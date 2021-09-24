Raytheon установит БРЛС AN/APG-79(V)4 на истребители C/F-18A "Хорнет" ВВС Канады

Один из двух первых полученных ВВС Канады истребителей Boeing F/A-18A Hornet из состава ВВС Австралии (австралийский бортовой номер А21-53). Колд-Лейк (Канада), 16.02.2019.

ЦАМТО, 23 сентября. Компания Raytheon 20 сентября заключила с командованием ВВС США контракт стоимостью 140,37 млн. долл. на производство, поставку и интеграцию 36 БРЛС AN/APG-79(V)4 на истребители C/F-18A "Хорнет" ВВС Канады.

Как сообщается в пресс-релизе МО США, кроме поставки непосредственно БРЛС, контракт предусматривает интеграцию оборудования и поддержку, включая программное обеспечение, инженерную поддержку и предоставление соответствующих услуг в поддержку программы по интеграции БРЛС. Договор заключен по линии американкой программы "Иностранные военные продажи".

Работы по программе будут выполняться в Форесте (шт.Миссисипи; 41,1%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния; 32,6%), Андовере (шт.Массачусетс; 18,3%), Далласе (шт.Техас; 8%) и, как ожидается, будут завершены в марте 2024 года.

Напомним, что первоначально, до поставки самолетов нового поколения, правительство Канады одобрило покупку для замены устаревших CF-18 18 новых F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing стоимостью около 5 млрд. долл. Тем не менее, проект был аннулирован после подачи компанией Boeing жалобы в Министерство торговли США с обвинением канадской Bombardier в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге. В результате администрация бывшего президента Дональда Трампа ввела в отношении самолетов Bombardier 300-процентную пошлину.

В связи с ухудшением отношений правительство Канады решило отказаться от закупки новых "Супер Хорнет" и приобрести самолеты F/A-18A/B "Хорнет" из состава ВВС Австралии.

В декабре 2017 года министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет". Правительство США одобрило продажу австралийских F-18 в сентябре 2018 года. Правительство Канады финализировало соглашение в январе 2019 года.

Стоимость самих самолетов составляет 90 млн. канад. долл., а стоимость их эксплуатации составит (оценочно) около 500 млн. канад. долл., включая расходы на личный состав, инфраструктуру и модернизацию.

Помимо 18 пригодных к полетам истребителей, ВВС Канады получат 7 самолетов, которые будут использоваться для испытаний, обучения и в качестве источника запасных частей. Оттава также приобретет дополнительные запчасти в рамках сделки.

После поставки истребители будут оснащены программным обеспечением для полетов в Канаде, катапультируемыми креслами пилотов и освещением, применяемым канадским парком CF-18.

Первая пара приобретенных одноместных F/A-18A прибыла в Колд-Лейк (пров.Альберта) из Неллиса (шт.Невада) 16 февраля 2019 года, где они участвовали в учениях RED FLAG. 17 февраля 2019 года состоялась официальная церемония их встречи. Третий самолет был поставлен в Канаду 6 февраля 2020 года.

По данным ВВС Канады, австралийские самолеты будут поставлены партиями в течение трех лет и интегрированы в состав ВВС по мере завершения модификации. Планировалось, что вторая партия самолетов прибудет до конца 2019 года, а последний самолет – к концу 2021 года. По всей видимости, данный график не выдерживается. На данный момент к отправке готовы шесть самолетов.

Ранее федеральное правительство Канады подтвердило, что австралийские самолеты будут применяться совместно с самолетами CF-18 на базах в Колд-Лейке (пр. Альберта) и Баготвилле (пр. Квебек). В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B). Командование ВС Австралии планирует снять их с вооружения к 2022 году.

Судя по заказу 36 новых БРЛС с активной решеткой с электронным сканированием AN/APG-79(V)4, в составе ВВС Канады до закупки самолетов нового поколения останется 18 приобретенных в Австралии и 18 имеющихся в наличии C/F-18A "Хорнет".

Канадское правительство 31 июля 2020 года объявило, что в тендере на поставку 88 истребителей нового поколения для ВВС страны примут участие две американские компании (Lockheed Martin с F-35 и Boeing с F/A-18E/F "Супер Хорнет"), а также шведская Saab с "Грипен E". Подвести итоги конкурса планируется в 2022 году, а поставка первых самолетов должна состояться в 2025 году. Стоимость закупки оценивается в 19 млрд. кан. долл. (14 млрд. долл. США).