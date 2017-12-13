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Вооруженные силы Аргентины получили вертолеты "Белл-412EP"

14.12.2017 ЦАМТО 208 0
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Вертолет Agusta Bell AB412EP
Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.
Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net

ЦАМТО, 13 декабря. Компания Bell Helicopter объявила о поставке четырех вертолетов "Белл-412EP" Вооруженным силам Аргентины. Церемония передачи состоялась 11 декабря на предприятии компании в Форт-Уэрте (шт.Техас).

Машины будут применяться для проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, поддержки операций по поддержанию мира, научных операций в Антарктиде и выполнения других задач.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех вертолетов "Белл-412EP", запасных частей и агрегатов, а также связанных с контрактом оборудования и услуг. Общая стоимость продажи на тот момент оценивалась в 80 млн. долл.

Вертолет "Белл-412ЕР" оборудован двумя двигателями Pratt & Whitney PT6T-3DE мощностью 1342 кВт, четырехлопастным несущим винтом и рассчитан на перевозку до 13 пассажиров (экипаж 2 человека) или груза весом 2280 кг на дальность 745 км.

Крейсерская скорость составляет 226 км/ч, максимальная скорость – 259 км/ч, дальность полета – 357 морских миль (662 км). Вертолет оснащен цифровой системой управления полетом, четырехосевым автопилотом и сертифицирован для управления одним пилотом.

Новые вертолеты присоединятся к двум "Белл-412EP", которые были приобретены для ВС Аргентины в 2013 году и поставлены в конце 2014 года.

Помимо Аргентины, вертолеты "Белл-412" поступили на вооружение ВС Чили, Италии, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Южной Кореи и Великобритании.
13.12.2017
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Страны
Аргентина
Великобритания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Пакистан
США
Чили
Южная Корея
Продукция
Bell-412
Компании
Bell Helicopter
Pratt&Whitney
Textron

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