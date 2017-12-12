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Главком ВМФ: стратегические подлодки семейства "Бореев" укрепят ядерный потенциал России

13.12.2017 ТАСС 348 0
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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Кроме того, развитие ВМФ будет вестись за счет модернизации и строительства кораблей, поставок летательных аппаратов и береговых ракетных комплексов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Потенциал морских ядерных сил России будет наращиваться благодаря продолжению строительства атомных подводных лодок проекта "Борей". Об этом во вторник сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Основными направлениями развития флота станет поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", - сказал он на совместном заседании координационного совета ветеранских организаций и Главного командования ВМФ.

Королев проинформировал ветеранов ВМФ о перспективах развития ВМФ в ходе реализации государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. По словам главкома, запланировано развитие боевого потенциала морских сил общего назначения "за счет строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ, дальнейшего развития группировок кораблей носителей высокоточного оружия".

Как сообщил ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, в России уже начались работы по созданию стратегических атомных подводных лодок типа "Борей-Б".

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.

Ранее гендиректор ЦКБ "Рубин", разработавшего "Бореи", Игорь Вильнит сообщал ТАСС, что проект получит дальнейшее развитие и после серии улучшенных подлодок "Борей-А".
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
955 Борей
Ядерный щит

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