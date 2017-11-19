"Князья" подводного флота России



На церемонии закладки на ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 0955А (09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 27.07.2014.

Источник: Олег Кулешов / ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" На церемонии закладки на ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 0955А (09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 27.07.2014.Источник: Олег Кулешов / ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

О том, как появились стратегические субмарины проекта 955 "Борей" и на что они способны, — в материале ТАСС

17 ноября на предприятии "Севмаш" в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир". Это первый модернизированный подводный крейсер (четвертый по счету из серии "Бореев") проекта 955А, он был заложен в 2012 году. Планируется, что лодка войдет в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в 2018 году.

По словам главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева, "создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подлодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подлодок на Тихоокеанском и Северном флотах".

В настоящее время в составе флота три подлодки этого проекта: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Еще пять атомных субмарин типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре 2016 года. "Бореи" должны стать основой морской составляющей ядерной триады России и в будущем полностью заменить "стратегов" предыдущего поколения: 667БДР "Кальмар" на Тихоокеанском флоте и 667БДРМ "Дельфин" на Северном.

ТАСС рассказывает о том, как в составе российского флота появились стратегические субмарины проекта 955 и на что они способны.

Подъем с глубины

В 1985 году появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, согласно которому в ЦКБ "Рубин" начались проектные изыскания по двум вариантам атомного подводного крейсера четвертого поколения — проекту 955 (шифр "Борей-I") и проекту 935 ("Борей-II"). Руководил работами генеральный конструктор С.Н. Ковалев.

Первые субмарины 955-го проекта — дети "лихих 90-х". Головной корабль серии "Юрий Долгорукий" был заложен на Северодвинском машиностроительном предприятии в 1996 году тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым и главой РАО "ЕЭС" Анатолием Чубайсом. Лодке прочили быструю постройку, однако до спуска на воду прошло более десяти лет.

Корабль модернизировался дважды. Сначала из-за неудачи в испытании главного ракетного комплекса "Барк" субмарина потеряла в "весе" — было решено, что вместо 100-тонных ракет на лодке будут размещены 36-тонные ракеты "Булава". Это потребовало изменения проекта ракетного отсека лодки.

Чтобы сэкономить средства, решили использовать при постройке первых кораблей имевшийся на "Севмаше" задел по корпусным конструкциям недостроенных подлодок "Рысь" и "Кугуар" проекта 971.

Корабли 955-го проекта с ракетой "Барк" должны были быть размером с самые большие и мощные лодки в мире проекта 941 "Тайфун". С "Булавой" они оказались меньше.

В 2000-е годы обвальное сокращение гособоронзаказа вызвало трудности с выдачей заработной платы работникам "Севмаша", где строили лодку. Однако новое руководство страны во главе с президентом РФ Владимиром Путиным стало уделять должное внимание вопросам национальной безопасности и поддержке "оборонки". Судостроители получили возможность реализовать свой научный и технический потенциал, не опасаясь закрытия своих предприятий по финансово-экономическим причинам.

Строительство "Юрия Долгорукого" возобновилось, формирование его корпуса завершили в 2004 году.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "БОРЕЯ" Двухкорпусная подводная лодка: экипаж, реактор, турбины, ракетные шахты, другие важнейшие системы и механизмы находятся в прочном корпусе, способном выдерживать большое давление воды; снаружи находится "легкий" корпус, придающий субмарине обтекаемую форму. Согласно открытым источникам, длина лодки проекта 955 составляет 170 м, ширина — 13,5 м, осадка — 10 м. Надводное водоизмещение подлодки — 14 720 т, подводное — 24 тыс. т. Максимальная глубина погружения — до 400 м; надводная скорость — 15 узлов, подводная — до 29 узлов. Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107 человек. Субмарина оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 50 тыс. лошадиных сил, разработанной в ОКБМ им. И.И. Африкантова. Тепловая мощность водо-водяного реактора ОК-650В — 190 МВт.

Вывод "Юрия Долгорукого" из цеха №55 северодвинского завода в спусковой плавучий док "Сухона" датируется 15 апреля 2007 года. Лодку спустили на воду 12 февраля 2008-го, а девять месяцев спустя, 21 ноября, на ней был произведен физический пуск реактора.

Швартовные испытания подводного крейсера начались 17 марта 2009-го, с 19 июня по 10 июля корабль прошел первый этап ходовых испытаний. Второй этап стартовал в августе того же года.

"Булава" для "подводного князя"

На субмарине установлен ракетный комплекс Д-30 (16 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет "Булава") и торпедные аппараты калибра 533 мм. Первоначально лодки проекта 955 должны были быть вооружены ракетами Р-39УТТХ "Барк", разработанными в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева.

Российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской". Источник: © AFP 2017, Michael Bager / Scanpix Denmark

Принятие на вооружение комплекса Д-30 с "Булавой" намечалось на 2004–2005 годы, однако серия неудачных пусков заставила пересмотреть программу, и по срокам она сдвинулась. Оказалось, что унификация с наземным комплексом затруднительна, и хотя наработки по последнему нашли широкое применение в "Булаве", все-таки пришлось проектировать ракету заново.

Для испытаний новой ракеты доработали головную лодку проекта 941. С борта ТК-208 "Дмитрий Донской" 23 сентября 2004 года провели бросковые (на высоту 40 м) испытания из-под воды. Затем с 27 сентября 2005 года по 9 декабря 2009 года "Дмитрий Донской" осуществил 11 пусков, из них три удачных и два частично удачных.

В октябре 2010-го "Дмитрий Донской" выполнил пару удачных пусков "Булавы". 28 июня 2011 года ракета успешно стартовала с "Юрия Долгорукого". В рамках программы совместных государственных испытаний пуски "Булавы" с головного "Борея" выполнили в августе и октябре 2011-го. А 28 декабря был осуществлен залп двумя ракетами.

Эти ракеты являются достойным ответом на любую ПРО, где бы она ни находилась. В каком бы океане ни пытались нас обложить, "Борей" прорвет эту оборону. Эта лодка является главным борцом за мир. Когда мы сформируем полный состав "Бореев" и "Ясеней", мы будем ощущать себя надежнее при любых капризах геополитической ситуации Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ

"Борей" может запустить "Булаву" из-под толщи арктического льда. Лодкам старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Как отмечают военные эксперты, такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке.

"Бореи" могут стрелять с ходу без подготовки. Такая возможность появилась благодаря "старому" проекту лодки с ракетным комплексом "Барк". На нем конструкторы создали систему пуска ракет из-подо льда, когда за несколько секунд до выхода ракеты из ракетной шахты стартуют несколько неуправляемых боеприпасов. Именно они расчищают дорогу главному ударному комплексу лодки, взрываясь при соприкосновении со льдом.

Будущие "князья"

О том, что России необходимо иметь группировку морских стратегических ядерных сил из атомных лодок четвертого поколения, Владимир Путин заявил в ноябре 2011 года. Тогда Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали очередной контракт по разработке проекта 955А, исполнителем работ по которому выступает ЦКБ "Рубин".

Как подчеркивал глава государства, "речь не идет о милитаризации российского бюджета". "По сути, средства, которые мы выделяем, — это "плата по счетам" за те годы, когда армия и флот хронически недофинансировались, когда практически не осуществлялись поставки новых видов вооружений. В то время как другие страны последовательно наращивали свои "военные мускулы", — отметил президент.

В настоящее время сданы флоту три субмарины.

К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, шифр проекта 09550). Заложен 2 ноября 1996 года. Из-за недостатка финансирования и необходимости переоборудования под ракеты "Булава" формирование прочного корпуса было завершено лишь спустя десять лет. Спущен на воду 13 февраля 2008 года и передан ВМФ РФ 10 января 2013-го.

К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, построен по модернизированному проекту 09551). Заложен 19 марта 2004 года, спущен на воду 6 декабря 2010 года, передан ВМФ 23 декабря 2013-го.

К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, проект 09551). Заложен 19 марта 2006-го, спущен на воду 18 января 2013 года, передан флоту 10 декабря 2014 года.

Следующие ракетоносцы строятся по проекту 09552 "Борей-А". Они отличаются лучшей скрытностью, более современным электронным оборудованием и более комфортными условиями для экипажа. Два контракта на их строительство (первый — на один, второй — на четыре ракетоносца) заключены Минобороны РФ с ОСК 25 мая 2012 года.

"Борей-А" — корабль с улучшенными характеристиками, речь идет о модернизации проекта с учетом самых последних научно-технических достижений. Таким образом, проекты "Борей" и "Борей-А" обеспечивают дальнейшее совершенствование и развитие отечественного подводного ракетоносного флота на ближайшие десятилетия Игорь Вильнит генеральный директор ЦКБ "Рубин"

Три субмарины находятся в стадии строительства.

"Князь Олег" (заводской номер 205) заложен 27 июля 2014 года.

"Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) заложен 26 декабря 2014 года.

"Император Александр III" (заводской номер 207) заложен 18 декабря 2015 года.

7 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ, что начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б".

Как рассказал ТАСС глава ОСК Алексей Рахманов, разработка облика подводного стратегического ракетоносца усовершенствованного проекта "Борей-Б" практически завершена. По его словам, это полноценный корабль четвертого поколения, в котором будут реализованы все требования ВМФ, предъявляемые к кораблю данного поколения. Как заявил на церемонии спуска на воду "Князя Владимира" главком ВМФ Владимир Королев, сроки строительства лодок проекта "Борей-Б" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей.

Также уже ведутся работы в инициативном порядке по определению облика подводного "стратега" пятого поколения.

Роман Азанов, Анна Юдина

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"