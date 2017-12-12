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Технологии для нового скоростного вертолета опробовали на серийных моделях

13.12.2017 ТАСС 466 0
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Ми-38Т
Ми-38Т.
Источник: Ренат Закиев / РГ

Специалисты отмечают, что испытания позволили сделать вывод о превосходстве отечественных профилей пятого поколения над американскими и европейскими аналогами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский вертолетный завод (МВЗ) имени М. Л. Миля опробовал ряд технических решений для перспективного скоростного вертолета на серийных машинах семейства "Ми". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"МВЗ имени М. Л. Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для Минобороны России с максимальной скоростью более 400 км/ч. Ряд технологических решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях "Ми", - сообщили в компании. Специалисты МВЗ разработали "революционную конструкцию лопасти несущего винта - главного элемента несущей системы вертолетов будущего".

"Летные испытания новых лопастей дали отличные результаты, которые позволили сделать вывод: отечественные профили пятого поколения значительно превосходят аналогичные профили, созданные американскими и европейскими учеными", - сообщили в холдинге. Новые лопасти уже активно используются не только на современной боевой технике, но и на новейших гражданских вертолетах Ми-38 и Ми-171А2.

"В 2018 году начнется опытная эксплуатация нового средне-тяжелого вертолета Ми-38, который в линейке моделей холдинга "Вертолеты России" займет нишу между средним Ми-8/17/171 и тяжелым Ми-26", - отметили в пресс-службе "Вертолетов России".

Юбилей МВЗ

Во вторник завод отмечает 70-летие со дня основания. За эти годы предприятие разработало более 13 типов вертолетов и более 200 их модификаций.

Предприятие постоянно ведет работы по модернизации военных и гражданских вертолетов. Создан новый вертолет Ми-171А2, в конструкцию которого внесено более 80 изменений. На вертолете установлены более эффективный Х- образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.

Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ) для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что ПСВ пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

В свою очередь генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что в 2018 году будут представлены две концепции скоростного вертолета для Минобороны РФ.
12.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-26
Ми-38
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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