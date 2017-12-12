"Вертолеты России" подписали соглашение о продвижении техники на рынок Юго-Восточной Азии



Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Документ подписан с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd и Российско-Сингапурским деловым советом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сингапурская компания Progression Pte. Ltd и Российско-Сингапурский деловой совет (РСДС) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на продвижение российской вертолетной техники на рынок Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Соглашение также предполагает взаимодействие компаний с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний, который в ближайшие дни откроется в Сингапуре.

"Юго-Восточная Азия - один из перспективных рынков для холдинга, мы планируем значительно нарастить поставки гражданской техники в страны региона, и подписанное сегодня соглашение заложит основу для дальнейшей работы. Сингапур является одним из ключевых экономических и технологических центров в мире, и присутствие здесь открывает перед нами новые перспективы", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Соглашение предусматривает проведение РСДС и Progression маркетинговых исследований, промоакций и мероприятий, направленных на привлечение инвестиций и формирование международной кооперации в Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сингапурские инвесторы могут принять участие в приобретении доли "Вертолетов России".

АО "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех") - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

В 2016 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, заказчикам переданы 189 вертолетов.