Глава Генштаба ВС РФ обсудил с министром обороны Японии проблему ракетной программы КНДР



Министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Источник: © EPA-EFE/FRANCK ROBICHON Министр обороны Японии Ицунори Онодэра.Источник: © EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Министр обороны Японии Ицунори Онодэро считает, что ядерные ракетные программы КНДР - угроза для общества

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил в ходе встречи в Токио с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой ситуацию вокруг ракетной программы КНДР.

Эту тему в ходе беседы поднял глава японского военного ведомства. "Для Японии самая серьезная проблема - это КНДР. КНДР продолжает ядерные ракетные программы - это является серьезной угрозой для мирового сообщества", - сказал министр, отметив, что хотел бы обсудить вопрос взаимодействия в этом направлении.

В ответ Герасимов напомнил о российской позиции и отметил, что нагнетание обстановки вокруг этого вопроса не способствует его урегулированию. "Мы считаем, что этот вопрос можно решить только политико-дипломатическими способами", - подчеркнул он.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что КНДР представляет в настоящий момент самую большую угрозу безопасности Соединенных Штатов и риск начала войны с Пхеньяном возрастает каждый день.

29 ноября КНДР осуществила первый с 15 сентября ракетный запуск. По данным агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Как сообщили в японском Министерстве обороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори.

4 декабря ВВС Республики Корея и США начали на Корейском полуострове совместные учения Vigilant Ace 18. В ответ МИД КНДР опубликовал заявление, в котором резко осудил маневры Сеула и Вашингтона. Внешнеполитическое ведомство, в частности, отметило, что развязанная США кампания по демонизации КНДР - это пролог к войне, в то время как Пхеньян лишь преследует "законную и справедливую цель, укрепляя свои ядерные средства сдерживания".