Выступление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 21 декабря 2023 года в Москве прошел брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с участием иностранных военных атташе. Брифинг был посвящен итогам деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Нашей сегодняшней традиционной встречей завершаются официальные международные мероприятия Министерства обороны Российской Федерации этого года. В своем выступлении остановлюсь на обстановке в ряде регионов мира и решении Вооруженными Силами основных задач.

В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения. Формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое.

Вашингтон любой ценой стремится сохранить западноцентричную структуру построения миропорядка, обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности.

США и их союзники системно разрушают нормы международного права, подрывая роль ООН как ключевого института, гармонизирующего межгосударственные отношения.

Целенаправленными действиями Вашингтона были разрушены все базовые соглашения, составлявшие основу системы контроля над вооружениями.

В условиях сохранения Западом курса на стратегическое поражение России, реализация мер доверия в области Европейской безопасности потеряла свою актуальность.

При этом российская сторона сохраняет приверженность выполнению своих обязательств по недопущению инцидентов, а также поддерживает имеющиеся линии связи для реагирования в кризисных ситуациях.

Европейский континент стал ареной противостояния Западас Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации.

Сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых ОВС НАТО. Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс.

Одновременно с этим Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.

Сложная обстановка остается в Сирийской Арабской Республике, где сохраняющаяся активность террористических бандформирований наряду с санкционным давлением западных стран во главе с США препятствуют нормализации мирной жизни.

Кроме того, ситуация осложняется последствиями произошедшей в феврале этого года природной катастрофы, затронувшей более 8 млн сирийцев.

Наиболее критической остается обстановка в неподконтрольных законному правительству районах Заевфратья и Эт-Танф, а также в зоне деэскалации "Идлиб", в которой по-прежнему действуют незаконные воинские формирования, совершающие атаки на позиции правительственных войск, а также террористические акты против мирного населения и сирийских силовых структур.

На северо-востоке страны под эгидой США продолжается незаконная добыча и продажа природных ресурсов.

Необходимо отметить, что безответственная политика США привела к очередному витку эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

Так, многолетнее палестино-израильское противостояние вылилось в открытое вооруженное противоборство с многочисленными жертвами среди мирного населения с обеих сторон.

В настоящее время количество погибших исчисляется десятками тысяч человек, а перспективы урегулирования конфликта весьма туманны.

Сложной остается обстановка в Африке. Основное негативное влияние на ее развитие оказывают политическая нестабильность и застарелые внутренние конфликты в странах Северной Африки и Сахаро-Сахельской зоны.

Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на Африканском континенте, который усиливает социальную напряженность и недовольство общества правящими режимами.

Это привело к эскалации внутренних вооруженных конфликтов и смене власти в ряде государств.

Деструктивное влияние на ситуацию также оказывает активность террористических и экстремистских организаций, в первую очередь аффилированных с ИГИЛ и "Аль-Каидой".

В этих условиях Соединенные Штаты и их европейские союзники для достижения своих неоколониальных целей занимаются шантажом африканских лидеров.

В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации.

В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня.

В ходе ведения боевых действий Российский миротворческий контингент обеспечил размещение более 10 тыс. гражданских лиц в местах своей дислокации, а в последующем - безопасный выезд на территорию Армении практически всего населения Карабаха. Авиационным транспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых.

При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей.

Российская Федерация на политическом "треке" ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается резкий рост конфликтного потенциала. Его главной причиной являются действия западных стран, направленные на подрыв сложившейся здесь и доказавшей свою эффективность асеаноцентричной архитектуры безопасности.

Так, создание в АТР военных блоков подобных НАТО, таких как АУКУС, тройственный союз США-Япония-Республика Корея и других квази-альянсов военной направленности привносит в регион вызовы и угрозы, аналогичные тем, с которыми сегодня столкнулась Европа.

Взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб глобальному режиму нераспространения оружия массового поражения.

Констатируем наращивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО.

Отмечается нагнетание напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно- Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями.

США и НАТО сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе. В этих целях "коллективный Запад" наращивает военное присутствие в высоких широтах и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Российской Федерации. В результате усиливается конфликтный потенциал в регионе.

Территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения контингентов войск НАТО и их оперативного наращивания в приграничных с Россией районах.

Обращаю ваше внимание, что присутствие Вооруженных Сил Российской Федерации в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов.

Для этого мы планомерно развиваем группировку войск (сил) в Арктике, создаем и модернизируем необходимые объекты инфраструктуры для обеспечения ее деятельности.

Проведена дополнительная работа по упорядочиванию правил прохода иностранных военных кораблей по маршруту Северного морского пути. В июне этого года внесены изменения в соответствующие правила плавания.

Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях является кризис на Украине, протекающий в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа.

Страны коллективного Запада проигнорировали требование России заключить соглашение о взаимной безопасности, демонстративно поддерживали неонацистский режим в Киеве, развязавший уничтожение русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В течение восьми лет Запад активно наращивал военный потенциал украинских вооруженных сил, подталкивал Киев к силовому разрешению конфликта на Донбассе и вторжению на Крымский полуостров.

В этих условиях Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине.

С февраля 2022 г. Киеву передано более 5200 танков и боевых бронированных машин, более 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тыс. противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тыс. беспилотников, а также значительное количество боеприпасов различных типов. Около 100 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе.

Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 управляемых ракет класса "воздух-земля" "Сторм Шадоу" и "Скалп", которые используются, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты "Атакмс".

Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции, определенных Верховным Главнокомандующим.

В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами.

Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом.

Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.

В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Начав свое наступление 4 июня ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск.

Не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов. Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.

Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось.

За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета.

Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед.

Российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.

Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1500 объектов.

Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины.

Большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач. С начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов. Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ.

В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет "Сторм Шадоу", до 90 противорадиолокационных ракет "Харм", а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО.

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения.

С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники. В ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы их применения.

Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб.

С начала спецоперации зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права.

Ежедневно совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов и населенных пунктов Российской Федерации. В результате разрушаются жилые кварталы, больницы, школы и другие социальные объекты.

Для нанесения ударов по гражданским объектам ВСУ используют оперативно-тактические ракеты, крупнокалиберную артиллерию, минометы и РСЗО, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы и противопехотные мины.

Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4700 мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тысяч человек получили ранения.

Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений.

Покушения на журналистов и представителей администраций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей остаются нормой для украинского руководства.

Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар.

В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

В складывающейся обстановке Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны.

В течение года Вооруженными Силами решались задачи по повышению боевого потенциала, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, а также по оснащению войск современными образцами вооружения и военной техники.

В стратегических ядерных силах продолжалось плановое перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард", а также модернизация самолетов дальней авиации, обеспечивающая применение ими современных высокоточных крылатых ракет большой дальности.

В состав Военно-Морского Флота принят очередной атомный подводный крейсер стратегического назначения типа "Борей-А" "Император Александр III", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

Доля современного вооружения в ядерной "триаде" доведена до 95%.

С учетом опыта проведения специальной военной операции принимались необходимые меры по совершенствованию состава и структуры Вооруженных Сил, наращиванию возможностей сил общего назначения.

В ответ на расширение НАТО формируются два стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено поэтапное наращивание состава и численности Вооруженных Сил, их штатная численность увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

В Сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения.

Для наращивания возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформированы три соединения Воздушно-космических сил.

В состав ВМФ приняты четыре подводные лодки и восемь надводных кораблей различных классов. Продолжается строительство современных боевых кораблей для выполнения задач в океанских районах и морских зонах.

Оборонно-промышленный комплекс нашей страны кратно нарастил свои возможности и в полном объеме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми видами вооружений, ракет и боеприпасов.

В этом году для оснащения войск поставлено более 1,5 тыс. новых и модернизированных танков и около 3 тыс. боевых бронированных машин. В соединения и воинские части ВКС поступило свыше 230 самолетов и вертолетов, более 80 различных образцов зенитно-ракетного вооружения и более 20 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения.

Вопреки попыткам Запада изолировать нашу страну на международной арене Минобороны России продолжило наращивать темпы взаимодействия с зарубежными военными ведомствами в рамках военного и военно-технического сотрудничества. В этом году реализовано более 600 значимых мероприятий.

Особое внимание уделялось закреплению надежных и взаимовыгодных двусторонних отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, а также с дружественными государствами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Продолжается курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и Индией. Налажено активное всестороннее взаимодействие с КНДР.

Успешно проведено антитеррористическое учение "СМОА плюс" с участием более 600 военнослужащих из 12 стран. Совместно с Лаосом обеспечено председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию на период до 2027 года.

В этом году Вооруженные Силы обеспечили высокую интенсивность оперативной и боевой подготовки с зарубежными партнерами. Организовано и принято участие в 17 международных учениях.

Наиболее значимыми мероприятиями боевой подготовки, в которых приняли участие наши контингенты, стали: совместные с вооруженными силами КНР военно-морское учение "Морское взаимодействие" и оперативно-стратегическое учение "Взаимодействие - 2023", а также военные учения в формате ОДКБ в Белоруссии и Киргизии.

Ежегодный Международный военно-технический форум "АРМИЯ" в этом году посетили делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств, в том числе 41 делегация под руководством министров обороны и их заместителей.

Проведено около 200 двусторонних встреч с иностранными партнерами. Почти 1,5 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций показали свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

В августе проведена XI Московская конференция по международной безопасности. В работе форума приняли участие более 800 делегатов из 76 стран и 6 международных организаций.

На конференции обсуждались вопросы глобальной безопасности в многополярном мире, а также взаимодействие военных ведомств в современных условиях.

В следующем году будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны.

Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия.