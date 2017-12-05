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Специалисты ФГУП "ЦАГИ" продолжают исследования легкого конвертируемого самолета

05.12.2017 ФГУП «ЦАГИ» 921 3
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Модель легкого конвертируемого самолета
Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.
Источник: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") испытали модель легкого конвертируемого самолета с работающими воздушными винтами. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ в рамках выполнения госконтракта с Минпромторгом России.

На данном этапе ученые института исследовали аэродинамические характеристики (АДХ) модели с действующей силовой установкой и определяли эффективность закрылков и органов управления, в том числе с отказом одного из двигателей. Кроме того, программа экспериментов включала испытания модели с имитаторами льда на крыле и оперении, который может образоваться на режиме полета "Ожидание".

Полученные в ходе испытаний данные дополнят банк АДХ самолета и будут использованы при расчете летно-технических характеристик, уточнении аэродинамической компоновки воздушного судна, разработке его системы управления и математической модели, а также для предварительной оценки влияния обледенения на безопасность полета.


Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.
Источник: tsagi.ru

Ранее в ЦАГИ были проведены исследования с целью получения взлетно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Затем объектами экспериментов стали изолированный фюзеляж и воздушный винт на режиме набора высоты и при боковом ветре. Проведенные работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата. Далее специалистам ЦАГИ предстоит проведение экспериментальных исследований модели самолета с работающими воздушными винтами вблизи экрана, моделирующего взлетно-посадочную полосу.

Легкий конвертируемый самолет будет эксплуатироваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составит 480 км/ч.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ФГУП «ЦАГИ»
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
forumow
3834
№1
05.12.2017 12:22
Конкурента Ил-112 и Ил-114 мастерят. Поздновато...
0
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RU
ash
3569
№2
05.12.2017 12:32
Цитата, forumow сообщ. №1
Конкурента Ил-112 и Ил-114 мастерят. Поздновато...
) В самый раз. Там до "мастерят", как пешком до Луны. Как раз до запуска полноценной серии Ил-112 в лучшем случае до РКД дело дойдёт. Насколько я понял мысль разработчиков данной программы (легкоконвертируемого самолёта) "билась" об то, чтобы создать некий "гибрид" Ил-112 и Ил-114. Сегодня типо грузы таскает, а завтра пассажиров везёт.
А вообще, они средства осваивают. ;)
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RU
Друг Георгия
582
№3
05.12.2017 18:21
Цитата, ash сообщ. №2
А вообще, они средства осваивают. ;)

Вот именно!!! Эти "потребители отхожих продуктов жизнедеятельности", уже давно ничего не делают(!) - только "осваивают"!
0
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