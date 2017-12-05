Специалисты ФГУП "ЦАГИ" продолжают исследования легкого конвертируемого самолета



Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.

Источник: tsagi.ru Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.Источник: tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") испытали модель легкого конвертируемого самолета с работающими воздушными винтами. Эксперименты проводились в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ в рамках выполнения госконтракта с Минпромторгом России.

На данном этапе ученые института исследовали аэродинамические характеристики (АДХ) модели с действующей силовой установкой и определяли эффективность закрылков и органов управления, в том числе с отказом одного из двигателей. Кроме того, программа экспериментов включала испытания модели с имитаторами льда на крыле и оперении, который может образоваться на режиме полета "Ожидание".

Полученные в ходе испытаний данные дополнят банк АДХ самолета и будут использованы при расчете летно-технических характеристик, уточнении аэродинамической компоновки воздушного судна, разработке его системы управления и математической модели, а также для предварительной оценки влияния обледенения на безопасность полета.

Модель легкого конвертируемого самолета в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ. Источник: tsagi.ru

Ранее в ЦАГИ были проведены исследования с целью получения взлетно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Затем объектами экспериментов стали изолированный фюзеляж и воздушный винт на режиме набора высоты и при боковом ветре. Проведенные работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата. Далее специалистам ЦАГИ предстоит проведение экспериментальных исследований модели самолета с работающими воздушными винтами вблизи экрана, моделирующего взлетно-посадочную полосу.

Легкий конвертируемый самолет будет эксплуатироваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Его крейсерская скорость составит 480 км/ч.