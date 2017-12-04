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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел стрельбы в Баренцевом море

05.12.2017 ТАСС 370 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

После отработки стрельбы по воздушной, береговой и морской целям ракетный крейсер Северного флота вернется в Кольский залив

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" выполнил стрельбы в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Были проведены стрельбы зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса" по имитированной воздушной цели. Личный состав батареи универсального калибра АК-130 отработал стрельбы по воздушной, береговой и морской целям", - сказали на флоте.

Расчеты радиолокационных постов боевого информационного центра крейсера обеспечили обнаружение палубных истребителей Су-33, условно атаковавших корабль с различных высот и направлений, и их сопровождение техническими средствами, а также выдачу параметров целей на поражение бортовыми средствами противовоздушной обороны.

В понедельник ракетный крейсер "Маршал Устинов" возвращается в Кольский залив. В течение дня на рейде на корабле будет проведено испытание авиационного оборудования, отработан прием вертолета Ка-27 на палубу и его погрузка в ангар.

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". Его длина достигает 186 метров, ширина составляет 20,8 метра, максимальная скорость составляет 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

С 2011 по 2016 год корабль проходил модернизацию в Северодвинске. На главную базу Северного флота он вернулся в конце декабря прошлого года.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Су-33
Проекты
1164 Атлант
СФ

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