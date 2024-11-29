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Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

29.11.2017 ЦАМТО 112 0
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Самолет-амфибия Бе-200ЧС
Третий серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-05, регистрационный номер RF-31140) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 27.11.2017.
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 28 ноября. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 27 ноября поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31140, серийный номер 305), построенный для МЧС в рамках госконтракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Красноярском авиационно-спасательном центре Сибирского регионального центра МЧС России, сообщает пресс-служба ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".
28.11.2017
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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
МЧС
ОАК
ТАНТК им. Бериева

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