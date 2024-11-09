Президент Судана обсудил с министром обороны РФ вопросы сотрудничества в сфере ВТС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
ЦАМТО, 23 ноября. Президент Судана Омар Башир сообщил, что в рамках визита в Россию обсудил с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вопросы сотрудничества в сфере ВТС в контексте переоснащения армии его страны.
"Что касается сотрудничества в сфере ВТС, мы должны сказать, что оружие, которое у нас есть, – оно российского производства. Это касается и сухопутных войск, и нашей авиации. У нас сегодня утром состоялась очень хорошая встреча с министром обороны России. Мы сейчас начинаем крупную программу по переоснащению наших вооруженных сил, и договорились с министром обороны, что Россия окажет нам в этом свое содействие", – сказал О.Башир на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, передает "РИА Новости".
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23.11.2017
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