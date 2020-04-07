В Китае назвали причину успеха России на мировом рынке вооружений

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Несмотря на режим санкций, введенных в 2014 г. против России США и их союзниками, наша страна остается одним из мировых лидеров по объемам экспорта вооружений. Главные покупатели российского оружия – азиатские и африканские страны.

Министерство обороны РФ опубликовало открытые сведения о российском военном экспорте в 2019 году. По данным военного ведомства, общая сумма экспорта составила 15,2 млрд долларов, что больше, чем в 2018 году (тогда военный экспорт оценивался в 15 млрд долларов). Фактически Россия заняла второе место в иерархии экспортеров вооружений, заняв пятую часть всего мирового военного рынка. Около пятидесяти стран выбирают российское оружие для оснащения своих вооруженных сил и силовых структур.

При этом важнейшей статьей военного экспорта остаются поставки средств ведения воздушного боя и противовоздушной обороны. На средства ведения воздушного боя приходится 54% военного экспорта, на средства ПВО – 30%. К продукции, пользующейся наибольшим интересом иностранных военных ведомств, относятся самолеты-истребители Су-35С, ЗРК С-300 и С-400. Нет никаких сомнений, что спросом будут пользоваться и более новые вооружения, например ЗРК С-500.

Если говорить об основных покупателях российского оружия, то традиционно они представлены странами Азии и Африки, военно-техническое сотрудничество с которыми было начато еще в советское время. Индия, Китай, Вьетнам, Сирия, Иран, Алжир, Египет, Судан остаются главными потребителями российского вооружения. Например, в Иран и Сирию поставлялись ЗРК С-300. От Индии РФ получила аванс на поставки 18 истребителей Су-30МКИ, 20 МиГ-29, 450 танков Т-90, 600 тысяч автоматов и 4 фрегатов проекта 11356.

Что интересно, уже в последние годы России удалось наладить военно-техническое сотрудничество на довольно высоком уровне со странами, которые прежде не находились в числе важных покупателей российского оружия. Так, были поставлены ЗРК С-400 Турции, что вызвало резко негативную реакцию США.

Были подписаны соглашения с Саудовской Аравией и Катаром, а в Юго-Восточной Азии появился новый перспективный покупатель российского вооружения – Филиппины, президент которых Родриго Дутерте своими громкими заявлениями способствовал ухудшению отношений страны с США. Россия уже поставляет Филиппинам стрелковое оружие, боеприпасы, военные грузовые автомобили.

В Африке интерес к российским вооружениям, помимо упомянутых выше Алжира, Египта и Судана проявляют также Мали, Буркина-Фасо, Уганда, Руанда, Ангола, Мозамбик, Нигер и ряд других государств. Только в 2019 г. в Африку должны были поставить оружия на общую сумму в 4 млрд долларов, а сумма перспективных контрактов оценивается в 14 млрд долларов. Например, Нигер решил приобрести 12 ударных вертолетов Ми-35. Всего же на африканские страны приходится около 40% всего российского оружейного экспорта.

За успехами российского оборонного экспорта внимательно следят в соседнем Китае, и это далеко не праздный интерес. Китай сам является не только важным покупателем российского вооружения и технологий, но и одним из крупных экспортеров оружия, поэтому ему интересен российский опыт поставок оружия.

Ван Вэньцзянь из информационного агентства «Синьхуа» связывает успехи России на мировом рынке вооружений не только с объективными характеристиками вроде качества и относительно низкой, по сравнению с американским и европейским оружием, стоимости, но и с правильным позиционированием, с эффективной презентацией достижений военной промышленности.

В пиаре российского оружия, по мнению китайского автора, задействованы самые высшие фигуры российской правящей элиты, включая и министра обороны России Сергея Шойгу, и самого президента Владимира Путина. Например, Владимир Путин на XIV Международном авиационно-космическом салоне лично показывал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану кабину самолета Су-57.

Пока западные страны сохраняют санкции против России, Москва успешно действует на восточном и южном направлениях. Азиатские и африканские страны, заботясь об укреплении своих вооруженных сил, также интересуются качественным и недорогим российским вооружением. Учитывая нестабильную военно-политическую обстановку во многих регионах Азии и Африки, для них приобретение российского оружия – жизненная необходимость.