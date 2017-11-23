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Определен технический облик и характеристики новой ракеты-носителя "Союз-5"

23.11.2017 РИА Новости 216 1
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Научно-технического совет (НТС) по разработке эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" определил ее технический облик и основные характеристики, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Специалисты РКЦ "Прогресс" доложили о результатах разработки эскизного проекта. В частности, по результатам работ были определены технический облик, основные характеристики, технические и технологические решения по новой ракете для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов и транспортных пилотируемых кораблей. Также представили РКЦ "Прогресс" сообщили, что при создании носителя будут использоваться современные аддитивные технологии и технологии сварки трением с перемешиванием", - отмечается в сообщении.

Сварка трением с перемешиванием осуществляется с помощью специального инструмента, состоящего из основания - бурта и наконечника - пина. Инструмент вращается между свариваемыми материалами и размягчает их за счет тепловыделения в результате трения. Бурт создает давление с зоне сварки, в результате чего размягченный материал "течет" (теряет упругость). Пин служит для переноса материала и его перемешивания.

Участие в заседании НТС под руководством генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина приняли первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов, генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, представители НПО "Энергомаш", ЦНИИмаш и других предприятий.

Кирилин поблагодарил специалистов кооперации ракетно-космической за оперативное представление материалов эскизного проекта и подчеркнул, что сжатые сроки, предусмотренные генеральным графиком, реализуемы.

На заседании НТС о результатах разработки эскизного проекта составных частей ракеты выступили представители предприятий кооперации: "НПО "Энергомаш", "НПЦ АП", "НПО автоматика" и других. Специалисты отрасли также рассмотрели проект на комплект транспортного оборудования носителя среднего класса.
21.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-5 РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
2214
№1
23.11.2017 06:46
Цитата, q
Кирилин поблагодарил специалистов кооперации ракетно-космической за оперативное представление материалов...
Не иначе мастер Йода сам писал)))
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