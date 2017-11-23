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Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России

23.11.2017 РИА Новости 253 1
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Знак. Архивное фото
Знак. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Александров

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ситуация с сообщениями о повышении концентраций радиоактивного изотопа рутений-106 в разных странах Европы не имеет отношения к здоровью населения, а является "информационной историей".

Такое мнение высказал во вторник журналистам один из ведущих российских специалистов в области ядерной и радиационной безопасности, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян.

"Рутений в атмосфере появился не после аварии или инцидента на АЭС, так как он обнаружен в чистом виде. Поскольку вместе с ним нет других изотопов, то речь о том, что он появился в воздухе в результате переработки топлива на "Производственном объединении "Маяк", также идти не может", - сказал Арутюнян.

"Причем, самые высокие концентрации были найдены в Румынии, поменьше - у нас. Но даже самая высокая концентрация в Румынии - это одна десятитысячная от дозы, получаемой от природного фона. Это в тысячу раз меньше, чем мы получаем при рентгене зуба, в 50 тысяч раз меньше облучения при компьютерной томографии грудной клетки. Наконец, это в 100 тысяч раз меньше, чем доза, получаемая теми, кто живет в Республике Алтай на курорте", - пояснил эксперт.

Поэтому, по словам Арутюняна, обнаруженный рутений-106 ни к здоровью, ни к окружающей среде никакого отношения не имеет.

"Похожая ситуация была, когда подняли шумиху и искали источник мизерной концентрации йода в Европе, а до этого (радиоактивный) цезий - в Испании. И главный вопрос - а дальше что? Если объявляют, что где-то там предельно допустимая концентрация в воздухе повышена в два раза или в три (а установлена она на уровне рисков, которые в 100 раз выше, чем установлено для нормативов при радиации), дозы от этого рутения-106 в 10 тысяч раз меньше", - сказал эксперт.

"Ведь никто же не реагирует на повышенное содержание кадмия в воздухе. Так что ситуация с рутением не имеет никакого отношения к людям. Это информационная история. Современные системы мониторинга позволяют замерять такие мизерные количества в области радионуклидов, потому что у них высокая чувствительность. Это особенность современных атомных технологий, в том числе и измерительных", - отметил Арутюнян.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября - 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, в Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.

Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы - в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

При этом, как отметили в ведомстве, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, и не представляющими никакой опасности для населения.
22.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Испания
Италия
Польша
Россия
Румыния
Компании
Росатом
Проекты
ИТ
Ядерный щит
ЯЭУ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13334
№1
23.11.2017 01:44
Распыление изотопа вблизи промышленного предприятия РосАтома может являться диверсией. Во всяком случае это удобная запасная версия.
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