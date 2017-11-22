Китайские военные рассказали о "самом быстром" БМП-амфибии



Китайская плавающая бронемашина VN18.

Источник: www.janes.com Китайская плавающая бронемашина VN18.Источник: www.janes.com

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Китайские военные показали БМП VN18 - самую быструю боевую амфибию. Видеоролик опубликовал телеканал CGTN.

Создатели военной техники из китайской корпорации Norinco отмечают, что их машина способна развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше, а по воде - до 30 километров в час, что и делает VN18 самой быстрой военной амфибией.

Весит БМП, мощность двигателя которой составляет 1600 лошадиных сил, более 26 тонн.

Как заявляют сами создатели, VN18 является "самой мощной" военной техникой в своем классе.

Китайские военные эксплуатируют ее с 2006 года.