Китайские военные рассказали о "самом быстром" БМП-амфибии
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Китайская плавающая бронемашина VN18.
Источник: www.janes.com
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Китайские военные показали БМП VN18 - самую быструю боевую амфибию. Видеоролик опубликовал телеканал CGTN.
Создатели военной техники из китайской корпорации Norinco отмечают, что их машина способна развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше, а по воде - до 30 километров в час, что и делает VN18 самой быстрой военной амфибией.
Весит БМП, мощность двигателя которой составляет 1600 лошадиных сил, более 26 тонн.
Как заявляют сами создатели, VN18 является "самой мощной" военной техникой в своем классе.
Китайские военные эксплуатируют ее с 2006 года.
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22.11.2017
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