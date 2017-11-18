Белый дом: Россия, наложив вето на продление механизма СМР, не уважает стандарты международного поведения в отношении химического оружия
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Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия не уважает стандарты международного поведения в отношении использовании химического оружия, наложив вето на американский проект резолюции о продлении работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), заявили в Белом доме.
"16 ноября Россия наложила вето на продление мандата СМР, вновь защитив режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и террористов, которые используют химическое оружие в Сирии. Наложив вето на продление работы СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с применением химического оружия или не уважает адекватные стандарты в отношении международных подходов к использованию такого оружия", - говорится в распространенном вечером в пятницу по местному времени заявлении.
В нем отмечается, что США "не перестанут настаивать на том, чтобы Совет Безопасности ООН продлил мандат СМР с тем, чтобы он мог продолжить свою важную работу по выявлению лиц, совершивших атаки с использованием химоружия, вершить правосудие за жертв и посылать четкий сигнал о том, что использование химических оружия не будет оправдано никем и нигде".
Накануне Совет Безопасности не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия заветировала американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.
Сразу по окончании заседании Япония распространила в СБ проект резолюции о техническом продлении работы СМР. В пятницу Россия в ходе голосования наложила вето и на японский проект о техническом продлении СМР на 30 дней.
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18.11.2017
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