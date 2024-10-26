Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии



Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.

Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя еще до голосования Совбеза заявил, что Россия (как обладающий правом вето постоянный член СБ) не пропустит резолюцию.

"Мы не пропустим резолюцию США", - заявил он.

Мандат Совместного механизма расследования (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.

Россия же заявляла, что решение о продлении мандата будет принимать после представления доклада. Российский полпред Василий Небензя предлагал перенести голосование по этой резолюции на 7 ноября, но восемь членов Совбеза, в том числе США, выступили против, и предложение не набрало необходимых девяти голосов.

Ранее в российском МИД выразили сомнение в качестве расследования, проведенного СМР. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, эксперты посетили авиабазу Шайрат, но не взяли там пробы, хотя именно на этом аэродроме, как утверждали США, нанося удар "Томагавками", якобы хранилось химическое оружие. В МИД считают, что такой подход непрофессионален и вызывает многочисленные вопросы.

Сирийская оппозиция заявила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Она утверждала, что жертвами атаки стали 80 человек, и обвиняла в ней правительственные войска Сирии. Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь его арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Штаты, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.