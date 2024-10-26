Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии

26.10.2017 РИА Новости 90 0
0
Понравилась новость?
 0
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 окт
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя еще до голосования Совбеза заявил, что Россия (как обладающий правом вето постоянный член СБ) не пропустит резолюцию.

"Мы не пропустим резолюцию США", - заявил он.

Мандат Совместного механизма расследования (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.

Россия же заявляла, что решение о продлении мандата будет принимать после представления доклада. Российский полпред Василий Небензя предлагал перенести голосование по этой резолюции на 7 ноября, но восемь членов Совбеза, в том числе США, выступили против, и предложение не набрало необходимых девяти голосов.

Ранее в российском МИД выразили сомнение в качестве расследования, проведенного СМР. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, эксперты посетили авиабазу Шайрат, но не взяли там пробы, хотя именно на этом аэродроме, как утверждали США, нанося удар "Томагавками", якобы хранилось химическое оружие. В МИД считают, что такой подход непрофессионален и вызывает многочисленные вопросы.

Сирийская оппозиция заявила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Она утверждала, что жертвами атаки стали 80 человек, и обвиняла в ней правительственные войска Сирии. Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь его арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Штаты, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Боливия
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
ООН
СМР
Проекты
Химоружие

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.10 07:06
  • 8
В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180
  • 26.10 06:38
  • 2
Самолеты и стервятники
  • 26.10 05:49
  • 3902
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.10 05:38
  • 1
Россия добивается контроля над киберпространством. Мы все должны забеспокоиться (The Washington Post)
  • 26.10 05:16
  • 1
В Росгвардии заявили о неготовности россиян массово владеть оружием
  • 26.10 05:12
  • 33
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 26.10 04:19
  • 24
Морских и воздушных убийц объединили
  • 26.10 03:43
  • 3
Судно Тихоокеанского флота доставит оборудование для экспедиции Минобороны на остров Матуа
  • 25.10 22:45
  • 13
Создано повышающее интеллект американских солдат устройство
  • 25.10 22:40
  • 5581
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.10 22:24
  • 63
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 25.10 21:58
  • 647
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.10 21:24
  • 20
Почти 200 F-35 остаются неготовыми к участию в боевых действиях
  • 25.10 21:16
  • 3
Владислав Масалов: SSJ 100 превратят в новый региональный самолет
  • 25.10 20:53
  • 86
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
другие обсуждаемые темы