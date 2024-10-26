Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии
|
|
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.
Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary
ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.
Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя еще до голосования Совбеза заявил, что Россия (как обладающий правом вето постоянный член СБ) не пропустит резолюцию.
"Мы не пропустим резолюцию США", - заявил он.
Мандат Совместного механизма расследования (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.
Россия же заявляла, что решение о продлении мандата будет принимать после представления доклада. Российский полпред Василий Небензя предлагал перенести голосование по этой резолюции на 7 ноября, но восемь членов Совбеза, в том числе США, выступили против, и предложение не набрало необходимых девяти голосов.
Ранее в российском МИД выразили сомнение в качестве расследования, проведенного СМР. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаила Ульянова, эксперты посетили авиабазу Шайрат, но не взяли там пробы, хотя именно на этом аэродроме, как утверждали США, нанося удар "Томагавками", якобы хранилось химическое оружие. В МИД считают, что такой подход непрофессионален и вызывает многочисленные вопросы.
Сирийская оппозиция заявила о применении химического оружия в городе Хан-Шейхуне 4 апреля. Она утверждала, что жертвами атаки стали 80 человек, и обвиняла в ней правительственные войска Сирии. Дамаск отверг все обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь его арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Штаты, невзирая на отсутствие доказательств и призывы России провести тщательное расследование, нанесли удар по авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля.
|
25.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.10.2017 США выразили разочарование блокированием РФ резолюции о расследовании химатак в Сирии
23.10.2017 Минобороны РФ: США впервые признали применение террористами химоружия в Идлибе
19.10.2017 Гендиректор ОЗХО: уничтожение Россией химического оружия — знаковое событие
07.09.2017 ООН обвинила Сирию в многократном применении химического оружия
10.07.2017 США не будут свергать Асада
19.04.2017 Парадом по "Томагавкам"
10.04.2017 По грани допустимого