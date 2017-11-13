НПО "Энергомаш": ведем переговоры с компанией S7 по объемам и срокам поставки двигателей



Игорь Арбузов.

Источник: © Стоян Васев/ТАСС Игорь Арбузов.Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Россия продолжает сотрудничество с США в космической области, несмотря на санкции и непростые политические отношения двух держав. В частности, Соединенные Штаты не торопятся отказываться от использования российских ракетных двигателей на своих ракетах "Атлас". В сотрудничестве с Россией по ракетно-двигательной тематике также заинтересованы Южная Корея и Китай. О поставках двигателей РД-180 и РД-181 в США и будущем этой коммерческой программы, перспективах совместной разработки двигателей с Китаем и Южной Кореей, о завершении работ по проверке двигателей для "Протонов" и перспективах использования ракеты "Союз-5" в "Морском старте" рассказал в интервью ТАСС глава научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

— Сообщалось, что "Энергомаш" вложит 7 млрд рублей в подготовку производства двигателей РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" до 2019 года. Началась ли уже реконструкция предприятия и подготовка к началу серийного производства новых двигателей?

— Есть два направления работ и два источника финансирования. Первое — это проведение опытно-конструкторских работ по модернизации двигателя РД-171М, который впоследствии будет называться РД-171МВ. В рамках данного направления будут созданы опытные образцы двигателя, проведены их испытания на различных режимах, доработаны конструктивные решения. Финансироваться это будет из федеральных средств в объеме порядка 7 млрд рублей.

Второе направление работ — это модернизация производства "Энергомаша". Делается это для всей линейки двигателей, которая производится или будет производиться на предприятии. Здесь источник финансирования — это в основном собственные средства "Энергомаша" и немного привлечения из бюджета ФЦП ОПК и федеральной космической программы. В рамках данного направления уже начались работы по реконструкции предприятия и замене оборудования.

Создается новый цех мехобработки с новыми технологическими и организационными решениями, проводится целый ряд работ по модернизации стендовой базы. Реконструируются сборочный и гальванический цеха. Так что если говорить об объеме средств на модернизацию производства "Энергомаша" — это несколько больше, чем 7 млрд.

— А для РД-171МВ сроки до 2019 года сохраняются?

— Да, в 2019 году мы должны приступить к первым испытаниям агрегатов двигателя, а затем и к испытаниям двигателя. Летные испытания ракеты-носителя "Союз-5" должны пройти в 2022 году, а к 2021 году мы должны быть полностью готовы к летным испытаниям ракеты и заранее поставить готовое изделие нашим заказчикам — РКЦ "Прогресс" и РКК "Энергия".

Мы идем по графику: сейчас ведется разработка конструктивных элементов двигателя, в ноябре будет завершено проектирование, и мы представим нашему заказчику окончательный проект, а дальше перейдем к его созданию. Хочу отметить, что РД-171МВ будет полностью сделан в цифре, эти работы будут закончены к началу 2019 года.

— НПО "Энергомаш" в рамках Международного авиационно-космического салона Aviation Expo China 2017 провело рабочую встречу с корпорацией "Великая стена" (Great Wall), где шла речь о возможном сотрудничестве в области создания жидкостных ракетных двигателей после ратификации межправительственного соглашения по техническому сотрудничеству между Россией и КНР. Каковы итоги переговоров? Были ли достигнуты какие-то предварительные договоренности?

— Китайские коллеги сегодня занимаются работой по созданию собственной линейки средств выведения и разработке ракетных двигателей. Задачи, которые они решают, во многом сходны с теми, над которыми мы работали еще 20 лет назад. Естественно, что им хочется максимально сократить период своих изысканий, воспользовавшись уже существующими наработками, поэтому понятен их интерес к нашему потенциалу. Главным образом для китайских специалистов важны консультации наших экспертов по совершенствованию конструкций двигателей, отработке отдельных элементов, покупка, например, большой партии двигателей им не так интересна.

Однако отсутствие подписанного Соглашения между правительствами России и Китая об охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях является сдерживающим фактором для наших практических контактов. Когда эти барьеры будут сняты, а соглашение сейчас находится на ратификации в Государственной Думе РФ, мы сможем начать уже более предметный и конструктивный диалог, который, я считаю, может привести к договоренностям о совместном создании двигателей или нашим консультациям в этой области. При этом все наши контакты будут осуществляться в координации с госкорпорацией "Роскосмос".

— Как сообщалось ранее, Роскосмос отозвал двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки. Все ли двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" уже проверены? Провели ли специалисты НПО "Энергомаш" и Роскосмоса аудит Воронежского механического завода? Что показал аудит?

— "Энергомаш" не занимается проверкой этих двигателей. Наша задача — совершенствование системы менеджмента качества на Воронежском механическом заводе. Проведя аудит, мы обнаружили, что самым проблемным вопросом на ВМЗ была дисциплина: и технологическая, и дисциплина труда.

На сегодняшний день ситуация стала выправляться: предприятие стало чище, усилилась дисциплина, разработаны и реализуются планы мероприятий по повышению качества, запущена программа реконструкции предприятия. Что касается двигателей для "Протон-М", все работы ведутся специалистами ВМЗ по графику, пуски, утвержденные ГК "Роскосмос", — не переносятся. Четыре РН "Протон-М" уже успешно улетели. Двигатели второй и третьей ступени перерабатываются, на них производится замена отдельных агрегатов, в том числе газогенераторов. Как мы изначально говорили, работы по переборке двигателей будут закончены в 2018 году.

— А как идет проверка двигателей для "Союзов"?

— Двигатели для "Союзов" перепроверяются, а не перерабатываются, как в случае с протоновскими двигателями. Работа также выполняется специалистами ВМЗ и идет в соответствии с графиком. Семь "Союзов" уже улетело в этом году, в том числе пилотируемые. В РКЦ "Прогресс" все двигатели поставляются вовремя, срывов по федеральной и коммерческой программам — нет.

— Ранее заявлялось, что "Союз-5" должен быть способен конкурировать по цене с ракетами SpaceX. Каким образом можно этого достичь?

— Мы делаем все возможное, чтобы цена для нашего заказчика была предельно комфортной и обеспечивала ту задачу, о которой вы сказали. Снижение цены двигателя может происходить в том числе за счет сокращения внутренних издержек предприятия, снижения накладных расходов. И этим мы активно занимаемся, совершенствуя технологии, модернизируя производство. Но не менее важно и то, что снижение стоимости пуска "Союза-5" — задача комплексная и зависит не только от цены двигательной установки, но и от цены ракеты в целом.

— Как заявлялось ранее, российская ракета сверхтяжелого класса может стать четырехступенчатой. Есть ли уже аванпроект ракеты? Какие тактико-технические характеристики будут заложены в сверхтяжелую ракету? Какие двигатели будут использоваться?

— На сегодняшний день этот вопрос находится в стадии обсуждения, и никаких окончательных решений по поводу схемы ракеты-носителя сверхтяжелого класса нет, в том числе в отношении двигателей. Я думаю, более конкретные решения могут быть приняты по этой теме по результатам создания ракеты-носителя "Союз-5", так как она станет основой для дальнейшей трансформации в ракету сверхтяжелого класса.

— Есть ли примерные сроки первого запуска сверхтяжелой ракеты?

— Срок один — это 2028 год.

— Какие на ней будут двигатели?

— До тех пор, пока не будет технического задания, — сложно говорить о конкретных решениях. Действительно, много раз обсуждалась тема модернизации или глубокой переработки РД-171М и доведения его тяговых характеристик до 1000 тонн. Но это лишь один из возможных сценариев развития событий.

— Когда в США будет поставлена очередная партия двигателей РД-180 и РД-181? Сколько всего на сегодняшний день законтрактовано двигателей для поставки в США и до какого года?

— Основной объем отгрузки двигателей РД-180 и РД-181 в США приходится как раз на 2017 год. Мы поставляем в этом году рекордное по сравнению с предыдущими годами количество двигателей. Работы идут по графику, часть двигателей уже отправлена заказчику, до конца года все наши обязательства будут выполнены.

— Заказаны ли двигатели Соединенными Штатами на последующие годы?

— Да, есть подписанные контракты по 2019 год включительно, но количество поставляемых двигателей — вопрос коммерческий, я не хотел бы его обсуждать. Что касается дальнейшего сотрудничества, то сейчас мы в процессе переговоров.

— Ранее сообщалось, что Южная Корея предложила "Роскосмосу" совместно разработать метановый двигатель для перспективных ракет-носителей. Как продвигается эта работа? На какой стадии она сейчас? Будет ли заключено соглашение по этой теме? Если да, то когда? Что в рамках проекта предоставит корейская сторона, а что мы? Как могут распределиться обязанности сторон?

— В июне этого года мы встречались с корейскими специалистами и обсуждали возможные формы сотрудничества, в том числе и по метановому направлению, так как КБХА (входящее в интегрированную структуру) имеет большой опыт работы в этой области. Тема создания метановых двигателей вообще сейчас популярна. И корейские специалисты проявили очень большой интерес к тому, какой у нас есть опыт в этом направлении. Однако до сегодняшнего дня конкретных предложений от них не поступало, хотя связи мы не теряем, периодически обмениваемся информацией.

— Ранее сообщалось, что для "Морского старта" будут поставляться российские двигатели, а не украинские производства "Южмаша". Так ли это?

— Если говорить о "Союзе-5", то на нем будут двигатели только российского производства — первая ступень РД-171МВ, вторая — РД-024МС производства воронежского КБХА. Вопрос о том, как будет реализовываться программа "Морской старт", — это вопрос к собственнику компании S7. На сегодняшний день мы ведем переговоры с компанией S7 по объемам и срокам поставки двигателей и готовы к возобновлению производства и поставкам необходимого количества двигателей новому владельцу.

— Как идет работа Объединенного ракетного двигателестроительного холдинга, о создании которого объявили несколько лет назад? Сколько предприятий вошли в холдинг? Сколько еще войдет? Что уже сделано?

— В октябре 2016 года наблюдательным советом ОРКК и в феврале этого года правлением ГК "Роскосмос" утверждена программа стратегических преобразований предприятий ракетного двигателестроения. В соответствии с ней создается интегрированная структура, которая объединит ведущие двигателестроительные предприятия России. Головным предприятием станет НПО "Энергомаш". Сегодня в НПО входят: АО "Конструкторское бюро химавтоматики" и ПАО "Протон — Пермские Моторы". Руководителем ГК "Роскосмос" Игорем Комаровым утвержден план корпоративных мероприятий, предполагающий передачу ФГУП ВМЗ и ФГУП КБХМ в первой половине 2018 года.

Позднее ФГУП "НИИмаш" (Нижняя Салда) также будет передано в НПО "Энергомаш". Таким образом, мы предполагаем, что до конца 2018 года будет завершено юридическое оформление интегрированной структуры ракетного двигателестроения во главе с НПО "Энергомаш".

Беседовала Валерия Решетникова