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СМИ Индии: Российские С-400 помогут защититься от пакистанских и китайских ракет

10.11.2017 Военное обозрение 390 0
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Пусковые установки ЗРК С-400
Пусковые установки ЗРК С-400.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Индийские СМИ сообщают об усилении составляющей ПВО-ПРО над отдельными регионами страны. Портал Indian Defense News пишет о том, что новая система противовоздушной обороны будет развёрнута в индийской столице. Она будет обеспечивать безопасность административного района Нью-Дели, включая резиденцию президента страны (в индийском варианте должность звучит как "раштрапати") Рама Натха Ковинда, парламент и другие здания органов власти.

Сообщается о создании так называемой двухуровневой системы ПВО, которая могла бы противостоять самолётам, БПЛА и вертолётам потенциального противника. В рамках новой программы планируется создать систему, которая могла бы противодействовать и крылатым ракетам противника. Это и есть "второй уровень".

Упомянутый портал откровенно сообщает о том, что Нью-Дели собираются прикрывать от китайских и пакистанских ракет. Источники издания сообщают, что у Индии имеются собственные системы ПВО на базе комплекса "Акаш". Однако в вооружённых силах Индии говорят о том, что в современных условиях уже перестаёт устраивать возможность этого ЗРК, который способен уничтожать цели на дистанции до 25 км.

Indian Defense News сообщает о том, что официальные власти Индии с надеждой смотрят на переговоры с Российской Федерацией по приобретению зенитного ракетного комплекса С-400, который называют "смертельной системой ПВО-ПРО".

Планируется, что новый формат индийской ПВО должен распространиться и на такой крупный город страны как Мумбаи, в котором сосредоточены офисы крупнейших индийских компаний и представительств зарубежных фирм.

Из материала:

В последние несколько лет Индия предпринимает значительные шаги для улучшения своих возможностей в области ПВО (...) и в ближайшем будущем будут задействованы ещё многие новые системы.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Akash
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА

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