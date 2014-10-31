Турция намерена приобрести истребители F-35B "Лайтнинг-2" в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой



Истребитель версии F-35B STOVL.

Источник: IHS Markit/Patrick Allen Истребитель версии F-35B STOVL.Источник: IHS Markit/Patrick Allen

ЦАМТО, 31 октября. Турция выразила заинтересованность в приобретении варианта истребителя F-35B "Лайтнинг-2" в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источники в турецкой и западной оборонной промышленности, эта покупка рассматривается как дополнение к 100 F-35А, которые уже запланированы к приобретению у Lockheed Martin.

По информации издания, высокопоставленный чиновник Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM) высказал заинтересованность от имени своей страны в приобретении истребителей F-35B STOVL в ходе встречи в Анкаре в середине октября с руководителем программы F-35 в Минобороны США вице-адмиралом Матиасом Винтером.

Как сообщается, Турция планирует разместить F-35B на десантно-вертолетном корабле-доке (ДКВД) "Анадолу", строительство которого началось 30 апреля 2016 года на предприятии судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati в Тузле. Корабль разработан совместно с испанской компанией Navantia на базе проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I".

Информация о намерении Турции приобрести 20 истребителей F-35B STOVL циркулирует в прессе уже достаточно длительное время, однако Анкара ранее официально не подтверждала этого. Впервые в июле этого года заместитель премьер-министра Турции и бывший министр обороны Фикри Ышик, отвечая на вопрос депутата от оппозиции, сообщил о намерении Турции приобрести вариант F-35B STOVL, отметив, что эти истребители будут размещены на ДВКД "Анадолу".

По информации Jane's, в ходе визита вице-адмирала Матиаса Винтера в Анкару также поднимался вопрос о дальнейших планах Турции по заявленной ранее закупке 100 F-35A в условиях ухудшения отношений Анкары с союзниками по НАТО и непосредственно с США. Каких-либо подробностей переговоров по данному вопросу не имеется.