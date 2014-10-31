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ВВС Норвегии 2 ноября получат первую партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в количестве трех единиц

01.11.2017 ЦАМТО 21 0
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F-35A
Истребитель F-35A выполняет демонстрационный полет на Парижском авиасалоне 2017 .
Источник: Alan Lessig/Staff

ЦАМТО, 31 октября. Как ожидается, 2 ноября на авиабазу Военно-воздушных сил Норвегии в Эрланне прибудут первые три заказанные в США истребителя пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

По информации ресурса NRK.no, который ссылается на генерального менеджера программы F-35 в Министерстве обороны Норвегии Мортена Клевера, торжественная церемония принятия самолетов AM-8, AM-9 и AM-10 на вооружение состоится спустя неделю – 10 ноября.

Как сообщал ЦАМТО, Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует приобрести до 52 новых F-35A. На текущий момент одобрено приобретение 40 самолетов.

По состоянию на июнь 2017 года Министерство обороны Норвегии приняло семь истребителей F-35A "Лайтнинг-2", которые применяются для подготовки личного состава на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). После поставки первой партии истребителей на авиабазу в Эрланне обучение пилотов начнется и в Норвегии.

ВВС Норвегии планируют объявить о начальной готовности F-35A "Лайтнинг-2" к боевому применению в 2020 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.
31.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Норвегия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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