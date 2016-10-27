В Совете Федерации считают необходимым просчитать возможные последствия санкций против США в аэрокосмической сфере



На заседании Совета Федерации РФ.

Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости На заседании Совета Федерации РФ.Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Минпромторге призывают тщательно продумать ответные действия в вопросах кооперации с международными компаниями

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В Совете Федерации в целом поддерживают законопроект, который готовится в Госдуме, о возможном ограничении сотрудничества с США в космосе и экспорта титана из РФ западным компаниям, но нужно просчитать последствия, заявил "Известиям" зампред комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов.

"В целом мы, конечно, поддерживаем законопроект Госдумы, но считаем, что нужно всё очень серьезно просчитать. Наши ответы на недружественные действия США должны быть системными. Законопроект, который готовится в нижней палате российского парламента, как раз и подразумевает эту системность", - заявил А.Климов газете.

По его словам, законопроект "имеет строгую адресную привязку, зеркален и максимально конкретен".

"Совершенно понятно, почему этот закон готовится и какие меры будет предусматривать. Инструментарий наших ответов на действия США очень богат, однако нужно всё тщательно взвесить и проанализировать, чтобы это, не дай бог, не ударило и по нам. Ведь США покупают у нас разные продукты, в частности титан. В этой сфере работают наши сограждане, и мы не можем оборвать нужные контакты", - сказал сенатор.

Он заметил, что "есть немало сфер, где контакты с США взаимовыгодны, а есть и такие, где могут быть реализованы российские ответные меры".

Тем временем, как отмечают "Известия", законопроект еще в стадии разработки и пока широко не обсуждался с бизнес-сообществом. Как заявил изданию высокопоставленный источник в Минпромторге, "ответные действия в вопросах кооперации с международными компаниями должны быть тщательно продуманы".

"Российские заводы сегодня нацелены на создание партнерства с мировыми лидерами. Это вопрос не только экономики, но и имиджа страны, нашей промышленности в целом, которая, несмотря на санкции, доказывает миру свою состоятельность на высокотехнологичных рынках", - сказал собеседник газеты.

По его словам, "ВСМПО-АВИСМА сегодня экспортирует титановую продукцию в 48 стран, имеет 350 заказчиков по всему миру".

"В числе ее клиентов - крупнейшие в мире двигателе- и авиастроительные компании, не только американские. В том числе Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce, Safran, Airbus, Pratt & Whitney. Кстати, большая часть титановых изделий для новейшего Boeing 787 Dreamliner спроектирована и изготавливается именно в России, - сказал источник в Минпромторге.

На минувшей неделе депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Иванов предложил принять законопроект о контрсанкциях в отношении США, в частности, предусматривающий разрыв договора о поставках американцам российских ракетных двигателей РД-180.

Депутат также отметил, что сейчас "Россия продает США редкоземельные металлы и прежде всего титан". "На строительство одного "Боинга" требуется от 20-50 тонн титана, мы продаем это как сырье. Давайте примем закон, который запрещает продавать титан как сырье, а можно будет только продавать готовые изделия, и тогда "ястребы" задумаются, а стоит ли рвать отношения с РФ", - отметил Н.Иванов.

Депутат обратил внимание, что в прошлом году через российскую территорию пролетело 1,4 млн пассажирских самолетов, летящих с запада. "Если только на три месяца мы остановим эти полеты, то американские компании потеряют 1,5 млрд долларов - это будет ощутимо", - отметил парламентарий.

Он считает, что "если это все применить, то "мы поставим США и запад перед выбором: либо отменить санкции в отношении России и признать присоединение Крыма к России законным и справедливым, либо потерпеть еще большие убытки своей экономики".