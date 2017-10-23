Полгода с Tesla Model X 60D
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Езда по национальному парку Olympia в штате Вашингтон на Tesla Model X 60D.
Источник: https://vc.ru/
В 2016 году перед переездом в США я заказал Tesla Model X 60D. Ее доставили в декабре. Я ездил на ней ежедневно в течение шести месяцев между командировками.
Суммарный пробег составил 7,5 тысяч километров в Сиэтле и вокруг него. Я ездил в основном на встречи в городе, на природу и кататься на сноуборде. Важно понимать, что пробки в Сиэтле почти такие же, как в Москве.
Комплектация
Модель 60D получила аккумулятор емкостью 75 киловатт-часов (эквивалент 75D модели), но компания ограничивает показатели до 60 киловатт-часов через программное обеспечение. Заряда хватает на 320 км. За $4,5 тысяч можно разблокировать полные возможности аккумулятора.
Автомобиль укомплектован пятью сидениями. Можно взять модель с двумя дополнительными креслами в багажнике или одним дополнительным между сидениями сзади.
Мне кажется, что вариант с шестью сидениями самый комфортный для семьи, в которой три ребенка.
AutoPilot 2.0
|Примерно так дорогу видит первое поколение железа автопилота Tesla - одна камера и сенсоры.
|Источник: https://vc.ru/
У первого поколения автопилота Tesla была сторонняя система от Mobileye, которую купил Intel. Позже компания Илона Маска решили разработать свою собственную систему, в которой восемь камер и «возможность полной автономии».
Новое железо до сих пор работает хуже первой версии, если говорить про обычное вождение. Например, решение не видит мотоциклы.
Но автопилот с нынешним программным обеспечением проявил себя в плохую погоду. Когда первое железо отказывается работать и следить за расстоянием машин спереди (например, в снегопад), железо второго поколения справляется с этой задачей.
|Второе поколение автопилота Tesla имеет гораздо больше сенсоров и восемь камер.
|Источник: https://vc.ru/
Обновления
Изначально машина была совершенно тупой — никакого автопилота или автоматического круиз-контроля.
Tesla начала производить новое поколение железа, продавать с ним машины и собирать данные. Это была очень забавная игра следить за Twitter Маска, когда он говорил о выкате нового софта. Все обладатели новых машин ждали обновления и тестировали новые функции.
Сначала компания запустила автоматический круиз-контроль. Потом Tesla дала автомобилю возможность управлять на определенных дорогах и в итоге достигла «парности» по функциям с первым поколением железа.Это похоже на обновления для телефонов.
Недавно вышло обновление, которое превратило машину в кирпич (большой и неподвижный). Пришлось делать сброс настроек и переустанавливать прошивку.
Вождение
Model X — это здоровый грузовик, ширина которого составляет два метра без зеркал. В него влезает мой сноуборд без необходимости складывать задние сидения машины. При этом удивительно, что автомобиль (самая базовая модель) делает со старта любой Porsche.
Еще больше удивляешься, когда входишь в поворот. Центр тяжести низкий из-за плоской батареи внизу машины. Она «прилипает» к дороге и не смещает вес вбок, как это обычно происходит с большими и высокими внедорожниками.
Я разгонялся до 145 километров в час. Комфортно ездить на скорости 65-70 километров в час. Когда едешь быстро, то чувствуешь сильный ветер и шум от дороги.
Немецкие владельцы говорят, что на автобанах больше 150 километров в час разгоняться не стоит — батарея перегревается и становится неэффективной.
В Европе мне периодически надо ездить через Германию и там очень удобно иметь возможность разогнаться до 220 километров в час. Автобаны пока что неэффективны для вождения Tesla.
Раздражающие моменты
Пока писал эту часть статьи, пытался придумать еще негативные вещи о вождении:
- Я напросился в ранний запуск автоматического круиз-контроля. Был в первой тысяче для теста этой функции. На трассе он считал два моста грузовиками. В конкретных местах начинал резко тормозить, было дико страшно.
- Напросился в ранний выкат автопилота. Тоже оказался в первой тысяче для теста. В первой итерации они давали скорость до 55 километров в час и только на определенных дорогах. Машина не справлялась с перекрестками, на которых надо «ловить» линии разметки за перекрестком. То есть линия за которую он цепляется пропадала и надо было смотреть дальше и искать ее. В итоге автомобиль выезжал на встречную полосу. Сейчас функция работает нормально и старается использовать машину спереди как ориентир.
- Зимнее вождение на этой модели — вызов. В основном это связано с малой емкостью аккумулятора. Для зимы надо иметь минимум 90 киловатт-часов, так как расход батареи во время ее разогрева сильный. И без зимнего пакета (обогрев руля, дополнительный обогрев окон и подогрев передних сидений стоит по умолчанию) приходилось тратить минут 20 на очистку машины от льда. Так как нет мотора, которые разогревает переднюю часть кузова, приходится соскребать все вручную.
- Автоматические двери. К ним надо привыкнуть. Они автоматически открываются при нажатии на кнопку на двери. Один раз так чуть не открылись в машину, что проезжала быстро мимо.
|Двери открыты на Tesla Model X 60D.
|Источник: https://vc.ru/
Разное
Езда одной педалью. На электромашинах тормоза используются редко. Отпускаешь газ и машина начинает регенерировать энергию торможением — вращать мотор обратно через кинетическую энергию.
Простым языком — отпустил газ, и машина тормозит не используя тормозные диски. Быстро привыкаешь ездить одной педалью. Когда есть полный контроль над тягой, это получается интуитивно. Тормоз используется для полного стопа. При этом, когда автопилот включен, автомобиль тормозит автоматически.
|Огромный обзор внутри салона Tesla Model X 60D.
|Источник: https://vc.ru/
Голосовое управление. "Tesla, play Beastie Boys", — и машина генерирует плейлист как Spotify. В отличии от всех машин, в которых это никогда не работает нормально, для меня в Tesla успех 90%. Что навигация, что музыка, всё работает через голос.
Запоминание подвески. У Tesla есть пять вариантов высоты подвески. Машина помнит, где был какой вариант включен и автоматически регулирует: «Я помню, что на этом шоссе ты хочешь супер-низко, пожалуйста».
Полезно для парковки в гаражах, где надо ставить выше, или на извилистых дорогах, где надо ставить ниже.
Постоянно использую автопилот. На длинных поездках я сижу и смотрю плейлисты на YouTube. Автопилот действительно работает, и не приходится волноваться о пробках или что въедешь в кого-то случайно при резком торможении.
В Америке стиль жизни — это стоять в пробках на шоссе. Я был бы очень раздражен, если б не автопилот. Если видишь на дисплее, что машина видит хотя бы одну линию, активировал круиз-контроль и поехал.
Длинные путешествия реальны. Суперзарядки уже появляются в Прибалтике и России, а в США они установлены везде. Просто вместо пятиминутной заливки топлива надо выделить 20-30 минут на полную зарядку батареи.
Речь идет о Tesla Superchargers. Навигация в машине решает, где и когда нужно остановиться для зарядки, можно не волноваться. Главное, не спорить с ней, так как система считает высоту подъема дороги, которую не видно на карте.
Парковочные сенсоры не только для парковки. Сенсоры постоянно анализирует все зоны вокруг машины. Например, руль будет сопротивляться, если попытаюсь резко повернуть его в препятствие.
Когда едешь медленно, система автоматически показывает препятствия вокруг. Для большой машины безумно полезно. Не надо думать об включении сенсоров. Понятно, что задние включаются автоматически и есть камера парковки. Но во время езды по парковкам, помогают все сенсоры вокруг.
Фалкон-двери. Оно выглядит круто, а на практике еще и полезны. Задние двери открываются вверх, и много раз я хотел их вручную остановить с мыслью «сейчас заденет машину или потолок». Но ни разу проблем не было.
Дверь водителя закрывается на тормоз. Мелочь, а привыкаешь. Сел, нажал тормоз и дверь закрылась.
Автоматическая парковка. Если рядом есть место для парковки, машина автоматически его засекает и предлагает встать. Волшебное ощущение, когда ты едешь медленно, ищешь место, думаешь о том, влезет ли автомобиль. А он говорит: «Да, влезу! Хочешь припаркую?».
Работает для параллельной и обычной парковки. Правда я один раз вручную тормоз нажал при въезде задом — не верил, что не заденет.
Функция Summon. Если парковочное место узкое, можно выйти из машины, достать телефон и сказать машине въехать вперед. Работает с помощью сенсоров.
Отдельно надо сказать, что машина настолько широкая, что не проходит в мой гараж автоматически. Там остается по два сантиметра от каждого зеркала, и не хочет проезжать и даже через Summon.
В Голландии я научился парковать большие машины в маленькие места, так что не проблема. Но Tesla реально слишком большая даже для американских гаражей.
Езда по снегу. Вполне комфортно. Есть функция отключения Traction Control, если застрял. Я без проблем выезжал на горку после снегопада. Но не рекомендую ездить по полям.
|Дешборд Tesla Model X 60D показывает, что видит линии, и автопилот следует за ними. При нажатии на поворотник, можно автоматически перестроиться в соседний ряд.
|Источник: https://vc.ru/
Покупать Tesla во владение — глупо
Я считаю, что владеть Tesla сегодня — это безумно глупая затея. Причину уже начал объяснять в разговоре о железе. Сейчас второе поколение железа автопилота. Скоро будет третье. Потом четвертое. Следовательно, надо постоянно обновлять как телефон.
Именно поэтому я бы никогда не купил себе Tesla в личное владение. Эти машины разумно иметь в эксплуатации на операционный лизинг и обновлять каждые 2-3 года. Их вторичная стоимость держится высоко, поэтому Tesla сами берут за хорошую остаточную стоимость подержанные машины.
Если у вас есть возможность корпоративного лизинга, это самый подходящий вариант. Для личного владения имеет смысл Tesla Model 3, почему на нее и сделали столько предзаказов. Как только этот user experience, что я описал выше, перейдет в более доступную машину, произойдет революция.
Езда на автопилоте в центре Bellevue, плотное движение
Как переход с Symbian на iPhone
Помните тот волшебный момент, когда в первый раз после Blackberry или Symbian попробовали iPhone? У меня оно случилось с машинами. Все функции интегрированы и интуитивны. На дешборде есть только две физические кнопки — аварийка и открыть бардачок. Остальное активируется через сенсорный экран, который постоянно обновляется.
В командировках брал напрокат новый Mercedes CLS, Audi A8, BMW 530 — и в них всех меня накрывала паника от этого:
|Салон Mercedes CLS.
|Источник: https://vc.ru/
Слишком много кнопок. Слишком сложно добраться до музыки, навигации, и настроить машину под себя. Даже дело не в электромобиле, а в изящности интеграции всех функций машины. Именно поэтому я продал свою BMW 530 XD, на которой ездил в Голландии.
Очень хочу, чтобы немецкие концерны начали применять инновации и упрощать user experience. Пока что они отстают на 10 лет в этом плане, а Tesla отстает на 10 лет по качеству сборки.
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23.10.2017
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Андрей Л.
9328
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№2
23.10.2017 13:12
Цитата, Алексaндр сообщ. №1
И, казалось бы, при чем тут ВПК вообще?
О... Да - действительно...
Отрасль автомобилестроение
Отрасль Энергетика
Отрасль Робототехника
Если вы всего этого, да ещё и меняющего мир тут не видите, то можно было и не комментить вообще... Нет, я понимаю, кто Камазу можно во всех этих ветках, но простите на газу и так пока и без автопилота, и Автовазу можно - порша правда не обгоняя, и Роснефти можно, правда на бензине, а не альтернативных энергетиках, а Минкомсвязи можно, правда больше разговаривать про Интрнет Вещей, а не видеть как работает.
НО - в мире то оказывается и по другому бывает...
А вообще разместил это к тому, что тут недавно ряд людей высказывались, что до автопилота человечеству ещё лет 10-20... Так вот - вы ребята в параллельной вселенной живете...
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gerrfrost
2882
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№3
23.10.2017 13:18
Вчера только сказали, что поставка Tesla Model 3 - через 1,5 года (1,5 года, Карл!) после предзаказа...
Ну, и удачи всем потребителям теслы на дорогах Африки и Сибири...
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Андрей Л.
9328
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№4
23.10.2017 13:24
Ну, и удачи всем потребителям теслы на дорогах Африки и Сибири...
Т.е. из этого следует что это наше такое конкурентное преимущество что-ли в Сибири, что дорог путных нет, разметки нет, заправок нет????
Вчера только сказали, что поставка Tesla Model 3 - через 1,5 года (1,5 года, Карл!) после предзаказа...
Ну так Вы почитайте, что она обеспечивает, может быть Вам станет более понятно, почему люди готовы 1,5 года ждать... Вы будете 1,5 года ждать Ладу или Камаз?
Только не говорите, что Вы и Теслу ждать не будете - просто потому, что покупать её нас смысла нет - 100 заправок на всю страну....
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komix
110
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№5
23.10.2017 19:06
о
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Ну так Вы почитайте, что она обеспечивает,из статьи понял что она обеспечивает возможность листать плейлисты и смотреть ютуб во время вождения, да это огромный рывок (только вот куда?)
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Корректор
3085
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№6
23.10.2017 19:41
Цитата, komix сообщ. №5
обеспечивает возможность листать плейлисты и смотреть ютуб во время вождения, да это огромный рывок (только вот куда?)Недавно объяснял дочери почему не стоит смотреть плейлисты на ютуб. Объясняя, сам неожиданно пришел к выводу что смотреть такой видеопоток может только психически ненормальный человек. А если нормальным, то 4 часа в день обеспечат устойчивую психопатию.
Так что можете сами догадаться куда именно "рывок".
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Воин3D
1270
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№7
23.10.2017 21:02
Стоимость акций Тесла моторз падает. Убыток фиксируется уже более 15 кварталов. При этом активы были чрезмерно раздуты финансовыми рынками и составили более 50 млрд долларов, что с точки зрения реального рынка автомобилей полный бред, если посмотреть на годовую программу производства. В общем, одна из самых больших финансовых афер в истории рынка.
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Корректор
3085
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№8
23.10.2017 22:12
Цитата, Воин3D сообщ. №7
Стоимость акций Тесла моторз падает. Убыток фиксируется уже более 15 кварталов. При этом активы были чрезмерно раздуты финансовыми рынками и составили более 50 млрд долларов, что с точки зрения реального рынка автомобилей полный бред, если посмотреть на годовую программу производства.:) Это совсем не автомобильный рынок, и совсем не автомобильный бренд. Это немного иной бизнес. В статье есть подсказка - владеть невыгодно. :)
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BorSch
4458
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№9
24.10.2017 01:28
Tesla построит завод в Китае.
Видео
Китай может стать крупнейшим источником дохода для Tesla, если компании удастся открыть в стране свои заводы.
Всего за прошлый год в стране было реализовано 507 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что на 53% выше показателя за предыдущий год. Продажи электромобилей выросли на 65,1% и достигли 409 тыс., то есть на их долю приходится 80% общего объема реализации NEV. По плану правительства КНР, до 2020 г. в стране будут построены свыше 12 тыс. зарядных станций для электромобилей, а число таких машин превысит 5 млн.
Пекин уже обязал всех работающих в стране автопроизводителей начать к 2019 г. производство электромобилей. Кроме того, по заявлениям официальных лиц власти прорабатывают план запрета бензиновых двигателей.
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Андрей Л.
9328
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№10
24.10.2017 08:28
Цитата, komix сообщ. №5
из статьи понял что она обеспечивает возможность листать плейлисты и смотреть ютуб во время вождения
Может я другую статью читал, но вот то, что увидел я
Цитата, q
Как только этот user experience, что я описал выше, перейдет в более доступную машину, произойдет революция.
вопрос к Вам уважаемый komix - а где к этому моменту будет Автоваз...?
Напомню - революция с электрозаправками во всём мире, кроме двух больших территорий (России и Африки) уже произошла.
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unwide
892
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№11
24.10.2017 09:04
Цитата, q
Может я другую статью читал, но вот то, что увидел я
Добавлю: Маску с нуля, без тяжелого багажа предшествующих знаний, удалось быстро и эффективно сделать то, чего не удавалось сделать крупнейшим автоконцернам со столетним опытом разработки и производства автомобилей - создать удобный, красивый, надежный, быстрый электромобиль с высочайшими эксплуатационными (для данного класса и на сегодняшний день) характеристиками.
А гиганты индустрии (Шевроле Вольт, Опель Ампера, уродец Ниссан Лиф, тележка для гольфа Митсубиси айМью) - "не шмогли".
Посмотрите правде в глаза - это действительно прорыв.
Главный редактор одного из самых уважаемых российских автоизданий купил в личное пользование Теслу и через полгода продал свой предыдущий Porsche 911 (для людей с бензином в крови это скажет о многом).
Почитать его мысли о владении электромобилем можно здесь: https://autoreview.ru/articles/dlitel-nyy-test/mne-teper-dorozhe-tishina-ili-deshevle (правда необходимо приобрести подписку на сайт, или в пробной версии ознакомиться с данной статьей бесплатно). Кроме копеечных расходов на электрическое топливо, там еще и ломаться, как оказалось, особо нечему.
Если добавить компетенции России в атомной энергетике - становится понятно, что нечто теслоподобное (доступное, качественное, простое, функциональное) должно появиться и в России.
Есть у меня правда мысля, что пока все углеводороды не выкачаны (и проданы), атомную энергетику у нас сознательно "придерживают".
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Корректор
3085
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№12
24.10.2017 09:29
Цитата, unwide сообщ. №11
(доступное, качественное, простое, функциональное) должно появиться и в России.Тогда это явно не Тесла. Не по одному параметру не подходит.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
а где к этому моменту будет Автоваз...?А с какой целью?
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Напомню - революция с электрозаправками во всём мире, кроме двух больших территорий (России и Африки) уже произошла.Ну да, у них там еще много забавных революций в последнее время происходит. :)
Но в отношении всех электроавтомобилей вопрос прежний - общее КПД транспортной системы при использовании аккумуляторов. Ну и как там с утилизацией и переработкой батарей? Или кто-то уже решил что запасы лития бесконечные?
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Андрей Л.
9328
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№13
24.10.2017 10:04
Цитата, Корректор сообщ. №12
Но в отношении всех электроавтомобилей вопрос прежний - общее КПД транспортной системы при использовании аккумуляторов.
Запас хода практически всех авто, кроме спец. комлпектаций, крупных джипов и суперкаров - 500 км между заправками на бензине.
Запас хода на аккумуляторе 75 киловатт-часов при программном ограничивает до 60 киловатт-часов - 320 км, что при снятии ограничения дает рост на 20%, т.е. до 384 км.
По моему, ответ на Ваш вопрос уже предоставлен, и замечу - это для авто, который по габаритам подходит класса люкс и бизнес.
Как они добиваются нужных параметров по КПД - второй вопрос, важно - что они вышли на нужный уровень и все понимают, что это не предел...
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Андрей Л.
9328
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№14
24.10.2017 10:12
Цитата, Корректор сообщ. №12
Ну и как там с утилизацией и переработкой батарей? Или кто-то уже решил что запасы лития бесконечные?
И тут Вы как бы без проработки совсем. Существует аж несколько способов переработки и утилизации (но ставят на переработку). В США к примеру с 2009 года строят заводы по переработке аккумуляторов от электрических автомобилей.
Даже больше скажу - в России этот вопрос обсуждался неоднократно, хотя мы и понимаем, что потребность в нём на нашей территории пока была не настолько велика.
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gerrfrost
2882
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№15
24.10.2017 10:43
Андрей Л.
Вчера только сказали, что поставка Tesla Model 3 - через 1,5 года (1,5 года, Карл!) после предзаказа...
Это я не просто так написал. Вопрос не в ожидании клиента вопрос в другом, вот в этом:
Цитата, q
ПАЛО-АЛЬТО, США, 3 октября 2017, 09:37 — REGNUM Компания Tesla заявила, что в третьем квартале 2017 года её поставки выросли на 4,5%, по сравнению со вторым кварталом, однако сообщила, что объемы выпуска автомобиля Tesla Model 3 растут медленно из-за наличия узких мест в производственном процессе, об этом 3 октября сообщило издание Business Standard. (далее выделено мной)
Просто может Вы об этом не знали.. Т.е. технические проблемы... Плюс рынок для электромобилей в настоящее время не сформирован... Вопрос ценообразования.. Кроме решения проблемы производства дешевых аккумуляторов, есть проблема их утилизации, проблема остаточной стоимости при продаже, проблема техобслуживания, и проч., проч.. Везде проблемы, проблемы нового, формирующегося рынка...И продукция рассчитана на территории с развитой инфраструктурой - развитые страны, мегаполисы в неразвитых странах... Поэтому и писал про Африку и Сибирь, не писал про Москву и Питер...
Может, поэтому, поняв безнадёгу на рынке США, Маск и строит завод полного цикла в Китае, где по чьей-то подсказке неожиданно собираются запретить бензиновые двигатели.... Лучше бы запретили уголь, что-ли...
Да и там его перспективы туманны: китайцы сами будут выпускать электромобили, но не по цене Тесла... Конкурировать придется жестко...
Если говорить про то, хотел бы я такой автомобиль... Нет...Я очень взвешенно отношусь к совершению покупок, любых и не вхожу в 20% по закону Парето (в варианте для маркетологов)..
Я не вхожу в секту поклонников Маска, поэтому редко слежу за его жизнью... Но после того, как вчера увидел по "Звезде" в фильме "Марс. Колония американского режима" кусок передачи (переключал рекламу), то вообще в нем разочаровался.. Не знал, что Маск приезжал в Россию два раза в 2001 и 2002 и вел переговоры о покупке российских ракет Сатана(Воевода)... Что это? Для меня осталось загадкой... У меня сложилось впечатление, что авантюрист, с ЦРУ и гос.структурами за спиной...
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snc
565
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№16
24.10.2017 10:48
ИМХО для наших реалий водород и топливные элементы перспективнее.
Нет проблем с утилизацией.
Нет проблем работой и стоянкой при низких температурах.
Нет проблем с саморазрядом.
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Андрей Л.
9328
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№17
24.10.2017 11:36
Цитата, gerrfrost сообщ. №15
У меня сложилось впечатление, что авантюрист, с ЦРУ и гос.структурами за спиной...
Не у Вас сложилось впечатление, а это повторили за передачу наверное раз 40 - я её тоже смотрел от начала и до конца. Ну... каждый видит то, что хочет...
По поводу рынка - первому всегда тяжелее всего, но - первый либо погибает, либо снимает все сливки...
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gerrfrost
2882
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№18
24.10.2017 11:53
По поводу рынка - первому всегда тяжелее всего, но - первый либо погибает, либо снимает все сливки...И я об этом...Кто же спорит... Но сливки снимут, как всегда в последнее время, китайцы, которые еще и его технологии поимеют...
Хотя, это и могло быть конечной целью: раскрутить до какого-то уровня капитализации проект, а потом за офигенные деньги выйти из него, поняв, что может кончится не так, как сначала было задумано, при этом сохранив лицо...
Пожуём - увидим....
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Корректор
3085
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№19
24.10.2017 11:57
Цитата, Андрей Л. сообщ. №13
По моему, ответ на Ваш вопрос уже предоставлен, и замечу - это для авто, который по габаритам подходит класса люкс и бизнес.Золотые катеры изобретение очень древнее, но только их никогда не считали эффективным транспортным средством. Так так почему сейчас будущее за "золотыми каретами"?
По поводу рынка - первому всегда тяжелее всего, но - первый либо погибает, либо снимает все сливки...Вы все еще верите в "рынок", "правовое поле" и "героев одиночек"? Вот прямо так взяли и доверили военное КБ и под влиянием очарованные конгрессмены начали подгонять законы под проекты. Вот прямо все так "случайно" и происходит "по законам рынка".
Цитата, gerrfrost сообщ. №18
китайцы, которые еще и его технологии поимеют...В данном случае скорее процесс обратный.
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Воин3D
1270
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№20
24.10.2017 14:15
Цитата, Корректор сообщ. №19
Я не вхожу в секту поклонников Маска, поэтому редко слежу за его жизнью...
По поводу рынка - первому всегда тяжелее всего, но - первый либо погибает, либо снимает все сливки...Обыкновенный маркетинг не имеющий отношения к нашим реалиям. Что было возможно в нулевые не прокатывает. Тем более что автомобиль это не телефон, и демография и ограниченность ресурсов (как говорит уважаемый Корректор) накладывают свои жесткие рамки. И кто сказал, что электромобиль это замена бензиновому двигателю, и Маск первый? Никто кроме Маска не сказал. С чего все взяли, что электромобиль это будущее? Из очень хорошо проведенной кампании в СМИ. По моему, технические прорывы случаются совсем не так. Никому ничего доказывать не надо, просто все на это новое переходят. Почему автомобиль заменил лошадь? Да потому что автомобиль лучше лошади. А чем электромобиль лучше авто на бензине? Всеми этими электронными прошивками и совместимостью с гаджетами? Так это можно все сделать на обыкновенном бензиновом движке. Где преимущество?
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Андрей Л.
9328
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№21
24.10.2017 15:07
не имеющий отношения к нашим реалиям.
Вот с этим соглашусь - к нашим пока никакого отношения не имеющий, и это меня лично напрягает больше всего.
С чего все взяли, что электромобиль это будущее?
Из отзывов реальных владельцев и тенденции гибридов.
А чем электромобиль лучше авто на бензине?
Да вон выше целая статья об этом....
Так это можно все сделать на обыкновенном бензиновом движке.
Да? ну и кто делает?
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