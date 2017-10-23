Полгода с Tesla Model X 60D



Езда по национальному парку Olympia в штате Вашингтон на Tesla Model X 60D.

Источник: https://vc.ru/ Езда по национальному парку Olympia в штате Вашингтон на Tesla Model X 60D.Источник: https://vc.ru/

В 2016 году перед переездом в США я заказал Tesla Model X 60D. Ее доставили в декабре. Я ездил на ней ежедневно в течение шести месяцев между командировками.

Суммарный пробег составил 7,5 тысяч километров в Сиэтле и вокруг него. Я ездил в основном на встречи в городе, на природу и кататься на сноуборде. Важно понимать, что пробки в Сиэтле почти такие же, как в Москве.

Комплектация

Модель 60D получила аккумулятор емкостью 75 киловатт-часов (эквивалент 75D модели), но компания ограничивает показатели до 60 киловатт-часов через программное обеспечение. Заряда хватает на 320 км. За $4,5 тысяч можно разблокировать полные возможности аккумулятора.

Автомобиль укомплектован пятью сидениями. Можно взять модель с двумя дополнительными креслами в багажнике или одним дополнительным между сидениями сзади.

Мне кажется, что вариант с шестью сидениями самый комфортный для семьи, в которой три ребенка.

AutoPilot 2.0

Примерно так дорогу видит первое поколение железа автопилота Tesla - одна камера и сенсоры. Источник: https://vc.ru/

У первого поколения автопилота Tesla была сторонняя система от Mobileye, которую купил Intel. Позже компания Илона Маска решили разработать свою собственную систему, в которой восемь камер и «возможность полной автономии».

Новое железо до сих пор работает хуже первой версии, если говорить про обычное вождение. Например, решение не видит мотоциклы.

Но автопилот с нынешним программным обеспечением проявил себя в плохую погоду. Когда первое железо отказывается работать и следить за расстоянием машин спереди (например, в снегопад), железо второго поколения справляется с этой задачей.

Второе поколение автопилота Tesla имеет гораздо больше сенсоров и восемь камер. Источник: https://vc.ru/

Обновления

Изначально машина была совершенно тупой — никакого автопилота или автоматического круиз-контроля.

Tesla начала производить новое поколение железа, продавать с ним машины и собирать данные. Это была очень забавная игра следить за Twitter Маска, когда он говорил о выкате нового софта. Все обладатели новых машин ждали обновления и тестировали новые функции.

Сначала компания запустила автоматический круиз-контроль. Потом Tesla дала автомобилю возможность управлять на определенных дорогах и в итоге достигла «парности» по функциям с первым поколением железа.Это похоже на обновления для телефонов.

Недавно вышло обновление, которое превратило машину в кирпич (большой и неподвижный). Пришлось делать сброс настроек и переустанавливать прошивку.

Вождение

Model X — это здоровый грузовик, ширина которого составляет два метра без зеркал. В него влезает мой сноуборд без необходимости складывать задние сидения машины. При этом удивительно, что автомобиль (самая базовая модель) делает со старта любой Porsche.

Еще больше удивляешься, когда входишь в поворот. Центр тяжести низкий из-за плоской батареи внизу машины. Она «прилипает» к дороге и не смещает вес вбок, как это обычно происходит с большими и высокими внедорожниками.

Я разгонялся до 145 километров в час. Комфортно ездить на скорости 65-70 километров в час. Когда едешь быстро, то чувствуешь сильный ветер и шум от дороги.

Немецкие владельцы говорят, что на автобанах больше 150 километров в час разгоняться не стоит — батарея перегревается и становится неэффективной.

В Европе мне периодически надо ездить через Германию и там очень удобно иметь возможность разогнаться до 220 километров в час. Автобаны пока что неэффективны для вождения Tesla.

Раздражающие моменты

Пока писал эту часть статьи, пытался придумать еще негативные вещи о вождении:

Я напросился в ранний запуск автоматического круиз-контроля. Был в первой тысяче для теста этой функции. На трассе он считал два моста грузовиками. В конкретных местах начинал резко тормозить, было дико страшно.

Напросился в ранний выкат автопилота. Тоже оказался в первой тысяче для теста. В первой итерации они давали скорость до 55 километров в час и только на определенных дорогах. Машина не справлялась с перекрестками, на которых надо «ловить» линии разметки за перекрестком. То есть линия за которую он цепляется пропадала и надо было смотреть дальше и искать ее. В итоге автомобиль выезжал на встречную полосу. Сейчас функция работает нормально и старается использовать машину спереди как ориентир.

Зимнее вождение на этой модели — вызов. В основном это связано с малой емкостью аккумулятора. Для зимы надо иметь минимум 90 киловатт-часов, так как расход батареи во время ее разогрева сильный. И без зимнего пакета (обогрев руля, дополнительный обогрев окон и подогрев передних сидений стоит по умолчанию) приходилось тратить минут 20 на очистку машины от льда. Так как нет мотора, которые разогревает переднюю часть кузова, приходится соскребать все вручную.

Автоматические двери. К ним надо привыкнуть. Они автоматически открываются при нажатии на кнопку на двери. Один раз так чуть не открылись в машину, что проезжала быстро мимо.

Двери открыты на Tesla Model X 60D. Источник: https://vc.ru/

Разное

Езда одной педалью. На электромашинах тормоза используются редко. Отпускаешь газ и машина начинает регенерировать энергию торможением — вращать мотор обратно через кинетическую энергию.

Простым языком — отпустил газ, и машина тормозит не используя тормозные диски. Быстро привыкаешь ездить одной педалью. Когда есть полный контроль над тягой, это получается интуитивно. Тормоз используется для полного стопа. При этом, когда автопилот включен, автомобиль тормозит автоматически.

Огромный обзор внутри салона Tesla Model X 60D. Источник: https://vc.ru/

Голосовое управление. "Tesla, play Beastie Boys", — и машина генерирует плейлист как Spotify. В отличии от всех машин, в которых это никогда не работает нормально, для меня в Tesla успех 90%. Что навигация, что музыка, всё работает через голос.

Запоминание подвески. У Tesla есть пять вариантов высоты подвески. Машина помнит, где был какой вариант включен и автоматически регулирует: «Я помню, что на этом шоссе ты хочешь супер-низко, пожалуйста».

Полезно для парковки в гаражах, где надо ставить выше, или на извилистых дорогах, где надо ставить ниже.

Постоянно использую автопилот. На длинных поездках я сижу и смотрю плейлисты на YouTube. Автопилот действительно работает, и не приходится волноваться о пробках или что въедешь в кого-то случайно при резком торможении.

В Америке стиль жизни — это стоять в пробках на шоссе. Я был бы очень раздражен, если б не автопилот. Если видишь на дисплее, что машина видит хотя бы одну линию, активировал круиз-контроль и поехал.

Длинные путешествия реальны. Суперзарядки уже появляются в Прибалтике и России, а в США они установлены везде. Просто вместо пятиминутной заливки топлива надо выделить 20-30 минут на полную зарядку батареи.

Речь идет о Tesla Superchargers. Навигация в машине решает, где и когда нужно остановиться для зарядки, можно не волноваться. Главное, не спорить с ней, так как система считает высоту подъема дороги, которую не видно на карте.

Парковочные сенсоры не только для парковки. Сенсоры постоянно анализирует все зоны вокруг машины. Например, руль будет сопротивляться, если попытаюсь резко повернуть его в препятствие.

Когда едешь медленно, система автоматически показывает препятствия вокруг. Для большой машины безумно полезно. Не надо думать об включении сенсоров. Понятно, что задние включаются автоматически и есть камера парковки. Но во время езды по парковкам, помогают все сенсоры вокруг.

Фалкон-двери. Оно выглядит круто, а на практике еще и полезны. Задние двери открываются вверх, и много раз я хотел их вручную остановить с мыслью «сейчас заденет машину или потолок». Но ни разу проблем не было.

Дверь водителя закрывается на тормоз. Мелочь, а привыкаешь. Сел, нажал тормоз и дверь закрылась.

Автоматическая парковка. Если рядом есть место для парковки, машина автоматически его засекает и предлагает встать. Волшебное ощущение, когда ты едешь медленно, ищешь место, думаешь о том, влезет ли автомобиль. А он говорит: «Да, влезу! Хочешь припаркую?».

Работает для параллельной и обычной парковки. Правда я один раз вручную тормоз нажал при въезде задом — не верил, что не заденет.

Функция Summon. Если парковочное место узкое, можно выйти из машины, достать телефон и сказать машине въехать вперед. Работает с помощью сенсоров.

Отдельно надо сказать, что машина настолько широкая, что не проходит в мой гараж автоматически. Там остается по два сантиметра от каждого зеркала, и не хочет проезжать и даже через Summon.

В Голландии я научился парковать большие машины в маленькие места, так что не проблема. Но Tesla реально слишком большая даже для американских гаражей.

Езда по снегу. Вполне комфортно. Есть функция отключения Traction Control, если застрял. Я без проблем выезжал на горку после снегопада. Но не рекомендую ездить по полям.

Дешборд Tesla Model X 60D показывает, что видит линии, и автопилот следует за ними. При нажатии на поворотник, можно автоматически перестроиться в соседний ряд. Источник: https://vc.ru/

Покупать Tesla во владение — глупо

Я считаю, что владеть Tesla сегодня — это безумно глупая затея. Причину уже начал объяснять в разговоре о железе. Сейчас второе поколение железа автопилота. Скоро будет третье. Потом четвертое. Следовательно, надо постоянно обновлять как телефон.

Именно поэтому я бы никогда не купил себе Tesla в личное владение. Эти машины разумно иметь в эксплуатации на операционный лизинг и обновлять каждые 2-3 года. Их вторичная стоимость держится высоко, поэтому Tesla сами берут за хорошую остаточную стоимость подержанные машины.

Если у вас есть возможность корпоративного лизинга, это самый подходящий вариант. Для личного владения имеет смысл Tesla Model 3, почему на нее и сделали столько предзаказов. Как только этот user experience, что я описал выше, перейдет в более доступную машину, произойдет революция.

Езда на автопилоте в центре Bellevue, плотное движение

Как переход с Symbian на iPhone

Помните тот волшебный момент, когда в первый раз после Blackberry или Symbian попробовали iPhone? У меня оно случилось с машинами. Все функции интегрированы и интуитивны. На дешборде есть только две физические кнопки — аварийка и открыть бардачок. Остальное активируется через сенсорный экран, который постоянно обновляется.

В командировках брал напрокат новый Mercedes CLS, Audi A8, BMW 530 — и в них всех меня накрывала паника от этого:

Салон Mercedes CLS. Источник: https://vc.ru/

Слишком много кнопок. Слишком сложно добраться до музыки, навигации, и настроить машину под себя. Даже дело не в электромобиле, а в изящности интеграции всех функций машины. Именно поэтому я продал свою BMW 530 XD, на которой ездил в Голландии.

Очень хочу, чтобы немецкие концерны начали применять инновации и упрощать user experience. Пока что они отстают на 10 лет в этом плане, а Tesla отстает на 10 лет по качеству сборки.