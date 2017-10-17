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Продукция АО "Воентелеком" успешно прошла комиссию Минпромторга России

18.10.2017 ЦАМТО 245 0
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Voentelecom
ФГУП «Воентелеком».

ЦАМТО, 17 октября. Дочернее предприятие при Минобороны России АО "Воентелеком" успешно прошло выездную проверку Межведомственного экспертного совета при Минпромторге. Комиссия по определенной методике оценивала предприятие на возможность заявленных производственных мощностей.

Проверку проходила конструкторская документация – подтверждались данные на признание статуса производителя телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Он присваивается конкретному изделию производителя. Оценивалась структура организации, проверялась юридическая документация. По итогам проверки был составлен протокол, по которому изделию был присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

МПМ – современный российский маршрутизатор, предназначенный для предоставления высокопроизводительных и надежных сервисов с высоким уровнем безопасности. Благодаря современной архитектуре разделения аппаратной и программной платформы продукт предоставляет широчайшие возможности по масштабируемости и производительности системы в целом. У него нет привязки к аппаратной платформе, а производительность составляет до 30 млн. пакетов в секунду, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Воентелеком
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ

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