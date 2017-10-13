В США рассказали о применении пятой статьи Устава НАТО в случае удара КНДР



Кэй Хатчисон. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Saul Loeb Кэй Хатчисон. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Вашингтон пока не рассматривает вопрос о применении пятой статьи устава НАТО, предполагающей ответ всех участников альянса при нападении на одного из них, в случае удара со стороны КНДР, заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Пятая статья устава НАТО гласит, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса является нападением на альянс в целом.

В ходе интервью газете Washington Post Хатчисон спросили о возможности применения данной статьи о коллективной безопасности. "Я думаю, должно быть сделано много шагов до тех пор, как мы достигнем этой точки", - сказала Хатчисон. По ее словам, "это зависит от многих обстоятельств".

Как подчеркнула Хатчисон, "мы не должны вести себя гипотетически в отношении пятой статьи, мы должны четко знать, что происходит".

При этом представитель США назвала "очевидным, что КНДР, которая испытывает ракеты, представляет собой общую угрозу".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили его мощность в 160 килотонн, что в десять раз больше потенциала атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Взрыв стал шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.