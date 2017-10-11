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Дипломатические разногласия между США и Турцией не повлияли на военное сотрудничество - Пентагон

12.10.2017 Интерфакс-АВН 101 0
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Флаги США и Турции.

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что дипломатические разногласия между Анкарой и Вашингтоном не повлияли на координацию военных операций и на американское военное присутствие в Турции, сообщают американские СМИ.

"Я подтверждаю, что данная ситуация не оказала влияния на наши операции или на военное присутствие. База ВВС Турции "Инджирлик" продолжает в полной мере выполнять свои функции, оказывая поддержку усилиям НАТО и коалиции", - сказал Р.Мэннинг во вторник.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Турция является близким союзником по НАТО, и США продолжат координировать совместные и раздельные военные действия с Анкарой.

Ранее во вторник президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO

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