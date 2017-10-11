Дипломатические разногласия между США и Турцией не повлияли на военное сотрудничество - Пентагон
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Флаги США и Турции.
Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что дипломатические разногласия между Анкарой и Вашингтоном не повлияли на координацию военных операций и на американское военное присутствие в Турции, сообщают американские СМИ.
"Я подтверждаю, что данная ситуация не оказала влияния на наши операции или на военное присутствие. База ВВС Турции "Инджирлик" продолжает в полной мере выполнять свои функции, оказывая поддержку усилиям НАТО и коалиции", - сказал Р.Мэннинг во вторник.
Представитель Пентагона подчеркнул, что Турция является близким союзником по НАТО, и США продолжат координировать совместные и раздельные военные действия с Анкарой.
Ранее во вторник президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.
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11.10.2017
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