Дипломатические разногласия между США и Турцией не повлияли на военное сотрудничество - Пентагон



Флаги США и Турции. Флаги США и Турции.

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг заявил, что дипломатические разногласия между Анкарой и Вашингтоном не повлияли на координацию военных операций и на американское военное присутствие в Турции, сообщают американские СМИ.

"Я подтверждаю, что данная ситуация не оказала влияния на наши операции или на военное присутствие. База ВВС Турции "Инджирлик" продолжает в полной мере выполнять свои функции, оказывая поддержку усилиям НАТО и коалиции", - сказал Р.Мэннинг во вторник.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Турция является близким союзником по НАТО, и США продолжат координировать совместные и раздельные военные действия с Анкарой.

Ранее во вторник президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.