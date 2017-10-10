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Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ

11.10.2017 Интерфакс-АВН 102 0
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Военнослужащие КНДР
Военнослужащие сил специальных операций КНДР.
Источник: topwar.ru

Гонконг. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие сил специальных операций КНДР приняли участие в учениях, в ходе которых спецназовцы имитировали проникновение с воздуха при помощи парапланов в штаб-квартиру объединенного командования войск Южной Кореи и США в Сеуле, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

При этом агентство ссылается на неназванных представителей министерства обороны Южной Кореи.

Учения, в которых приняли спецназовцы из сухопутных войск, ВМС и ВВС КНДР, прошли еще в середине сентября. Для них на территории КНДР был выстроен макет штаб-квартиры военных Южной Кореи и США в Сеуле.

"Я полагаю, что силы специальных операций осваивают поразительные методы проникновения (в неприятельский стан - ИФ) при ограниченных ресурсах", - приводит агентство слова одного из источников.

"Параплан летает на низкой высоте и беззвучно. Он мог бы быть полезен для неожиданной атаки, вроде как беспилотник", - добавил он.

"Рёнхап" отмечает, что параплан, чей вес составляет примерно 3 - 4 кг, легко использовать. При этом, например, северокорейские спецназовцы могут носить свои сложенные парапланы прямо на спине, а затем стартовать с какой-либо высоты и атаковать цель.

Агентство уточняет, что подобные учения впервые проводятся в КНДР.

Еще один источник сообщил агентству, что после того, как об учениях КНДР стало известно Южной Корее и США, их военные провели в сентябре ответные учения, в ходе которых стороны отрабатывали навыки перехвата низколетящих средств воздушного нападения противника. Эти учения прошли в районе города Пхочхон к северу от Сеула.
10.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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КНДР
США
Южная Корея
Проекты
БПЛА
Военные учения

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