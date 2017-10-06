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МиГ-29 – боевой самолет 4-го поколения.

06.10.2017 Валерию Агееву 541 0
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МиГ-29 (9-12)
Первый полет прототипа МиГ-29 («9-12»).
Источник: Валерий Агеев

Другим боевым самолетов четвертого поколения, к разработке которого ОКБ им. А.И. Микояна приступило в 1970 г., стал легкий фронтовой истребитель МиГ-29. Он должен был принять у МиГ-21 и МиГ-23 эстафету основного истребителя ВВС Советского Союза и превосходить по летно-тактическим характеристикам в воздушных боях новейшие в то время американские истребители F-15 и F-16. Создание его велось в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26 июня 1974 г. Основными особенностями МиГ-29 стали использование интегральной аэродинамической компоновки, при которой фюзеляж выполнен несущим и создает до 40% общей подъемной силы, перспективной силовой установки из двух двухконтурных турбореактивных двигателей РД-33, современной системы управления вооружением, а также новых управляемых средств поражения.


Первый полет на прототипе МиГ-29 («9-12») выполнил 6 октября 1977 г. летчик-испытатель А.В. Федотов.


Летчик-испытатель А.В. Федотов.
Источник: Валерий Агеев

После завершения широкомасштабной программы испытаний в 1982 г. самолет был запущен в серийное производство на МАПО (ныне – Производственный комплекс №2 РСК «МиГ») и в 1987 г. принят на вооружение ВВС Советского Союза. С 1986 г. истребители данного типа широко поставляются на экспорт.


Рациональная аэродинамическая компоновка, высокая тяговооруженность, надежная автоматизированная система управления обеспечивают МиГ-29 превосходные маневренные характеристики. В его конструкции нашли широкое применение композиционные материалы. Вооружение самолета в основном варианте состоит из пушки ГШ-301 калибра 30 мм, двух ракет средней дальности Р-27 с тепловыми или радиолокационными головками самонаведения и четырех ракет высокоманевренного ближнего боя Р-73. На МиГ-29 впервые в мире применена комплексная система управления вооружением на основе импульсно-доплеровской РЛС Н019, квантовой оптико-локационной станции КОЛС (комбинация обзорно-следящего теплопеленгатора с лазерным дальномером) и нашлемной системы целеуказания «Щель-3УМ». Работой всех этих систем, впервые в мире объединенных в единый комплекс, управляют бортовые электронные вычислительные машины.


На базе истребителя МиГ-29 («9-12», «5») разработаны следующие модификации: двухместный учебно-боевой самолет МиГ-29УБ («9-51»), строящийся серийно на НАЗ «Сокол», истребитель МиГ-29 («9-13», «7») с увеличенным запасом топлива и аппаратурой активных помех, МиГ-29С («9-13С») с модернизированной системой управления вооружением и новыми ракетами средней дальности РВВ-АЕ и его модификации МиГ-29СЭ для поставок на экспорт.


25 апреля 1986 г. состоялся первый полет самолета МиГ-29М («9-15», «9»), представлявшего собой глубокую модификацию серийного МиГ-29 с новой системой управления вооружением, широкой номенклатурой управляемых средств поражения воздушных и наземных целей, рядом конструктивных отличий и повышенной дальностью полета. На его базе для оснащения советских авианесущих крейсеров в ОКБ был спроектирован и в 1988 г. построен самолет МиГ-29К («9-31») со складывающимся для более компактного размещения самолета на корабле крылом, посадочным гаком и усиленным шасси. 1 ноября 1989 г. на МиГ-29К выполнен первый в истории отечественной авиации и ВМФ взлет самолета с палубы авианесущего крейсера, оборудованной взлетным трамплином.


Разработка истребителя МиГ-29 и его модификаций велась в 1972–1982 гг. под руководством заместителя Генерального конструктора А.А. Чумаченко, в 1982 г. главным конструктором самолета был назначен М.Р. Вальденберг, с 1993 г. тему возглавлял В.В. Новиков; в настоящее время разработка новых модификаций истребителя происходит под руководством Н.Н. Бунтина и И.Г. Кристинова.


В рамках работ по МиГ-29 была организована межведомственная программа обеспечения надежности боевых комплексов и их систем. В результате были достигнуты показатели надежности, превосходящие требования заказчиков и достигнутый на тот момент мировой уровень.


При разработке МиГ-29 в ОКБ была создана система стендов, в том числе – для полунатурного моделирования. Это позволило существенно сократить сроки испытаний и повысить качество авиационной техники.


Разработав новую модификацию МиГ-29 для ВВС Малайзии, ОКБ освоило новую для отечественной авиационной промышленности форму работы – формирование облика самолета по требованию зарубежного заказчика.


К настоящему времени построено свыше 1600 истребителей МиГ-29 всех модификаций, из которых около 800 поставлено на экспорт. МиГ-29 поставлялся почти 30 странам мира. Модернизация МиГ-29 и разработка его новых модификаций сегодня составляют основу производственной программы РСК «МиГ».
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Валерию Агееву
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