Рита скажет, когда стрелять

Проявит ли интерес Минобороны к истребителю четвертого поколения МиГ-35

Первые шесть многоцелевых истребителей поколения «4++» переданы в ВВС для опытной эксплуатации. И продолжается наращивание боевых возможностей этой машины за счет совершенствования ее нейронных сетей, что должно способствовать пересмотру отношения Минобороны к этому, безусловно, полезному для ВВС самолету, а также успешному продвижению МиГ-35 на внешнем рынке.

Тяжелая судьба изгоя

Судьба МиГ-35 тяжела. И довольно долго казалась абсолютно беспросветной. Тому виной были три обстоятельства: кадровая чехарда в КБ, массовые увольнения профессионалов, а также подковерные интриги ОКБ Сухого.

Вскоре после первого полета крайне успешного для своего времени истребителя МиГ-29, который состоялся в 1977 году, КБ начало множить его модификации, подчас отличавшиеся друг от друга в основном лишь названием. Первой заявкой на качественный рывок стал МиГ-29М, который к 1994 году прошел полный цикл испытаний, совершив более 1100 полетов.

Он значительно отличался от базовой модели, став не чистым истребителем, а многоцелевым самолетом, способным наносить удары по воздушным и наземным целям. Боевая нагрузка выросла с двух до четырех тонн. Помимо этого, существенно возросла дальность полета.

Однако этот несомненный шаг вперед оценен не был. Самолет в серийное производство не запустили. И это неудивительно – в тот период новая техника практически не закупалась. Промышленность лежала в руинах после проигрыша страны в холодной войне. Однако не обошлось без ставшего к тому моменту традиционным перетягивания ОКБ Сухого одеяла на свою половину. Минобороны внушалась идея о том, зачем же нам нужны маломощные миговские истребители, когда есть солидные тяжелые машины Су.

“ В МиГ-35 роль ИИ достаточно высока. Женским голосом он сообщает о приближении критических режимов полета или работы бортовых систем. Но ИИ истребителя способен на куда более серьезную деятельность ”

И настолько это тогда крепко утвердилось в сознании чиновников, принимавших решения, что до сих пор легкие истребители считаются вроде как безделушками. В конце концов дело дошло до того, что ОКБ Микояна стало, можно сказать, индийской самолетостроительной компанией, размещенной в России. Больший объем продукции шел именно в Индию – палубные МиГ-29К/КУБ, истребители повышенного могущества МиГ-29UPG, различные учебные и учебно-боевые модификации. Для себя ОКБ Микояна выпустило удачный МиГ-29СМТ, относящийся к поколению «4+». Он появился уже в начале нулевых годов. Однако Минобороны закупило ограниченную партию этих самолетов. Сейчас в ВВС эксплуатируется их лишь четыре десятка. При этом самолет отличают высокие не только боевые, но и эксплуатационные качества.

Ресурс этих машин достигает шести тысяч часов. Стоимость эксплуатации самолета снижена по отношению к МиГ-29 предыдущих модификаций в 3,3 раза. И разумеется, кратность выигрыша в сравнении с тяжелыми истребителями ОКБ Сухого еще больше. Что в нынешних условиях ослабленной экономики страны становится крайне важным.

Существенно расширилась номенклатура вооружения. В нее входят все типы ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» и корректируемые авиабомбы с различными БЧ и ГСН. Боевой радиус достиг тысячи километров. Два двигателя РД-33 обеспечивают тягу 2х8300 кгс.

Но Минобороны относится к самолету крайне прохладно. В то время как классические принципы построения парка истребителей предполагают, что минимум две его трети должны состоять как раз из легких машин. Это следует из эксплуатационной стоимости и из соображений, что в случае значительных боевых потерь восполнять легкие истребители можно проще и быстрее. Этой стратегии придерживаются, например, США. В их ВВС насчитывается 950 легких F-16 и порядка 200 F-35. И 450 F-15C/D и F-15E, а также почти 200 F-22. Счет 1150:650 в пользу легких истребителей. В российских же ВВС картина обратная. Разгром легких истребителей сокрушительный.

Подвела РЛС «Жук»

Несмотря на скудное финансирование и перенос производственных ресурсов в подмосковные Луховицы, ОКБ Микояна в начале 2007 года выставило наскоро сделанный самолет МиГ-35, незначительно отличавшийся от МиГ-29М, на знаменитый индийский тендер MMRCA на закупку и лицензионное производство 126 средних многоцелевых истребителей. На кону стояла серьезная сумма – почти восемь миллиардов долларов. А вскоре она подросла до 10,5 миллиарда. В ристалище, которое на промежуточном финише закончилось коррупционным скандалом, также приняли участие американские F/A-18E/F Super Hornet и F-16IN Super Viper, евроистребитель Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale и шведский Saab JAS 39 Gripen.

Увы, лидером в этом забеге МиГ-35 не был. Хоть и предполагалось, что значительные шансы на победу дает то, что в Индии уже эксплуатируется большое количество самолетов ОКБ Микояна. Не только МиГ-29 и МиГ-29К/КУБ, но и последние модификации МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. Помимо этого, твердые позиции в этой стране занимает ОКБ Сухого – единственный поставщик для Нью-Дели тяжелых истребителей, к которым относится Су-30МКИ. Однако в этот период Индия уже попала в тесные объятия США и о былых теплых отношениях можно было забыть. Но и качество предложенного истребителя оставляло желать лучшего.

Тендер был объявлен в 2000 году, но затем несколько раз переформатировался из самых различных соображений. В том числе и продиктованных политическими событиями. Когда была отобрана шестерка участников, то началось длительное аналитическое исследование их возможностей, а также вероятности того, что победитель тендера начнет создавать в Индии производство своего самолета. То есть закупить предстояло только 18 самолетов, а 108 должны были быть построены на заводах индийской корпорации HAL. В конце концов дело дошло до летных испытаний претендентов. В результате МиГ-35 не дошел даже до финала, в который были отобраны французский «Рафаль» и евроистребитель «Тайфун». В январе 2012 года победителем был объявлен французский истребитель, несмотря на то, что в техническом отношении евроистребитель показал более высокие результаты.

Фото: ytro.ru

Комиссия, оценивавшая российский самолет, составила список претензий к нему из 14 пунктов. Все они не разглашались. Но кое-что просочилось в открытые источники. Индийцев не устроил двигатель РД-33МК, форсажная тяга которого достигает 9000 кгс. Показатель нельзя считать слабым. Но комиссию насторожило, что это модификация, можно сказать, древнего двигателя РД-33, выпускавшегося с 1972 года. То есть усомнились в его надежности, хоть он и проходил жесткие испытания в условиях индийской пустыни.

Еще не устроила РЛС «Жук», которая была заявлена как станция с активной фазированной антенной решеткой. Но эта модификация «Жука» пока еще не была готова, поэтому поставили «что попроще». РЛС не выдавала требуемой от нее дальности обнаружения воздушных целей, не работала с наземными целями. Представленный на тендер самолет был по сути экспериментальным. И потому закупать самолеты, которые не стоят на вооружении в стране-производительнице, было бы верхом легкомысленности. Имелось и концептуальное препятствующее обстоятельство: Индия во второй половине ХХ века придерживалась правила, согласно которому военный арсенал в любом роде войск не должен закупаться в одной стране. В авиации она исходила из принципа формирования воздушного парка самолетами Франции и СССР, а позже – России. Российских самолетов в ВВС Индии было более чем достаточно. Все тяжелые истребители, как было сказано, произведены в России или же по российской лицензии. Все палубные самолеты для авианосцев – то же самое. И большое количество всевозможных средних наземных истребителей было построено на заводе ОКБ Микояна. Это еще больше снижало вероятность победы МиГ-35. Хотя, конечно, если бы он продемонстрировал при проверках блестящие результаты, все могло бы повернуться по-иному.

Французы же, выиграв тендер, не только не сдержали обещания по разворачиванию в Индии производства своего истребителя, но и чрезмерно нажились. Они продали 36 «Рафалей» за 7,8 миллиарда евро, то есть по 220 миллионов евро за один самолет. Таких цен в истребительной авиации четвертого поколения нет и быть не может. Правда, американский F-22 стоит 350 миллионов долларов. Но он значительно лучше «Рафаля» и к тому же относится к пятому поколению. В Индии разразился скандал. Оппозиция стала уличать правительство в коррупции и требовать его отставки. Но как-то это все замялось. А потом Индия объявила о новом тендере на закупку 110 средних истребителей. И это было уже в духе индийских сериалов с песнями и танцами, снимаемых в Болливуде.

Еще один МиГ-35

В прошлом году МиГ-35 принят на вооружение ВВС России. И это был уже совсем другой самолет, который немного недотягивает до пятого поколения. Всего в строевых частях находится шесть МиГ-35С (серийных) и МиГ-35УБ (учебно-боевых двухместных). Однако Минобороны особо раскошеливаться не намерено. Есть лишь еще один контракт, по которому до 2028 года должно быть закуплено всего 24 самолета. Ну хоть так, потому что еще совсем недавно руководству РСК «МиГ» открытым текстом заявляли: ищите заказчиков за границей, нам эти истребители не нужны.

Летные испытания МиГ-35 начались в январе 2017 года. Планер у него прежний. Прежний и двигатель – РД-33МК, но после индийского провала над ним поработали с целью повышения эксплуатационных характеристик. А помимо этого, появилась возможность установки двигателя с отклоняемым вектором тяги, что еще больше повышает маневренные качества и без того высокоманевренного самолета. Тягу на форсаже удалось увеличить до 9400 кгс. В двигателе используются полностью цифровая система управления и плазменное зажигание. То есть теперь он удовлетворяет требованиям, предъявляемым к авиационным двигателям пятого поколения.

Боевая нагрузка возросла до 6,5 тонны, что является прекрасным показателем для средних истребителей. Боевой радиус при штатной боевой нагрузке – 1000 километров, перегоночная дальность – 3100 километров. Рекордная среди всех участников индийского тендера скороподъемность – 330 метров в секунду.

Почти полностью обновлена авионика, и это заслуга концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Используется РЛС «Жук-А» с АФАР, что является признаком принадлежности к пятому поколению. Истребители противника обнаруживаются на расстоянии до 200 километров. Количество сопровождаемых целей – 30, обстреливаемых – 10. Разрешающая способность при картографировании местности – 1х1 метр. Радиотехнические характеристики РЛС не разглашаются. Но можно предположить, что в ней использован принцип работы на разных частотах с пониженным выделением энергии с целью маскировки самолета. Кстати, существенно снижена радиолокационная заметность планера до ЭПР порядка одного квадратного метра. Также снижена и тепловая заметность.

К полезному нововведению следует отнести использование не одной, а двух оптико-локационных станций с телевизионным и тепловизионным каналами. С помощью одной осуществляется обзор в передней полусфере. Вторая предназначена для обзора земной поверхности, что повышает возможности истребителя по борьбе с наземными целями.

Истребитель оснащен мощной системой обороны, которая включает в себя датчики облучения, комплекс радиоэлектронной борьбы, средства подавления тепловых ГСН ракет противника. Связная аппаратура позволяет использовать МиГ-35 в качестве командного самолета, осуществляя целеуказание для самолетов группы, помогая тем выполнять боевую задачу. БРЭО имеет открытую архитектуру, что максимально упрощает подключение нового оборудования, не прибегая к его монтажу и отладке в заводских условиях.

В МиГ-35 роль ИИ достаточно высока. Женским голосом он сообщает о приближении каких-то критических режимов полета или работы бортовых систем. Это, конечно, достаточно элементарно, используется на гражданских лайнерах. Но ИИ истребителя способен на куда более серьезную деятельность. Так, например, в случае невозможности пилотом управлять самолетом из-за ранения он может привести машину с любого расстояния на аэродром и посадить. Или определить по фрагменту воздушного или наземного/надводного объекта, что он собой представляет, то есть какой это самолет или корабль, кому он принадлежит. Также в боевых условиях Рита, так зовут речевой информатор, может давать советы насчет применения того или иного оружия или совершения маневров.

РСК «МиГ» уже подал заявку на участие во втором раунде индийского тендера. И сейчас шансы на победу значительно выше. О чем, например, свидетельствует предварительная договоренность с официальными индийскими представителями о совместном производстве МиГ-35. Но разумеется, это будет реализовано в случае победы в тендере над конкурентами. А они все те же – два «американца», «француз», «европеец» и «швед».

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 16 (879) за 4 мая 2021 года