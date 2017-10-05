Численность движения "Юнармия" превысила 165 тыс. человек



Николай Панков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Николай Панков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков отметил, что в "Юнармию" должны быть зачислены те, кто любит Россию

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 5 октября. /ТАСС/. Численность движения "Юнармия", отделения которого созданы во всех субъектах России, превысила 165 тысяч человек. Об этом заявил в четверг статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Он напомнил, что более года назад министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил идею создания движения, которая была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

"За это очень небольшое время созданы региональные отделения "Юнармии" во всех субъектах России без исключения. Сейчас численность их рядов превысила 165 тысяч человек", - сказал Панков.

"Мы не гонимся за количеством, - подчеркнул он. - Мы полагаем, что в "Юнармию" должны быть зачислены те, кто любит Россию, любит свой родной край, уважает дедов, прадедов, их трудовые и ратные дела".

Панков принял участие в церемонии вступления в "Юнармию" 30 школьников Череповца, которая прошла в расположении Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники. Обращаясь к юнармейцам, он отметил, что их "ждут интересные и содержательные дела как на региональном, так и на федеральном уровне".