Расчеты РСЗО "Ураган" переброшены для учебных стрельб в Челябинскую область



Система залпового огня "Ураган".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Система залпового огня "Ураган".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Военнослужащие приступили к маскировке и созданию ложных огневых позиций, сообщил помощник командующего войсками округа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подразделения реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа (ЦВО), на вооружении которой находятся системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", переброшены из Курганской области в рамках учений на полигон под Челябинском. Об этом в среду сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты РСЗО "Ураган" переброшены на учения в Челябинскую область. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в назначенный район, приступили к маскировке и созданию ложных огневых позиций", - отметил Рощупкин.

По данным ЦВО, артиллеристы в рамках учений отработают уничтожение скоплений бронетехники условного противника, его командных пунктов и тыловых подразделений в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. "Ведение огня "Ураганов" будут корректировать беспилотные летательные аппараты "Орлан". В учениях задействованы около 500 военнослужащих и до 100 единиц техники", - уточнил он.

220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.