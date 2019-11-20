"Ураганы" высокой точности

Богу войны помогают небеса

19 ноября российским ракетным войскам и артиллерии (РВиА) исполнилось 75 лет. Руководство Минобороны уделяет развитию этого рода войск самое пристальное внимание.

Проверкой нового облика РВиА стали стратегические учения "Центр-2019". 16 ноября министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги этого масштабного мероприятия. Глава ведомства высоко оценил работу артиллеристов.

В ходе стратегических маневров прошли проверку новые артиллерийские системы разведки и управления, специальные беспилотные комплексы, а также высокоточные снаряды. Сдали экзамены на полигонах и обновленные артсистемы – сверхмощные пушки 2С7 "Пион", тяжелые минометы 2С4 "Тюльпан", модернизированные самоходные гаубицы семейства "Мста".

Сверхтяжелый калибр

В настоящее время РВиА стремительно тяжелеют. На их вооружение поступают как вновь разработанные, так и модернизированные тяжелые пушки, минометы, реактивные системы залпового огня.

Ранее в ходе реформы нового облика было принято решение отказаться от таких систем. Тогда по замыслу военного ведомства на вооружении должны были остаться 152-мм гаубицы, 122-мм и 300-мм РСЗО. Все, что не укладывалось в заданные параметры, подлежало списанию.

“ От момента обнаружения цели до открытия огня может пройти меньше минуты ”

Первые сообщения о возвращении в строй российских Вооруженных Сил сверхтяжелой артиллерии появились в 2015 году. Речь шла о самоходных дальнобойных 203-мм пушках 2С7 "Пион" (2С7М "Малка"), а также минометах 2С4 "Тюльпан". Эти артсистемы были переданы на базы хранения ВВТ еще в 2009-м. Тогда же была расформирована последняя артиллерийская бригада большой мощности.

В 2017 году стартовала масштабная программа модернизации "Пионов" и "Тюльпанов". Эти артсистемы не просто возвращались в арсенал РВиА, но и модернизировались. В частности, на боевых машинах появились новейшие системы навигации, средства связи и терминалы автоматизированных систем управления.

В 2015 году стало известно о планах военного ведомства сохранить на вооружении 220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган". Эти РСЗО должны были пройти модернизацию. Помимо этого, ведомство заказало разработку принципиально новой боевой машины такого же калибра. Новинка получила индекс "Ураган-М1". Сейчас "М1" прошел испытания и уже поставляется в войска.

В настоящее время по штату в каждой армейской артиллерийской бригаде есть дивизион тяжелых артсистем. В его составе две артбатареи. Одна вооружена пушками 2С7, вторая – минометами 2С4. Также реактивные дивизионы бригад постепенно перевооружаются на "Ураганы-М1". В то же время более старые, но прошедшие модернизацию простые "Ураганы" передаются в состав артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий (по батарее на полк).

"Смельчаки", "Стрельцы" и беспилотники

Главная задача тяжелой артиллерии – стрельба высокоточными боеприпасами. В частности, в ходе учений "Центр-2019" расчеты "Тюльпанов" корректируемыми минами поразили несколько хорошо защищенных объектов условного противника.

203-мм снаряды и 240-мм мины не уступают по могуществу авиабомбам. При этом обходятся гораздо дешевле, а в применении проще.

Пока военное ведомство не называло тип использовавшихся 240-мм боеприпасов на нынешних учениях "Центр". Но скорее всего речь идет о достаточно старых минах "Смельчак".

Но известно о разработке нового семейства корректируемых боеприпасов калибра 240 миллиметров. Скорее всего в их состав войдут мины с наведением по лазерному лучу, а также с коррекцией курса по сигналам спутниковых навигационных систем.

Пока тяжелые мины находят цели с помощью беспилотников "Орлан-10", а также специальных наземных расчетов, оснащенных системой лазерной подсветки целей. В перспективе с освоением спутниковой коррекции список "потребителей" "Тюльпанов" существенно расширится. Наводить их на цели будут бойцы, оснащенные комплексами разведки связи и управления "Стрелец". Также это смогут делать расчеты бронетехники, если их боевые машины оснащены терминалами автоматизированной системы управления ЕСУ-ТЗ "Созвездие".

В отличие от "Тюльпанов" у "Пионов" пока нет в арсенале корректируемых боеприпасов. Хотя по имеющейся информации, разработка "умных" 203-мм снарядов ведется. К сожалению, семейство 2С7 не может похвастаться высокой точностью стрельбы обычными снарядами. Ситуация частично исправляется с помощью беспилотников. Корректировать стрельбу 203-мм пушки можно по обычной видеокартинке, которую БЛА передает на пункт управления огнем.

Первые залпы сетецентрической войны

"Ураган-М1" еще на этапе выдачи тактико-технического задания рассматривался как высокоточная система. Поэтому помимо обычных неуправляемых в его боекомплекте было сразу заложено целое семейство корректируемых ракет.

Для удобства применения высокоточных "карандашей" "Ураган-М1" выполнен по модульной схеме. Привычные трубы-направляющие сведены в два так называемых пакета. При перезарядке РСЗО достаточно снять краном один пакет и заменить на другой.

Пока точной информации о том, какие корректируемые ракеты входят в состав боекомплекта "Ураган-М1", нет. Можно предположить, что речь идет об изделии с лазерной системой наведения, а также корректируемом по сигналам спутниковой навигации.

"М1" сразу же создавался для сетецентрической войны. Поэтому в распоряжении расчета есть не только современные системы связи и управления, но и продвинутые комплексы геопривязки. А главное – система управления "Урагана-М1" после получения координат целей сама рассчитывает необходимые поправки, разворачивает пакеты и производит пуск заданного количества ракет.

Выдавать целеуказание для новейшей РСЗО можно с использованием беспилотников и КРУС "Стрелец". В дальнейшем будет достаточно терминала ЕСУ ТЗ.

Просто модернизированный "Ураган" не обладает такими возможностями. В результате обновления эта 220-мм РСЗО получила новые комплексы связи и системы топопривязки. Но в отличие от "Урагана-М1" вносить корректуры и задавать пусковой установке нужные углы будет сам расчет. Под вопросом наличие в арсенале модернизированного "Урагана" корректируемых боеприпасов.

Но в любом случае за счет установки новых систем связи и терминалов ЕСУ ТЗ модернизированные "Ураганы" становятся весьма грозным противником. Командир дивизии может использовать эти РСЗО для удара по выдвигающимся резервам противника, ведения контрбатарейного огня и подавления полевых укреплений.

Дрон на все руки

В составе всех армейских артиллерийских бригад появились роты беспилотных летательных аппаратов. На их вооружении три комплекса: "Тахион", "Элерон-СВ" (ближнего радиуса действия), "Орлан-10" (среднего радиуса). До начала нынешнего года БЛА использовались для корректировки огня артиллерии с помощью картинки. Дрон передавал из района цели видеоинформацию. А уже на пункте управления, наблюдая за знаками разрывов, вносили необходимые поправки и корректуры.

Но ситуация поменялась. В нынешнем году в войска начали массово поступать "Орланы-10", оснащенные системами лазерной подсветки целей. Также в ближайшее время на смену "Орлану-10" придет его более мощный собрат "Орлан-30". Последний отличается не только продолжительностью полета, но и более продвинутой оптико-электронной системой и возможностями лазерной корректировки.

Кроме того, на вооружение ВС РФ поступили беспилотные разведывательные артиллерийские комплексы. По имеющимся сведениям, это БЛА "Орлан-10". Они оснащены станциями радиотехнической разведки и способны засекать излучения, после чего находить позиции радиолокаторов противника.

Артиллерия будущего

Разберемся, как в скором будущем будут выглядеть артиллерийские полки и бригады.

В состав армейской артиллерийской бригады войдут дивизионы 152-мм самоходных гаубиц "Коалиция-СВ", а также РСЗО "Ураган-М1". Остаются дивизионы большой мощности, оснащенные модернизированными "Пионами" и "Тюльпанами".

Часть артбригад будет вооружена не самоходками, а буксируемыми гаубицами. Не совсем понятно, правда, будут ли это классические "Мста-Б" или версия "Коалиции-СВ".

Артиллерийские полки общевойсковых дивизий перейдут на 152-мм самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С". Также в их составе будут дивизионы 122-мм РСЗО "Торнадо-Г" (или модернизированных "Градов") и по батарее "Ураганов".

Неясна судьба артиллерийских систем на колесном шасси. Пока известно о двух моделях: "Коалиция-СВ" на базе грузовика КамАЗ и некая 152-мм гаубица 2С43 "Мальва" на шасси БАЗ-6010-027.

Колесная "Коалиция", похоже, серьезно застряла. В настоящее время нет информации, что эта система проходит испытания. "Мальва" также пока остается загадкой. Есть опытный экземпляр машины, который еще не передан на испытания.

Насколько нужны гаубицы на автомобильном шасси? Как известно, такие системы – серьезный компромисс. У них низкая проходимость, артсистемы уступают по характеристикам аналогичным буксируемым изделиям, либо установленным на гусеничном шасси. Зато автомобильные гаубицы отличаются мобильностью и скоростью движения.

Опыт войны в Сирии показал, что буксируемые гаубицы (именно им на замену по планам, утвержденным в 2008 году, должны были прийти изделия на колесном шасси) еще рано списывать. Батареи "Мста-Б" активно передвигались по территории страны, совершали длительные марши. При этом за счет использования тягачей артподразделения возили с собой большое количество материальных средств и боеприпасов.

Как это будет работать?

Российская артиллерия превратилась в гибкий и эффективный инструмент современной войны. Информация о целях на поле боя, а также в оперативно-тактическом тылу противника передается в единое информационное пространство. А уже оттуда штабы армий и дивизий, используя автоматизированные системы управления, распределяют информацию между артиллерийскими подразделениями и частями.

АСУ при выборе учитывает не только тип цели, но и состояние артиллерийского подразделения, которое будет ее подавлять, наличие у него боеприпасов, удаление, понесенные ранее потери. От момента обнаружения цели до открытия огня может пройти меньше минуты. Современная российская артиллерия способна поражать не только площадные цели, но и отдельные, хорошо защищенные точечные объекты как на поле боя, так и в тылу противника. Поэтому звание "Бога войны" остается в силе.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года