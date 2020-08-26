Карусели для противника

Особенностью учения в ЦВО стало отражение глобального удара в многосферной операции

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41 и 2-й гвардейской общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО) завершилось 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья. Оно не оказалось в фокусе внимания центральных средств массовой информации, между тем на маневрах было много интересного и поучительного. В отработке боевых задач на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей взаимодействовали мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, ПВО, оперативно-тактической и армейской авиации, РЭБ, РХБЗ, МТО, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Всего в двустороннем учении приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и свыше трех тысяч единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов.

Основными целями стали проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских частей и соединений к управлению созданными группировками войск, получение практики командирами и штабами в руководстве, повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении задач по обеспечению безопасности в зонах ответственности округа. Воинские формирования округа отработали совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника. После чего перешли в наступление и завершили разгром его главных сил. Одной из особенностей стало применение группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействие в многосферной операции.

«Орлан» над полем боя

Основной этап двустороннего КШУ стартовал в Кузбассе и Оренбургской области под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Еще 10 августа группировки видов и родов войск начали подготовку к практическим действиям по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника. То есть занимались обычной боевой работой, причем каждое подразделение решало свои задачи. Но именно от такого как бы подготовительного периода во многом зависит успех развития дальнейшей общевойсковой операции на ТВД.

“ Учение в какой-то мере носило еще и экспериментальный характер. Всего каждой из общевойсковых армий округа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач ”

А 14 августа подразделения мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, РЭБ и РХБ защиты приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках уже единого оперативного фона и замысла. И тут крайне важно было следовать единому плану и замыслу, уметь взаимодействовать с другими частями и подразделениями по времени и рубежам, чувствовать в бою локоть соседа. Ведь многосферная операция предполагает ведение боевых действий в различных средах – на суше, воде, в воздухе и даже в космосе.

Особо подчеркнем, что в основу практических действий были положены опыт боевых действий наших войск в Сирийской Арабской Республике, а также апробация новых форм и способов применения войск. Например, розыгрыш практических действий войск (сил) на полигоне Донгуз осуществлялся по нескольким тактическим эпизодам. На начальном этапе, скажем, самолет-разведчик Су-24МР и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» провели разведку районов расположения войск противника. После чего звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных комплексами групповой защиты «Хибины», нанесло авиационный удар осколочно-фугасными бомбами по пусковым установкам его зенитных ракетных комплексов.

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И только после этого мотострелковые подразделения предприняли попытку наступления на позиции «противника». Поддержку наступающим при этом обеспечили расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые накрыли смертоносным огнем критически важные объекты его инфраструктуры. Без этого атака могла попросту захлебнуться, поскольку взломать глубокоэшелонированную оборону с ходу было бы не так просто. А главное – наши военачальники, хочется надеяться, думают в таких ситуациях и о сохранении личного состава, оптимизации возможных потерь, случись это в реальном бою. Поэтому избыточными ракетно-бомбовые удары никак не назовешь.

Более того, группы специального назначения с помощью многоцелевых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 осуществили десантирование с целью уничтожения подразделений противника и захвата площадок приземления. Поддержку наступления с воздуха выполнили два звена ударных вертолетов Ми-24 методом «вертолетная карусель», нанося поражение врагу с применением неуправляемых авиационных ракет С-8. А по выдвигающимся колоннам бронетехники огневое воздействие осуществил огнеметный батальон, вооруженный тяжелыми системами ТОС-1А на базе танка Т-72. Завершили удар расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» методом «артиллерийская карусель». Что позволило решить в основном задачу уничтожения живой силы и огневых средств противника, который, однако, все же попытался нанести контрудар с воздуха. Но воздушные цели уничтожили расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска».

А подразделения инженерных войск проделали проходы в дистанционно управляемых минных полях противника с помощью установки разминирования УР-77.

Высокие градусы «Солнцепека»

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Все это происходило на земле. Не менее драматические события развивались в воздухе. Например, в финале учения двух общевойсковых армий под Оренбургом состоялось самое масштабное совместное применение авиации и средств ПВО Центрального военного округа. Было задействовано более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 единиц техники Войск противовоздушной обороны. В частности, группировка авиации и сил ПВО, созданная для защиты района дислокации и воздушной поддержки войск, отразила удары ракет, налеты беспилотных летательных аппаратов, уничтожила наземные цели условного противника. А экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и ПЗРК «Игла» отбили атаку более 50 БЛА с ударным снаряжением.

Еще более сложная задача легла на эскадрильи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, которым пришлось вести единоборство с пусковыми установками зенитных ракетных комплексов противника. Простой налет, что называется в лоб, здесь ничего бы не дал. Поэтому руководству пришлось разрабатывать специальную операцию для проникновения в глубину эшелонированной ПВО неприятеля с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Но не только. Действуя в составе звеньев и выстроившись в боевой порядок «круг», экипажи Ми-24П наносили непрерывное огневое поражение по объектам укрепленного района, для чего использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность». Коммуникации, командные пункты и ходы сообщений района, занятого противником, – все было подвергнуто «карусельному» удару.

Так прошел основной этап маневров. В ходе финального розыгрыша крупнейшего учения более двух тысяч военнослужащих инженерно-саперных частей и подразделений РХБ защиты Центрального военного округа применили установки разминирования «Метеор» и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Для этого предварительно была проведена инженерная разведка основных маршрутов движения колонн с использованием селективных миноискателей ИМПС-2. После чего расчеты установок УР-77 провели дистанционное разминирование участков местности. Выполнив отстрел зарядов, военнослужащие обеспечили перемещаемые войска безопасными проходами в обороне противника глубиной до 100 метров и шириной до шести метров.

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В этот же момент расчеты ТОС-1А «Солнцепек» действовали с закрытых огневых позиций. Специалисты отработали создание непрерывной перемещающейся линии плотного огневого воздействия на позиции обороняющихся, чем сковали условного противника в маневре залповым огнем и деморализовали его живую силу. Использовались 220-миллиметровые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении. Тому, кто видел, как они работают и какой создают поражающий эффект на поле боя, легко представить, что в этот момент происходит в огневом квадрате и какое психологическое воздействие это оказывает на противника.

Группировки войск РХБ защиты и инженерных подразделений в свою очередь отработали совместную задачу создания «огненного вала», состоящего из противотанковых мин и зажигательных фугасов. Горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником. В практических действиях было задействовано более 200 единиц техники парка инженерно-саперных частей и подразделений РХБ защиты.

Подводя итоги, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сказал, что важной особенностью учения стала отработка вопросов применения созданных группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия в многосферной операции. Для этого была создана комплексная система защиты с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.

«Кроме того, в ходе учения мы на практике апробировали меры по совершенствованию системы управления войсками. Ведь именно грамотное и непрерывное управление является главным залогом успеха любой операции», – подчеркнул Лапин.

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Например, в ходе практических розыгрышей войска ЦВО испытали созданные на базе автомобилей «Тигр» новейшие мобильные пункты управления – от оперативно-стратегического до тактического звена. Попросту говоря, от военного округа до бригады включительно. Это новшество дало возможность командирам непрерывно управлять войсками, в том числе в движении, а также обеспечило им защищенность, что немаловажно при выполнении задач на передовой линии.

Можно сделать вывод, что отработан в ходе учения и ряд научных задач. Например, проведено исследование эффективности апробированной в ходе СКШУ «Центр-2019» новой организационно-штатной структуры пунктов управления объединениями. То есть учение в какой-то мере носило еще и экспериментальный характер. Всего каждой из общевойсковых армий округа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач, по результатам выполнения которых штабом округа проведена оценка способности командиров всех уровней своевременно и что важно – грамотно реагировать на любые изменения обстановки.

Фото: МО РФ

«Более подробные итоги будут подведены позже, но сегодня могу сказать, что обе армии справились со всеми поставленными задачами, находятся в постоянной высокой боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют свой потенциал и способны гарантированно выполнить задачи в любых условиях обстановки по обеспечению безопасности Российской Федерации», – особо отметил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Это учение стало одним из главных мероприятий боевой учебы войск Центрального военного округа в 2020 году, что позволит систематизировать накопленный опыт боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях быстроменяющейся обстановки. Таким образом сирийский опыт дополнен новыми формами и способами применения войск.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (845) за 25 августа 2020 года