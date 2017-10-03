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В РКК "Энергия" уточнили, какие ракеты будут запускать с "Морского старта"

04.10.2017 РИА Новости 84 0
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Морской старт
Плавучий космодром Морской старт.
Источник: © Фото : Sea Launch SA

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Александр Ковалев. С плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch) сначала предполагается продолжить запускать "Зенит" украинского производства, а затем постепенно переходить на создаваемый в России "Союз-5", сообщил РИА Новости глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Планируется заключить соглашение между "Роскосмосом" и S7 о сотрудничестве в области космической деятельности. Это соглашение предполагает возобновление эксплуатации и пусковой деятельности комплекса "Морской старт" на первом этапе - с ракетой "Зенит", далее предполагается модернизация комплекса под "Союз-5"", - сказал Солнцев.

Таким образом, по его словам, планируется сотрудничество с S7 в рамках государственно-частного партнерства и использование "Морского старта" как для государственных, так и коммерческих запусков.

Он пояснил, что "Союз-5" планируется запускать и с суши, и из океанской акватории. "Мы ведем разработку проекта на универсальную ракету среднего класса, запуск которой планируется и с Байконура, и с "Морского старта". Это требование - ее универсальности - заложено в ТЗ на ее разработку", - отметил глава РКК "Энергия".

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В планах компании - совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-5 РН

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