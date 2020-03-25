Новичкам светит Луна

Роскосмос рапортует об успехах, не скрывая проблем

21 марта российская РН «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Старт был посвящен первому выходу в открытый космос, который осуществил Алексей Леонов. Запуск прошел без замечаний, все спутники отделились от разгонного блока и готовятся приступить к работе.

Запланированы несколько подобных стартов с Байконура, Восточного и Куру. Выбор иностранного заказчика в пользу нашей РН говорит о возрождающемся доверии к российской космической технике, и это хороший повод порассуждать о состоянии дел в хозяйстве Рогозина.

Корпорацию «Роскосмос» в последние годы не критиковал только ленивый. Однако следует признать, что в отрасли наблюдаются устойчивые положительные тренды, которые со временем становятся заметнее.

Последние новости из недр Роскосмоса дают определенный повод для оптимизма.

Реструктуризация отрасли завершается. Это процесс архисложный и довольно чувствительный, когда малейшие промахи могли привести к тяжелым последствиям. Но серьезных ошибок удалось избежать.

“ В прошлом году Россия осуществила 25 космических пусков, все безаварийные ”

Наводится порядок в кадровой политике. На руководящие посты назначаются профессионалы, имеющие специальное образование и опыт работы по своему направлению. Усилена персональная ответственность. Многим не верится, но, похоже, засилью «эффективных менеджеров», единственно способных рулить денежными потоками, приходит конец.

Выработана долгосрочная стратегия развития, из которой следует, что не забывая дела насущные, всегда нужно думать о перспективах. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: стратегическая цель выбрана абсолютно верно. Если совсем кратко, это – Луна. Она должна стать предметом приложения главных усилий всей российской космонавтики на ближайшие десятилетия. О правильности выбора говорит тот факт, что НАСА после долгих разговоров на уровне пиара о покорении Марса скорректировало свою программу и вернулось-таки к проектам освоения Луны.

Нынешним руководством Роскосмоса проделана большая работа по борьбе с финансовыми нарушениями на предприятиях, подчиненных корпорации, что является важнейшим условием их нормального функционирования. В последние годы вскрыто несколько случаев коррупции, на виновных заведены уголовные дела. Достаточно вспомнить ставшие достоянием гласности многочисленные финансовые преступления, связанные со строительством космодрома Восточный.

Нагрузки должно быть больше

От радужных планов до воплощения их в жизнь – дистанция огромного размера. Но нельзя не замечать, что подвижки к лучшему дают о себе знать. К примеру, после долгих лет раскачки в РКК «Энергия» ведется строительство пилотируемого корабля нового поколения «Орел» (экс-«Федерация»).

Завершилась модернизация стартового комплекса для запусков РН «Союз-2» на космодроме Плесецк. Намечается аналогичное обновление пусковой площадки № 1 на Байконуре, которую называют не иначе как «Гагаринский старт». Широко развернулись многократно откладываемые работы по возведению стартового комплекса под РН «Ангара» на космодроме Восточный. Теперь главное – выдержать напряженный график строительства.

Фото: russian.space

Фото: russian.spaceВырисовывается вполне рабочая линейка ракет-носителей на ближайшее будущее. Постепенно разворачивается серийное производство в Омске универсальных модулей для РН «Ангара», и в этом году после более чем пятилетнего перерыва возобновляются испытательные пуски этого носителя с космодрома Плесецк.

В Самаре в РКЦ «Прогресс» началась сборка новой РН «Союз-5», которая станет одним из модулей будущей сверхтяжелой РН «Енисей», предназначенной для пилотируемых стартов к Луне. «Союз-5» планируют запускать и с Байконура, и с Восточного, и с морской платформы – такой универсальный носитель.

Одновременно никто не торопится отправлять на пенсию суперракету «Союз», проверенную тысячами запусков. Ее обновленная версия «Союз-2» будет летать еще не один десяток лет. К слову, на сегодня это единственный в мире не имеющий аналогов носитель, способный стартовать с четырех космодромов.

В последнее время обозначились явные подвижки в сотрудничестве Роскосмоса с частными компаниями. Проводится совместная работа с S7 Space по проекту «Морской старт». Предусматривается создание РН «Союз-5», адаптированной для пуска с экватора. С этой целью планируется задействовать плавучую платформу, которая на данный момент является собственностью названной компании. В середине марта вся инфраструктура «Морского старта» (платформа и судно обеспечения) была перебазирована из США в Приморский край. Здесь, в Свободном порту Владивостока намечается ее техническое обслуживание, включая погрузку ракеты-носителя, топлива и прочих компонентов. В дальнейшем платформа отправится в зону экватора, откуда уже будет выводиться в космос полезная нагрузка. Сейчас компания находится в ожидании новой ракеты «Союз-5», чтобы возобновить пуски.

Возрождается научный космос. Более пяти лет отработал на орбите КА «Спектр-Р», собравший столько материала, что на его обработку потребуются годы работы. А новейшая обсерватория «Спектр-РГ» с двумя рентгеновскими телескопами на борту к сегодняшнему дню сумела просканировать уже треть небесной сферы.

На Восточном развернулось строительство второй очереди. Все делается упорядоченно, чтобы не допустить ошибок, совершенных при строительстве первой стартовой площадки. Сейчас основные подрядчики опережают график на целых два месяца и есть надежда, что запланированные запуски пройдут без сбоев по утвержденной ранее программе.

Все больший интерес проявляется к пилотируемым полетам. После объявления нового отбора в отряд космонавтов подано более 900 заявок. Это говорит о том, что интерес к профессии не угас и даже получил новый импульс, ведь новичков ждут старты к Луне и, не исключено, к Марсу.

Наконец, о самом главном показателе работы корпорации. В 2019 году Россия осуществила 25 космических пусков, все безаварийные. Да, планировалось больше стартов, но подвели поставщики полезной нагрузки. Тем не менее это отрадный факт, если учесть, что все предыдущие годы отрасль преследовали аварии. Надежность – одно из главнейших требований к космической технике, и ему нужно следовать неукоснительно, ибо на кону престиж страны.

Наука и конверсия

Проблем, конечно же, хватает. Большинство проектов хронически отстает от графика. Уже на несколько лет запаздывает новый пилотируемый космический корабль «Орел». А ведь это на нем предстоит покорять и осваивать Луну. Но до этого момента его еще нужно многократно испытать на околоземной орбите, наработать положительную статистику. Тормозит и научный космос – сейчас даже сложно вспомнить, сколько раз откладывались полеты на Луну автоматических КА. Существует отставание по спутникам ДЗЗ. Про многострадальный модуль «Наука» для российского сегмента МКС и говорить не приходится, хотя здесь забрезжила надежда: в ближайшее время модуль могут отправить на космодром.

Не решены проблемы с кадрами, особенно среднего и низшего звена. Медленно растет производительность труда – по этому показателю мы отстаем от западных компаний на порядок. Главная причина в том, что техническое перевооружение предприятий идет медленно.

Существуют проблемы с конверсионными РН. Это всем известные и вполне надежные «Днепр», «Рокот», «Стрела», «Старт»… Чтобы придать им второе дыхание, требуется осуществить переход с украинских на российские системы управления – своего рода импортозамещение в области ракетостроения. Пока этот процесс по неизвестным причинам идет крайне медленно. Под вопросом конверсия боевых ракет как отдельное направление.

Заканчивается служба отработавших срок и снимаемых с боевого дежурства МБР РС-20В, которые в ближайшие годы будут заменяться на новейшие МБР «Сармат». Это высвободит несколько десятков мощных ракетных комплексов. Потенциально они могут использоваться для вывода спутников на орбиту, но пока Минобороны и Роскосмос хранят молчание.

К середине 2020-х с боевого дежурства будут сняты почти все оставшиеся ракеты советского производства. Исключение составит часть РС-18, используемых сейчас в качестве носителей планирующего боевого блока «Авангард». Неужели все остальные ракеты будут бездарно утилизированы?

Заголовок газетной версии – «Орел» и решка».

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года