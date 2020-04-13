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Названа замена украинской ракеты на российском «Морском старте»

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Источник изображения: Фото: John Murphy / Wikimedia

Российский плавучий космодром «Морской старт», ранее использовавший украинскую ракету «Зенит-3SL», может запускать создаваемый при участии Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» носитель «Союз-7», сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо «Роскосмоса», разосланное по предприятиям госкорпорации.

Согласно документу, пуски с космодрома могут возобновиться уже в 2024 году. С этой целью оператору «Главкосмос пусковые услуги», отвечающему за продвижение российских ракет на международном рынке, поручено оценить конкурентоспособность «Морского старта» по сравнению с космодромами Байконур (Казахстан) и Восточный.

РКЦ, отвечающему за создание «Союз-7», поручено оценить стоимость разработки носителя, его серийного производства и затраты на его подготовку к пуску.

Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры поручено оценить стоимость ремонта «Морского старта», расходы на создание инфраструктуры и обслуживание комплекса. Организация «Агат» должна представить технико-экономическое обоснование по возобновлению работы проекта.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

В том же месяце пусковая платформа плавучего космодрома прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморского Славянска прибыло командное судно «Морского старта». Корабль покинул США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

Носитель «Союз-7» («Волга») планируется разработать в рамках проекта по сверхтяжелой ракете «Енисей». Первая ступень «Союза-7» станет центральным блоком сверхтяжелого носителя, тогда как первая ступень другой создаваемой ракеты, «Союза-5» («Иртыш»), послужит боковым ускорителем. Ракеты «Союз-5» и «Союз-7» будут отличаться двигателем первой ступени. Первая ракета получит силовой агрегат РД-171МВ, вторая — РД-180.

В ноябре 2018 года о разработке ракеты «Союз-7» заявили в S7 Space (владелец космодрома «Морской старт»). Однако тогда в частной российской компании под «Союзом-7» подразумевали версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью.

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