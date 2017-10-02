Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
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Плавающий танк ПТ-76Б Источник: http://btvt.narod.ru/.
Легкие плавающие танки ПТ-76 по-прежнему находятся в большом количестве в бронированных и бронетанковых частях, а также в военно-морских силах Вьетнама.
Несмотря на то, что они все еще находятся в рабочем состоянии и продолжают эксплуатироваться, ПТ-76 вряд ли смогут отвечать всем требованиям войны с точки зрения мобильности, уровня защиты и особенно огневой мощи, поэтому необходимость их модернизации стала обязательной.
В качестве ответа на такой запрос производитель, российская оборонная промышленность, внесла предложения по модернизации легкого танка ПТ-76, сосредоточившись на замене 76 мм пушки Д-56T на автоматическую пушку калибра 57 мм.
Одной из наиболее перспективных конструкций является башня с дистанционным управлением АУ-220M, которая благодаря модульной конструкции легко интегрируется в ПТ-76.
Но еще одна проблема, которая возникает с башней АУ-220M, заключается в том, что ее стоимость больше, чем стоит сам танк, который не использует все преимущества 76-мм снарядов, в большом количестве накопленных на складах. При этом маневренность и уровень боевой защиты не меняются.
Из-за того, что многие машины приближаются к концу срока эксплуатации, их а нужно или списать, или провести работы по восстановлению ресурса. И есть смысл объединить эти работы с выполнением нескольких шагов, способных поднять характеристики ПТ-76, чтобы он мог лучше соответствовать стоящим перед ним задачам.
Самым простым решением было бы оснащение ПТ-76 новым прицельным блоком на базе камеры, устанавливаемым непосредственно на качающуюся часть пушки, что уже опробовано при модернизации танков T-54/55. Простой, недорогой способ использовать живучесть 76-мм стволов, обеспечивая при этом повышение боевых характеристик ПТ-76.
Что еще более важно, устройство производится во Вьетнаме, что позволит сохранить большую часть иностранной валюты в стране, по сравнению с покупкой из-за рубежа. И Вьетнам является полным владельцем процесса модернизации.
Сергей Вэй
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30.09.2017
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