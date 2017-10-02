Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме

02.10.2017 Army Guide 709 1
0
Понравилась новость?
 +1
pt-76b
Плавающий танк ПТ-76Б Источник: http://btvt.narod.ru/.

Легкие плавающие танки ПТ-76 по-прежнему находятся в большом количестве в бронированных и бронетанковых частях, а также в военно-морских силах Вьетнама.


Несмотря на то, что они все еще находятся в рабочем состоянии и продолжают эксплуатироваться, ПТ-76 вряд ли смогут отвечать всем требованиям войны с точки зрения мобильности, уровня защиты и особенно огневой мощи, поэтому необходимость их модернизации стала обязательной.


В качестве ответа на такой запрос производитель, российская оборонная промышленность, внесла предложения по модернизации легкого танка ПТ-76, сосредоточившись на замене 76 мм пушки Д-56T на автоматическую пушку калибра 57 мм.


Одной из наиболее перспективных конструкций является башня с дистанционным управлением АУ-220M, которая благодаря модульной конструкции легко интегрируется в ПТ-76.


Но еще одна проблема, которая возникает с башней АУ-220M, заключается в том, что ее стоимость больше, чем стоит сам танк, который не использует все преимущества 76-мм снарядов, в большом количестве накопленных на складах. При этом маневренность и уровень боевой защиты не меняются.


Из-за того, что многие машины приближаются к концу срока эксплуатации, их а нужно или списать, или провести работы по восстановлению ресурса. И есть смысл объединить эти работы с выполнением нескольких шагов, способных поднять характеристики ПТ-76, чтобы он мог лучше соответствовать стоящим перед ним задачам.


Самым простым решением было бы оснащение ПТ-76 новым прицельным блоком на базе камеры, устанавливаемым непосредственно на качающуюся часть пушки, что уже опробовано при модернизации танков T-54/55. Простой, недорогой способ использовать живучесть 76-мм стволов, обеспечивая при этом повышение боевых характеристик ПТ-76.


Что еще более важно, устройство производится во Вьетнаме, что позволит сохранить большую часть иностранной валюты в стране, по сравнению с покупкой из-за рубежа. И Вьетнам является полным владельцем процесса модернизации.


Сергей Вэй
30.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
ПТ-76

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ssv
60
№1
02.10.2017 10:56
Два года служил на ПТ-76. Только  положительные отзывы.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы