США выдвигают новые доводы в пользу поставок оружия на Украину. Разумно ли это? (Christian Science Monitor, США)



Военнослужащие армий Грузии, Венгрии и Канады на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области. 11 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости, Стрингер Военнослужащие армий Грузии, Венгрии и Канады на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области. 11 сентября 2017.Источник: © РИА Новости, Стрингер

Поставки летального оборонительного оружия на Украину — это извечный политический вопрос, который отказывался решать президент Обама. Но в администрации Трампа немало людей, поддерживающих эту идею. Вместе с тем, сохраняются страхи перед российской эскалацией.

Вашингтон. - С тех пор как Россия в 2014 году вторглась в Крым и аннексировала этот полуостров, а потом поддержала сепаратистское восстание на востоке Украины, которое не утихает по сей день, Соединенные Штаты реагируют на ее действия разными способами, вводя против Москвы санкции, применяя меры дипломатического воздействия и оказывая военную помощь Украине.

Что касается военной помощи украинским военным, то она предусматривает поддержку реформ в сфере обороны на стратегическом и тактическом уровне, подготовку и обучение войск, а также поставки нелетальной техники на сумму 750 миллионов долларов.

Но сегодня в Вашингтоне задули ветры перемен, и зазвучали намеки на то, что Америка может начать поставки летального оборонительного оружия на Украину, от чего решительно отказывался бывший президент Барак Обама.

Некоторые аналитики активно выступают против такого шага, но при этом их беспокоит главным образом возможность ответной российской эскалации.

Излагая главное опасение администрации Обамы, политолог Раджан Менон (Rajan Menon), работающий в Городском колледже Нью-Йорка, рассказал о том, что у России общая граница с Украиной длиной почти две тысячи километров, и что по всей этой длине на военных базах разместились тысячи российских военнослужащих. В качестве сравнения Менон говорит о том, что Украину от США отделяет расстояние в 9 600 километров.

"Почему бы российскому президенту Владимиру Путину в ответ не сделать то, что он может сделать без особого труда, то есть, усилить сепаратистов?- спросил Менон, выступая на прошлой неделе на панельной дискуссии, организованной Атлантическим советом в Вашингтоне. - Давайте говорить откровенно. Владимир Путин выдержал санкции, выдержал политическую изоляцию, разместил своих солдат на востоке Украины и даже жертвует их жизнями ради своих устремлений".

Но сегодня в высоких правительственных кругах все чаще раздаются голоса в поддержку более решительным действий в ответ на агрессивную внешнюю политику Москвы.

Давая недавно пресс-конференцию в Киеве, министр обороны Джим Мэттис заявил, что не нужно бояться эскалации. "Оборонительное оружие никого не провоцирует, если ты не являешься агрессором, - сказал он, отвечая на вопрос репортера. - А Украина явно не является агрессором, так как боевые действия идут на ее территории".

"Мы очень близки к тому, чтобы начать вооружать украинцев, - говорит директор консервативного аналитического Центра внешнеполитических исследований имени Эллисона (Allison Center for Foreign Policy Studies) при Heritage Foundation Люк Коффи (Luke Coffey). - Но администрация должна понимать, что это не панацея: оружие это лишь часть того, что должно помочь справиться с российской агрессией".

Проект закона

Российское вторжение в 2014 году стало потрясением - "неожиданным, непредсказуемым, ничем не вызванным", говорит Билл Тейлор (Bill Taylor), с 2006 по 2009 год работавший послом США на Украине. А поскольку США хотели продемонстрировать взвешенную реакцию, главным вопросом для них было прекращение боевых действий.

В сентябре 2014 года Россия, Украина и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали соглашение о прекращении огня, получившее название Минский протокол, Но это соглашение не было реализовано, и потребовалось заключение второго договора, известного как Минск-2. Однако и этот договор потерпел неудачу.

Соединенные Штаты в приступе раздражения ввели санкции против России. То же самое сделал Европейский Союз и другие страны. США и их союзники начали укреплять украинскую армию, поставляя в эту страну различную боевую технику, начиная с РЛС контрбатарейной борьбы и кончая информационными системами и засекреченной аппаратурой связи

Но конфликт в Донбассе, унесший более 10 тысяч жизней, продолжается до сих пор. И в этих условиях в американском правительстве все чаще раздаются голоса, призывающие оказать дополнительную поддержку Киеву.

Недавно сенатский комитет по делам вооруженных сил единогласно утвердил проект закона о национальной обороне на 2018 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украине военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, включая летальное оборонительное оружие.

"Будьте уверены, мы все сказали четко и предельно ясно, - говорит посол Тейлор, ныне работающий исполнительным вице-президентом в вашингтонском Институте мира. - Никто даже речи не ведет о наступательных видах вооружений, таких как танки, истребители и так далее".

Но есть один тип оружия, предлагаемый к поставке, который вызывает серьезные противоречия. Речь идет о переносном противотанковым ракетном комплексе Javelin. Поставить такое оружие на Украину предлагают высокие чины из сферы национальной безопасности.

Издержки агрессии

Когда сторонники поставок говорят о ПТРК Javelin, они подчеркивают его оборонительный характер.

"Если мы вооружим украинцев таким оружием как Javelin, которое может переносить солдат, украинцы все равно не пойдут маршем на Москву, - говорит Стивен Пайфер, работающий старшим научным сотрудником Института Брукингса, а ранее также занимавший должность американского посла на Украине.

"Такая точка зрения у меня сложилась из разговоров с украинцами, - отмечает он. - Украинские военные понимают, что даже если мы дадим им такое оружие, они все равно не смогут победить русских и изгнать их из Донбасса".

Таким образом, цель поставок Javelin заключается в том, чтобы удержать русских от дальнейших нападений на Украину, повысив издержки агрессии до такой степени, чтобы Кремль отказался от своих планов.

"Русские продемонстрировали, что они очень чувствительно относятся к боевым потерям на Украине, - говорит Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), ранее работавшая старшим советником верховного главнокомандующего американскими войсками в Европе, а ныне занимающая должность внештатного старшего научного сотрудника в Атлантическом совете. - А это противотанковое оружие способно наносить потери".

Предложения о поставке ПТРК Javelin или аналогичных систем вооружений пользуются значительной поддержкой в американских правительственных кругах вот уже два года, но сегодня они становятся еще более популярными, поскольку администрация Трампа вернулась к рассмотрению идей, от которых отказался его предшественник.

"Посмотрите на министра Мэттиса, на госсекретаря Тиллерсона, - говорит посол Пайфер. - Это люди, придерживающиеся взглядов республиканского политического мейнстрима. Они выступают в поддержку НАТО и с подозрением относятся к России".

Изменилась и ситуация на самой Украине, говорит Коффи из Heritage Foundation. Украинцы на избирательных участках показали, что они стремятся к дальнейшему сближению с Западом.

Символическая позиция

Есть и более масштабная картина.

"Существует политическая ценность, политический символизм в стремлении Запада встать на сторону Украины", - говорит исполняющая обязанности помощника министра обороны Лора Купер (Laura Cooper), занимающаяся вопросами России, Украины и Евразии.

Многие аналитики, работающие в правительстве и в негосударственном секторе, считают, что Россия выступает против существующего международного порядка на самых разных фронтах. Они полагают, что из-за слабой реакции Запада на вторжение России в Грузию в 2008 году, а затем и на Украину в 2014-м Кремль осмелел. Если не занять твердую позицию, говорят они, то где остановится Москва?

Однако противники поставок летального оружия на Украину выдвигают те же возражения, которые повлияли на решение администрации Обамы. Они говорят, что Россия может воспринять это как эскалацию, на которую она обязана отреагировать.

"Главная проблема в том, что Путин заинтересован в Украине гораздо больше, чем США и Европа, и поэтому он готов идти на гораздо большие издержки, - говорит Чарльз Купчан (Charles Kupchan), с 2014 по 2017 год работавший старшим директором по европейским делам в Совете национальной безопасности, а сейчас занимающий должность старшего научного сотрудника в Совете по международным отношениям. - Мы можем начать цикл эскалации, в котором Украина проиграет".

Однако те, кто полагает, что сейчас самое время для поставок оружия на Украину, отвечают своим оппонентом: а что именно может сделать Россия?

"Русские вооружили сепаратистов до зубов, - говорит Коффи. - Они не дали им только ядерное оружие. Я даже не знаю, что еще они могут предложить".

Джейсон Томсон (Jason Thomson)