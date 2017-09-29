Ростех: контракт с Экваториальной Гвинеей на поставку "Панциря-С1" пока не вступил в силу
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Боевой модуль ЗРПК "Панцир-С1".
Источник: http://pvo.guns.ru/
При этом глава госкорпорации отметил, что документ между странами уже подписан
ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Контракт с Экваториальной Гвинеей на поставку комплекса "Панцирь-С1" пока не вступил в силу. Об этом заявил в пятницу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Контракт подписан, но пока не вступил в силу", - сказал он.
В ходе форума "Армия-2017" стало известно о подписании контракта с Экваториальной Гвинеей на поставку двух боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а также ракет и средств материально-технического обеспечения к ним.
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
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29.09.2017
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