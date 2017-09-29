Чемезов рассказал о контракте с Экваториальной Гвинеей по "Панцирям"
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
ТУЛА, 29 сен - РИА Новости. Договор России и Экваториальной Гвинеи на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" пока не вступил в силу, сообщил в пятницу журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Он ещё не вступил в силу. Мы его подписали, но должны быть приняты соответствующие правительственные решения", - сказал он.
Контракт на поставку двух комплексов "Панцирь-С1" и ракет к ним был подписан на полях военно-технического форума "Армия-2017". Сумма договора не уточняется.
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
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29.09.2017
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