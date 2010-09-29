Все что мы знаем (и чего не знаем) о таинственных российских испытаниях баллистических ракет (The National Interest, США)



Пусковая установка "Тополь" с транспортно-пусковым контейнером.

Источник: © AP Photo, Misha Japaridze Пусковая установка "Тополь" с транспортно-пусковым контейнером.Источник: © AP Photo, Misha Japaridze

26 сентября российские войска стратегического назначения провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Пуск ракеты был произведен с полигона Капустин Яр. Ракета поразила цель на испытательном полигоне Сары-Шаган.

Как сообщило российское Министерство обороны, пуск был произведен для проверки перспективного боевого оснащения, которое "предназначено для преодоления противоракетной обороны". Собранные в ходе эксперимента данные будут использованы для разработки новых технологий российских баллистических ракет, способных преодолевать ПРО.

Но непонятно, что за систему испытали русские.

"Это какой-то новый тип боеголовки, но никаких подробностей нет", - рассказал The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при московской Высшей школе экономики Василий Кашин.

"Они поставили перед собой цель преодолевать любую противоракетную оборону, которая может быть создана в обозримом будущем".

Директор проекта "Российские ядерные силы" Павел Подвиг рассказал The National Interest, что имеющихся данных недостаточно, чтобы с уверенностью говорить о том, каковы планы русских. Однако он считает, что российские военные вряд ли проводят испытания маневрирующей головной части (МГЧ).

"Мы знаем недостаточно и не можем сказать, в каких целях было проведено испытание "Тополя", - заявил Подвиг. - Я сомневаюсь в том, что это было испытание МГЧ. Скорее всего, это было испытание ложных целей и прочих средств прорыва ПРО. Еще труднее говорить о том, для чего были предназначены предыдущие испытания ракеты "Ярс". Возможно, это не были ложные цели, ведь на полигоне Кура нет РЛС, способных проводить оценку их эффективности. Однако Министерство обороны заявило, что это были экспериментальные головные части".

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина при Монтерейском институте международных исследований Николай Соков, ранее участвовавший в переговорах по сокращению ядерного оружия, рассказал The National Interest, что подробности испытаний неизвестны, но нельзя исключать, что военные испытывали МГЧ.

"Да, этот пуск был похож на испытание МГЧ. Но я бы не стал говорить о том, что это была "попытка". Работа в данном направлении идет уже довольно длительное время. А первое испытание маневрирующей головной части было проведено в 2004 году", - сказал Соков.

"Очень коротко о том, что мне известно: программа эта была начата в середине 1980-х годов как ответ на "Звездные войны". Опытные образцы были созданы в 1990 - 1991 году. Затем работы приостановили. В 1997 или 1998 году программа была возобновлена (я рассказывал об этом в России в 1998 году). Первые пять испытаний в боевом снаряжении были проведены, видимо, в 2004 году, и мне кажется, что советский опытный образец был существенно переделан".

Причина, по которой Соков считает, что это было испытание МГЧ, заключается в том, что данный испытательный пуск укладывается в определенные закономерности, характерные для российских и советских ракетных испытаний.

"Испытательные пуски из Капустина Яра на полигон Сары-Шаган типичны для испытаний по преодолению противоракетной обороны, потому что на втором полигоне всегда имелись объекты, связанные с ПРО, а также все необходимое оборудование", - сказал Соков.

"Обычно проводятся пуски ракет, у которых в обозначении на конце есть буква "Е". Это специальная модификация для испытания боевой нагрузки, в которой учитывается довольно небольшое расстояние между двумя полигонами. Я считаю, что эта боеголовка предназначена для "Ярса". Изначально она предназначалась для ракеты, которая позже получила название "Тополь-М". "Ярс" является ее дальнейшим развитием. Я видел сообщения о том, как эту головную часть испытывали на "Тополе", "Тополе-М" и "Ярсе". Но я не удивлюсь, если в будущем мы увидим ее на тяжелой жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракете, которая в настоящее время находится на стадии разработки".

Говоря о "предыдущих испытаниях", Подвиг имел в виду пуск "Ярса" шахтного базирования, произведенный 12 сентября. Этот пуск примечателен тем, что, по словам русских, данная ракета была оснащена "экспериментальной" боевой частью.

"Главная цель испытательного пуска состояла в том, чтобы подтвердить надежность партии ракет одного класса", - заявило российское Министерство обороны информационному агентству ТАСС.

"Экспериментальные головные части достигли указанного района на полигоне Кура на Камчатском полуострове. Цели были поражены, и задачи полностью выполнены".

Однако непонятно, о каких новых экспериментальных головных частях идет речь.

Аналитики уверены в том, что новые головные части - это не гиперзвуковые летательные аппараты и не маневрирующие головные части, которые предназначены для преодоления ПРО.

"Мы не знаем, что это было. Но можно с уверенностью говорить о том, что это не маневренные головные части", - написал Подвиг.

"С другой стороны, если бы это были обычные головные части нового типа, об экспериментальном характере пуска не стали бы сообщать. Таким образом, это пока для нас загадка. Конечно, в запасе у Министерства обороны есть много козырей, например, МГЧ (та, что была разработана макеевским КБ, хотя я сомневаюсь что ее испытывали на "Ярсе")".

В том, что Россия экспериментирует с новыми типами головных частей, нет ничего удивительного. Кремль считает, что российские стратегические силы ядерного сдерживания являются гарантом суверенитета страны.

Пока Соединенные Штаты Америки совершенствуют свою противоракетную оборону, Москва наращивает усилия по противодействию любой угрозе своим стратегическим ядерным силам. Это та область, где у России имеется паритет с США.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.