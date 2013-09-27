Концерн ВКО "Алмаз - Антей" презентовал в Хабаровске образцы гражданской продукции



АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Делегация Концерна ВКО "Алмаз - Антей" в рамках рабочей поездки в Хабаровский край представила правительству региона ряд инновационных разработок холдинга в сфере гражданского и двойного назначения.

"Сегодня концерн выпускает продукцию гражданского и двойного назначения в таких отраслях, как промышленное производство, медицина, транспорт, связь, безопасность и жилищно-коммунальное хозяйство", - отмечается в сообщении пресс-службы акционерного общества "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", которое поступило в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Директор департамента развития гражданской продукции концерна Артём Шатраков отмечет, что руководством РФ перед всеми оборонными предприятиями страны поставлена задача: к 2030 году увеличить долю продукции гражданского назначения до 50%.

"В последнее время мы начинаем более активно развивать это направление, работаем с наиболее успешными отечественными и зарубежными компаниями для того, чтобы совместно с ними организовывать производство гражданской продукции", - рассказал А.Шатраков, которого цитирует пресс-служба.

В Хабаровске, в частности, представители Машиностроительного завода имени Калинина (входит в Концерн ВКО "Алмаз - Антей") продемонстрировали технику, которая используется для уборки дворов и тротуаров. На предприятии организован выпуск машин, при производстве которых учитываются все современные экологические и энергоэффективные технологии: летом эту технику используют в качестве поливомоечной установки, а зимой ее можно оснастить снежным отвалом, щеткой, снегоочистителем и бункером-пескоразбрасывателем. Доля отечественных комплектующих в конструкции составляет не менее 70%.

Ещё одно предприятие концерна - Ижевский электромеханический завод "Купол" - демонстрирует комплексную технологию биохимической очистки промышленных стоков. Среди её преимуществ - высокая эффективность очистки сточных вод от органических загрязнений, ионов тяжелых металлов, а также низкие эксплуатационные затраты: двух-трехкратное преимущество по сравнению с любыми другими технологиями. Также была представлена газовая система лучистого отопления для обогрева производственных, складских и иных объектов.

Председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу отметил на презентации, что на выставку приглашены все, кто заинтересован в реализации совместных с концерном проектов в сфере гражданской продукции. "В текущих условиях важно поддерживать отечественного производителя, тем более что цена российской продукции в ряде случаев выгоднее, чем стоимость иностранных аналогов", - цитирует Н.Крецу пресс-служба.

Также специалисты концерна презентовали в Хабаровске медицинское оборудование, выпускаемое совместно с компанией "МТЛ" ("Медицинские технологии"), - в частности, универсальный маммографический аппарат, а также цифровой комплекс, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Данное оборудование позволяет выполнять качественные диагностические снимки без высоких доз облучения.

Совместно с компанией "Физтех-Энерго" представители концерна представили ещё одно направление - разработку современного светодиодного оборудования. Оно применяется для освещения аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов, промышленных предприятий, спортивных арен, магистралей и автодорог всех классов.

Кроме того, под эгидой концерна в Хабаровске были представлены разработки в области машиносчитываемой маркировки с применением флуоресцентной технологии, которая позволяет идентифицировать компоненты различных изделий на протяжении всего жизненного цикла и обеспечивать защиту от контрафакта, сказано в сообщении.