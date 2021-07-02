Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит гражданскую продукцию на выставке ИННОПРОМ-2021

ЦАМТО, 1 июля. С 5 по 8 июля АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в качестве индустриального партнера примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге.

Как говорится в пресс-релизе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг представит свои инновационные разработки гражданского назначения. Планируется также проведение переговоров с партнерами и подписание ряда соглашений. Экспозиция "Алмаз-Антея" станет площадкой для обсуждения сотрудничества и совместных проектов с участниками рынков B2B и B2G.

На площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Концерн разместит объединенный выставочный стенд, на котором можно будет ознакомиться с серийной высокотехнологичной продукцией гражданского назначения, перспективными разработками, а также инновационными возможностями холдинга и его партнеров. Девять дочерних обществ Концерна в качестве соэкспонентов представят образцы техники и оборудования для различных областей промышленности.

В частности, на стенде Концерна впервые будет представлен массогабаритный прототип автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма", изготовленный АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований (разработчик аппарата – АО "ЦКБ "Лазурит"). Данный подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным оборудованием нефтегазового комплекса, осуществлять поиск затонувших объектов.

ПАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина" представит натурный образец новой субкомпактной уборочной машины МК1000, предназначенной для уборки поверхностей с твердым покрытием, мойки и уборки снега. Обновленная модель отличается компактностью и маневренностью, имеет 25 видов различного сменного навесного оборудования, которое позволяет круглогодично использовать МК1000 для обслуживания городских территорий. Технические параметры и потребительские свойства машины сопоставимы с иностранными образцами при более доступной стоимости, которая на 10-15% ниже аналогов.

Участники выставки смогут получить обширную информацию о результатах и производстве холдингом высокотехнологичного медицинского оборудования. В частности, на выставке будет продемонстрирован универсальный рентгенодиагностический аппарат нового поколения серии Р-600 "Униарм-флюорограф", разработанный научно-производственным комплексом ООО "ВКО "Медпром", система мониторинга стрессовых состояний Neon FSC, созданная специалистами ООО "ВКО-Физиомед". ООО "ВКО КМТ" представит медицинскую навигационную оптическую систему "Мультитрек" и систему телемедицинских консультаций "МультиТелеРад", успешно интегрированную с телемедицинской системой Минздрава России как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Центр аддитивных технологий АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховский завод" – представит вниманию посетителей выставки натурный образец 3D принтера FDM печати "Гелиос 1" и серийный образец высокотемпературной аддитивной установки "Ларец".

ООО "ВКО "Символ" продемонстрирует образцы маркирующего оборудования, приборы для считывания меток и решения задач прослеживаемости, идентификации изделий, защиты от поставок неаутентичной продукции.

Специалисты ИЭМЗ "Купол" продемонстрируют газовые инфракрасные излучатели, предназначенные для обогрева зоны нахождения человека, а также макет установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов.

Кроме того, на стенде Концерна будет представлен макет комплекса по сортировке вторсырья, который предназначен для автоматической сортировки и извлечения полезных вторичных материальных ресурсов из пластмассы, бумаги, стекла, металла, алюминия, а также из органических и теплопроводных отходов.

Как заявил в преддверии выставки заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Концерна Александр Ведров, "одной из главных целей нашего участия в ИННОПРОМ-2021 является реализация стратегических задач по диверсификации производства и импортозамещению, улучшение кооперации между государственными структурами, промышленностью и бизнесом, а также поиск новых подходов и инициатив, партнеров, заказчиков и рынков сбыта нашей продукции".

По его словам, в ходе выставки специалисты Концерна примут активное участие в деловой программе и раскроют перспективные направления работы холдинга.

Александр Ведров подчеркнул, что "Алмаз-Антей" в качестве надежного индустриального и финансово устойчивого партнера уделяет приоритетное внимание продвижению инновационной продукции гражданского назначения как на отечественный, так и зарубежный рынки. "Несомненно, мощная научно-производственная база Концерна, которая в последние годы вышла на новый виток своего развития, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества, тесной экономической и технологической кооперации", – отметил он. Заместитель генерального директора Концерна сообщил, что "Алмаз-Антей" обладает мощным научно-производственным потенциалом, что способствует применению инновационных разработок и технологий для изготовления широкого спектра гражданской продукции. "Интегрированная структура "полного цикла" позволяет нам проводить научные исследования, разработку, конструирование, серийное производство, продвижение, сбыт и сервисное обслуживание своей продукции", – сказал Александр Ведров.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, в состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая штатная численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.