Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит передовые гражданские разработки на выставке "ГОСЗАКАЗ"

ЦАМТО, 23 марта. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в XVI Всероссийском Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ" – федеральном конгрессно-выставочном мероприятии в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, которое пройдет 24-26 марта на ВДНХ.

На Форуме Концерн продемонстрирует результаты работы, проводимой в рамках программы диверсификации и направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В рамках деловой программы выставки руководство и представители холдинга расскажут потенциальным партнерам о принципах взаимовыгодного партнерства и поделятся опытом в реализации проектов диверсификации. Так, генеральный директор Концерна Ян Новиков на пленарном заседании проинформирует о разработках холдинга в интересах российского топливно-энергетического комплекса, часть из которых были продемонстрированы в текущем году на форуме "ОПК-ТЭК" на площадке АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Нижнем Новгороде, и расскажет о сотрудничестве компании с крупными игроками рынка. В свою очередь, глава департамента развития гражданской продукции холдинга Артем Шатраков на круглом столе "Механизмы поддержки промышленных компаний в проектах диверсификации" поделится информацией о подходах Концерна к реализации проектов в сфере гражданской продукции, сотрудничестве с частным бизнесом и развитии собственной линейки оборудования.

Особое внимание на Форуме делегация холдинга уделит проекту "Здравоохранение". На минувшей неделе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" открыл в Санкт-Петербурге свой научно-производственный комплекс, ООО "ВКО "Медпром", и представил результаты разработки и производства высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы диверсификации. Теперь это оборудование дочерние предприятия Концерна продемонстрируют и посетителям Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ" в Москве.

Так, ООО "ВКО Медпром" представит два флагмана новой линейки медицинского оборудования: рентгеновский диагностический телеуправляемый аппарат Р-600 "Полидиагност" и универсальный рентгенографический аппарат Р-600 "Униарм-флюорограф".

ООО "ВКО Физиомед" продемонстрирует натурный образец системы мониторинга пациента NeonFSC, предназначенной для использования в комплексной оценке стресса, в том числе болевого, у пациентов разных возрастных групп и нозологических форм.

ООО "ВКО КМТ" покажет возможности региональной телемедицинской системы с модулем для диагностики новой коронавирусной инфекции и комплекс оптической хирургической навигации для проведения нейрохирургических операций "Мультитрек". Телемедицинская система, разработанная этим предприятием Концерна, уже успешна интегрирована с Телемедицинской информационной системой Минздрава России.

"Участие в Форуме позволит нам продемонстрировать потенциальным заказчикам возможности Концерна как производителя высокотехнологичной продукции гражданского назначения, а также расширить сотрудничество в области разработки и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения с участниками рынков B2B/B2G", – заявил заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров. Он отметил, что основной целью участия Концерна в Форуме-выставке станет демонстрация федеральным и региональным органам государственной власти, государственным и муниципальным заказчикам, руководителям бюджетных и автономных учреждений, унитарным предприятиям, а также субъектам естественных монополий возможностей холдинга по разработке и производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Потенциальным заказчикам Концерн будет представлен как надежный индустриальный партнер по разработке и производству высокотехнологичного оборудования в рамках реализации Национальных программ и проектов.

В частности, АО "ИЭМЗ "Купол" представит макет газовой системы лучистого обогрева, предназначенной для обогрева производственных площадей, складских помещений, ангаров и т.д. Эта же компания представит систему биохимической очистки стоков, предназначенной для очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов и органических загрязнений.

Еще одно предприятие холдинга, ПАО "НПО "Стрела", представит натурные образцы радиолокационной станции охраны объектов "Сова", радиолокационного устройства (РЛУ) "Барьер 2" и макет системы охраны нефтеперерабатывающего завода на базе РЛУ "Барьер-2".

АО "НПО "ПРЗ" познакомит посетителей выставки с натурными образцами бактерицидных рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания помещений.

АО "РАТЕП" продемонстрирует натурные образцы светодиодных светильников, предназначенных для освещения крупных промышленных объектов, транспортных узлов, портов, аэропортов, спортивных сооружений, автодорог всех классов в т.ч. с возможностью взрывозащитного исполнения.

ПАО "МЗИК" покажет натурный образец малогабаритной вакуумной уборочной машины МК2000, предназначенной для механизированной уборки поверхностей с твердым ровным покрытием (тротуаров, прилегающих территорий и т.п.) от мусора, пыли и грязи, включая поливомоечный комплект для проведения дезинфекции в рамках профилактики COVID-19. Эта отечественная разработка, выполненная по заказу Минпромторга России, на 80% состоит из комплектующих и материалов отечественного производства.

АО "БАЗ" представит макеты внедорожных тягачей БАЗ-69099 и БАЗ-69092, предназначенных для размещения различного оборудования потребителя.

АО "Обуховский завод" выставит на обозрение посетителей натурные образцы 3D принтеров FDM печати "Гелиос" и "Гелиос-1", предназначенных для изготовления любых объектов с габаритами 30х30х20 без ограничения по геометрии изделия по технологии FDM на основе компьютерной 3D модели, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Справочно:

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В состав холдинга входят более 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров, штатная численность персонала – около 130 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.