Кому для войны, кому для "понтов": пять малоизвестных авианосцев



Флагман французского флота, авианосец Charles De Gaulle.

Источник: © REUTERS / Jean-Paul Pelissier Флагман французского флота, авианосец Charles De Gaulle.Источник: © REUTERS / Jean-Paul Pelissier

© AP Photo / Saurabh Das Россия может поставить вооружение и технику на индийский авианосецМОСКВА, 23 сент - РИА Новости, Андрей Коц. Тридцать истребителей и вертолетов, две тысячи человек экипажа и палуба размером в два футбольных поля - ровно пять лет назад, 23 сентября 2012 года, в Северодвинск с ходовых испытаний вернулся авианосец "Викрамадитья", построенный российскими судостроителями для ВМС Индии на базе авианесущего крейсера "Адмирал Горшков". Модернизация корабля, спущенного на воду в 1982 году, шла долго и тяжело. Тем не менее в ноябре 2013 года полностью готовую "Викрамадитью" торжественно передали Индии, а уже 8 января 2014 года корабль прибыл в свой новый дом - на военно-морскую базу Карвар в штате Карнатака. Сейчас он занимает почетную должность флагмана индийских ВМС.

В СМИ регулярно "светятся", пожалуй, только американские авианосцы да "родственник "Викрамадитьи" - российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Между тем эти дорогие "игрушки" есть и у других государств. РИА Новости публикует подборку малоизвестных "плавучих аэродромов", стоящих на вооружении разных стран мира.

"Чакри Нарубет" (Тайланд)

Тайский легкий авианосец является самым маленьким среди современных авианесущих кораблей. Его водоизмещение составляет всего 11,5 тысячи тонн (против 61 тысячи у "Адмирала Кузнецова" и 100 тысяч у американского "Джеральда Форда"). А его длина в 182 метра соответствует скорее крейсеру. Корабль был спущен на воду в 1996 году и на протяжении десяти лет использовался для патрулирования исключительной экономической зоны государства, а также для поисково-спасательных операций. С 2009 года он практически не выходит со своей базы в глубоководном порту Чак Самет и служит базой для вертолетов CH-60 "Sea Hawk".

Таиландский авианосец "Чакри Нарубет". Источник: AP Photo / Pornchai

Основой авиакрыла "Чакри Нарубета" до начала 2000-х были первые модификации британских бомбардировщиков AV-8A Harrier. Однако срок их службы к тому времени уже истек. По факту тайский авианосец на сегодняшний день является вертолетоносцем, а также самой большой в мире королевской яхтой - на корабле есть обширные апартаменты для монарха и его семьи, которые, как правило, присутствуют на борту во время редких выходов в море.

"Сан-Паулу" (Бразилия)

Единственный авианосец ВМС Бразилии изначально входил в состав ВМС Франции под именем "Фош" и был спущен на воду еще в 1960 году. К моменту своей продажи корабль успел послужить целых 40 лет. В 2000 году он был выкуплен Бразилией за 30 миллионов долларов, то есть почти за бесценок. Несмотря на то что авианосец прошел во Франции серьезный ремонт, к началу нового тысячелетия он уже безнадежно устарел. Его покупку Бразилией многие военные эксперты считают скорее "понтами", чем военной надобностью.

Бразильский авианосец "Сан-Паулу". Источник: Rob Schleiffert

Основой авиакрыла "Сан-Паулу" стали 14 истребителей-штурмовиков А-4 Skyhawk, противолодочные и транспортные вертолеты. Однако воспользоваться ими хотя бы для демонстрации флага в мировом океане ВМС Бразилии так и не смогли. На протяжение практически всего срока службы авианосец находился на постоянной модернизации. Он должен был войти в боевой состав флота в 2013 году после очередной поломки, однако несколькими месяцами ранее на борту произошел серьезный пожар. В итоге 14 февраля 2017 года было объявлено о скором выводе корабля на "пенсию", так как дальнейшие восстановительные работы признали экономически нецелесообразными.

"Шарль де Голль" (Франция)

Флагман военно-морского флота Франции авианосец "Шарль де Голль" - первый надводный боевой корабль республики с атомной силовой установкой. Своим полным водоизмещением в 42 тысячи тонн он уступает лишь "Адмиралу Кузнецову" и американским гигантам. Он находится в боевом составе флота с 2001 года. Первой крупной операцией, в которой принял участие "Шарль де Голль", стали авиаудары по позициям боевиков ИГ* в Сирии в конце 2015 года в ответ на теракты в Париже 13 ноября. Российские корабли в Средиземном море тогда, напомним, прикрывали французский флагман от возможных угроз.

Французский авианосец "Шарль де Голль". Источник: AFP 2017 / Boris Horvat

Авиакрыло "Шарля де Голля" состоит главным образом из ударных самолетов - 36 истребителей-бомбардировщиков "Супер Этандар" и "Рафаль-М". Кроме того, на борту базируются два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Е2С-"Хокай" и два поисково-спасательных вертолета AS-565MB "Пантера". Авианосец неплохо защищен от угрозы с воздуха: его прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Астер-15", "Садрал" и 20-миллиметровые артиллерийские установки Giat 20F2. В целом этот корабль считается одним из наиболее боеспособных в своем классе.

"Кавур" (Италия)

Авианосец "Кавур" с водоизмещением в 28 тысяч тонн был введен в состав боеготовых сил военно-морского флота Италии в 2009 году и считается "молодым" кораблем. Узкоспециализированным плавучим аэродромом его назвать сложно, так как он способен взять на борт всего восемь самолетов AV-8B Harrier II. В перспективе корабль перевооружится на американские F-35B. Однако "Кавур" может нести и 12 вертолетов различного назначения, а также десантные силы: 415 морских пехотинцев, до 100 единиц колесной техники или 24 основных боевых танка, или 50 тяжелых боевых бронированных машин. На корабле можно развернуть штаб численностью до 145 человек. "Кавур" является универсальной боевой единицей, больше всего подходящей для экспедиционных операций: он способен перебросить войска на театр военных действий, высадить их на берег и прикрыть десант авиацией.

Итальянский авианосец "Кавур". Источник: AFP 2017 / Andreas Solaro

Кроме того, он вооружен двумя 76,2-миллиметровыми автоматическими пушками, способными бить на дистанции от 8 до 20 километров со скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Несмотря на достаточно грозное вооружение, единственная крупная операция, в которой принял участие "Кавур", стала гуманитарная миссия по оказанию помощи жителям Гаити, пострадавшим от землетрясения в 2010 году.

"Хуан Карлос I" (Испания)

Один из самых мощных кораблей испанского военно-морского флота тоже сложно назвать "чистым" авианосцем. По местной классификации он считается "кораблем стратегической проекции силы" и способен решать широкий круг задач. По своей концепции он близок к американским кораблям Wasp, но имеет трамплин для самолетов. Основное вооружение "Хуана Карлоса I" - 25 истребителей бомбардировщиков AV-8 Harrier II. Кроме того, есть четыре посадочные точки для тяжелых вертолетов CH-47 Chinook и одна точка для конвертоплана V-22 Osprey.

Испанский авианосец "Хуан Карлос I". Источник: AFP 2017 / Miguel Riopa

Корабль с водоизмещением в 27 тысяч тонн может перевозить до 1200 морских пехотинцев. Двухуровневый ангар вмещает в себя до 46 танков Leopard 2E, четыре десантные баржи и четыре надувных десантных катера. Бортовое вооружение представлено 20-миллиметровыми зенитными автоматами, а также зенитно-ракетными комплексами малой дальности. Боевого опыта корабль пока не имеет и принимал участие только в военно-морских учениях НАТО.