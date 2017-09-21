Крейсер "Петр Великий" и подлодка "Орел" провели в море стрельбы



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Перед экипажами двух боевых кораблей стояла задача обнаружить друг друга в заданном районе Баренцева моря и применить комплексы вооружения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий" и подводная лодка "Орел" провели в Баренцевом море двухсторонние учения с выполнением практических стрельб. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"По замыслу учений перед экипажами двух боевых кораблей стояла задача обнаружить друг друга в заданном районе Баренцева моря и применить комплексы вооружения: противолодочного - для надводного корабля и торпедного - для подводного", - сказал он.

В ходе первого этапа маневров экипажи надводного и подводного крейсеров отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.

"В ходе практического этапа учений экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" выполнил стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом "Водопад". В свою очередь атомный подводный ракетный крейсер "Орел", находясь в подводном положении, выполнил торпедную стрельбу по надводной цели", - сказал Серга.

Моряки-североморцы также успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания и проверили работу гидроакустического вооружения.