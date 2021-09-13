АПЛ "Орел" провела стрельбу противокорабельным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей", аналог "Курска") "Орел" провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" на учениях в Арктике, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орёл" проекта 949А "Антей" выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба проводилась из подводного положения противокорабельной крылатой ракетой "Гранит". Мишенная позиция, имитирующая крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.

В пресс-службе уточнили, что корабли Кольской флотилии разнородных сил заранее закрыли район проведения ракетной стрельбы для гражданского судоходства и полётов авиации.

Противокорабельным ракетным комплексом "Гранит" оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А "Антей", а также флагман Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в 2021 году.

Практические действия проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.