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Двигатель для воронежского Ил-112В впервые испытали в воздухе

21.09.2017 Вести.Ru 398 0
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ТВ7-117СТ
Источник: макс-2017

Полет провели 12 сентября. Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, предназначенный для собранных на воронежском авиазаводе военно-транспортных самолетов Ил-112В и региональных пассажирских самолетов Ил-114-300, впервые испытали в воздухе. Об этом пресс-служба ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) сообщила во вторник, 18 сентября.

Летные испытания восстановленной летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с двигателем ТВ7-117СТ с винтом АВ-112 провели 12 сентября на территории летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. По словам вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина, турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ - залог развития отечественной турбовинтовой авиации. Их установят на самолеты Ил-112В, которые должны заменить выбывающий парк самолетов Ан-148, и Ил-114, которые помогут вернуть России нишу на рынке лайнеров для ближнемагистральных перевозок и спецавиации.

Новейший турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ является модернизированной версией ТВ7-117СМ. Двигатели ТВ7-117СТ будут отличаться повышенной мощностью и наиболее высокими показателями эффективности и экономичности в своем классе. Одна из их особенностей - автоматическая система управления регулирует не только работу двигателя, но и винта. Это, в свою очередь, позволяет увеличить эффективность силовой установки.

В начале апреля 2017 года Санкт-перебругское предприятие АО "Климов" передало воронежскому авиазаводу две опытные силовые установки ТВ7-117СТ для военно-транспортного самолета Ил-112В. Тогда специалисты рассказали, что мощность одного турбовинтового двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3 тыс. лошадиных сил, на повышенном чрезвычайном режиме - 3,6 тыс. лошадиных сил.

Силовые установки разработали специально для Ил-112В воронежской сборки. Стендовые испытания ТВ7-117СТ прошли в сентябре 2016 года.

Ил-112В - военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава войск, широкой номенклатуры грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" заключило контракт с Минобороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112В в декабре 2014 года. Авиазавод приступил к изготовлению первых деталей в январе 2016 года. ВАСО вложил в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей для сборки Ил-112В. Первый полет самолет совершит до конца 2017 года.
20.09.2017
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