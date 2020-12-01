Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300

Три воздушных судна этого типа покупает ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) закажет первую серию из трех перспективных российских самолетов Ил-114-300, следует из документов тендера, с которыми ознакомились «Известия». Контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») станет первым заказом на воздушные суда этого типа. Сейчас готов только один самолет Ил-114-300, он проходит подготовку к летным испытаниям и пока не получил сертификат типа. Первый серийный экземпляр заказчик ожидает в 2023 году. Самолет будет востребован, хоть в полной мере и не заменит советский Ан-24, считают эксперты. Ключевым фактором окупаемости проекта станет его послепродажное обслуживание, традиционно являющееся ахиллесовой пятой российского авиапрома, говорят специалисты.

В первой серии

ГТЛК закажет три воздушных судна Ил-114-300 по цене 1,44 млрд рублей за самолет. Общая стоимость контракта составит 4,3 млрд рублей, следует из документов тендера, с которыми ознакомились «Известия». Государственная транспортная лизинговая компания рассчитывает получить самолеты в 2023 году.

Самолеты закупают в рамках программы по развитию лизинга отечественных воздушных судов с государственным софинансированием, сказали «Известиям» в ГТЛК. Для компании это первый контракт на самолеты данного типа.

Аэродромные отработки в рамках подготовки к первому полету Ил-114-300 Источник изображения: Фото: ОАК

— Самолеты Ил-114-300 — будущее отечественного регионального воздушного флота. Модернизация существующего регионального авиапарка — важная государственная задача, для решения которой применяется в том числе механизм некоммерческого лизинга ГТЛК, — сказали в лизинговой компании.

Называть конкретных эксплуатантов самолета преждевременно, считают в ГТЛК. Но интерес со стороны авиакомпаний есть, а лизингополучатели окончательно не определены, добавили там.

Интерес в мягкой форме

Региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 разработан конструкторским бюро ПАО «Ил» (входит в ОАК). Он предназначен для региональных перевозок, в том числе в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Максимальная коммерческая нагрузка самолета составит 6,8 т, крейсерская скорость — 500 км/ч, дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой — 1,5 тыс. км. Серийную сборку проведут на авиационном заводе им. П.А. Воронина в подмосковных Луховицах, который сегодня собирает истребители семейства «МиГ». В кооперации также участвуют ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ульяновское АО «Авиастар-СП», Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», входящие в ОАК.

Сейчас самолет проходит процедуру сертификации, сказали «Известиям» в ОАК.

Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, предназначенного для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300, проходят в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ на базе Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Воздушное судно создается на базе сертифицированного пассажирского самолета Ил-114. На Ил-114-300 установлены новые модернизированные системы и оборудование, новый двигатель. В 2022 году планируется получить дополнение к базовому сертификату типа на самолет. Сейчас он проходит цикл аэродромных отработок, идет подготовка к летным испытаниям, — сказали в корпорации.

ОАК также ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолета — как с авиакомпаниями, так и с лизингодателями. На сегодня подписаны «мягкие» соглашения с несколькими авиакомпаниями дальневосточного региона, названия которых в ОАК не раскрывают.

На вопрос «Известий», возможно ли снижение цены воздушного судна после запуска серийного производства, в ОАК сказали, что коммерческие условия поставки и эксплуатации — предмет обсуждения с конкретным заказчиком. Параметры зависят от потребностей эксплуатанта, к примеру, компоновки салона, пакета сервисных и финансовых условий.

Интерес к Ил-114-300 проявляют авиакомпании Красноярского края, Камчатки и Якутии, говорит источник «Известий», знакомый с ходом переговоров. В частной авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛа», базируется в Магадане) сказали, что не заинтересованы в эксплуатации Ил-114-300. Остальные региональные авиаперевозчики, опрошенные «Известиями», не ответили на запросы.

За неимением альтернатив

Новый российский самолет будет востребован, и стартовые заказчики на него будут найдены, но прогнозировать объемы заказов сегодня невозможно, сказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Самолет будут использовать в основном на субсидируемых государством региональных маршрутах, и власти могут устанавливать условия, по которым приоритет при распределении субсидий будут получать эксплуатанты российской техники, отметил эксперт. Это простимулирует интерес авиакомпаний к Ил-114-300.

Изготовление панелей фюзеляжа для нового российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300 на ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» Источник изображения: Фото: ОАК

На рынке самолет будет конкурировать с зарубежными ATR-72, Bombardier Q-400 и воздушными судами китайского производства, считает Федор Борисов. Но Ил-114-300 в полной мере не заменит Ан-24 и Ан-26, так как сможет работать не на всех аэродромах с грунтовым покрытием. При этом сегодня в мире не производят самолет, который смог бы полностью заменить эти советские воздушные суда. Для решения проблемы властям придется модернизировать региональную сеть аэродромов на отдаленных территориях, полагает эксперт.

Несмотря на продление срока эксплуатации самолетов Ан-24 до 60 лет, им требуется замена, отметил исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев.

— Самолеты Ан-24 можно продолжать безопасно эксплуатировать до 2030-х годов. Но расходы на их обслуживание и ремонт постоянно растут, всё сложнее ситуация с летным составом, — говорит эксперт.

Ил-114-300 рассчитан на эксплуатацию с аэродромов с грунтовым покрытием, но существуют ограничения как по плотности грунта, так и по состоянию взлетных полос, сказал специалист. Конструктивная особенность лайнера — низкорасположенное крыло. При посадке на галечные полосы есть риск повредить пропеллер. При включении реверса неизбежно попадание в двигатель большого количества пыли и песка, что чревато преждевременным выходом двигателя из эксплуатации, пояснил Олег Пантелеев.

Аналога самолетов Ан-24 и Ан-26 с точки зрения взлетно-посадочных характеристик, кресельной емкости и дальности полета в России не производится. Меж тем в регионах с развитой аэродромной сетью Ил-114-300 будет востребован, отмечает он. Помимо лизинговой схемы, реализуемой при поддержке из федерального бюджета, стимулировать сбыт Ил-114-300 могли бы и региональные власти, которые могут приобретать самолеты на кэптивные компании и передавать их региональным авиаперевозчикам на льготных условиях, считает Олег Пантелеев.

Герман Костринский